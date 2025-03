Le Vietnam stimule sa productivité pour favoriser sa croissance économique

Après près de quatre décennies de réformes, le Vietnam est devenu un pays à revenu intermédiaire et poursuit son industrialisation et sa modernisation.

>> Innovation scientifique et technologique

>> Science, technologie et innovation : moteurs de la croissance

>> Nécessité de stimuler la productivité pour favoriser la croissance économique

Photo : VNA/CVN

La stratégie de développement socio-économique du pays pour la période 2021-2030 fixe un objectif de croissance de la productivité sociale du travail d’au moins 6,5% par an, marquant ainsi une transition significative d’une croissance quantitative vers une croissance qualitative.

Selon le Dr. Trân Hâu Ngoc, vice-président de la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam, la productivité du travail est un facteur déterminant de la compétitivité de l’économie, dans un contexte d’intégration internationale et de concurrence féroce.

Les données de l’Institut de productivité du Vietnam de la commission révèlent que, si la croissance de la productivité a ralenti entre 2020 et 2023 en raison des répercussions du COVID-19 et de l’instabilité politique mondiale, le Vietnam a maintenu un taux de croissance moyen impressionnant de 5,6% par an de 2016 à 2023.

Cela place le Vietnam parmi les pays d’Asie en tête en termes de croissance de la productivité, surpassant ses pairs régionaux tels que Singapour (3,3%), la Malaisie (2,6%), la Thaïlande (2,6%), la République de Corée (3,8%) et le Japon (0,2%).

Le secrétaire général de l’Organisation asiatique de productivité (APO), le Dr Indra Pradana Singawinata, a souligné que le Vietnam est confronté à plusieurs défis dans son processus de développement, notamment une pénurie de ressources humaines, des capacités de gestion limitées et des investissements modestes en R&D.

Il a toutefois insisté sur les atouts fondamentaux du Vietnam, tels qu’une population active, une stabilité politique et sociale et une trajectoire de développement économique robuste jusqu’en 2030 et 2045.

Tout en reconnaissant les progrès significatifs du pays en matière de productivité du travail, le Dr Vu Minh Khuong, professeur associé à l’Université nationale de Singapour, a averti que le taux de croissance actuel est inférieur au potentiel du pays. Il a déclaré que sans une accélération substantielle de la croissance de la productivité, le Vietnam aura du mal à atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045.

Cadres juridiques

Indra Pradana Singawinata a recommandé au Vietnam de capitaliser sur ses atouts, de mettre en place des politiques de développement des ressources humaines tout en renforçant les liens entre les organismes de recherche et les entreprises en matière de recherche et d’innovation. Il a souligné que le pays devait améliorer sa productivité nationale en fonction du nouvel environnement social et élaborer des programmes de soutien efficaces.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le Dr Trân Hâu Ngoc a indiqué que le gouvernement avait mis en place et mis en œuvre de nombreux mécanismes, politiques et stratégies pour stimuler la productivité, notamment le programme national de soutien aux entreprises pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits et le plan directeur pour l’amélioration de la productivité par la science, la technologie et l’innovation pour la période 2021-2030.

En outre, la productivité du travail devrait devenir un moteur important de croissance rapide et durable dans le cadre du programme national d’amélioration de la productivité du travail à l’horizon 2030.

Plus récemment, le Politburo a publié la Résolution N°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, fixant des objectifs précis pour porter la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) à la croissance économique à plus de 55%.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de renforcer les cadres institutionnels, a déclaré le Dr Trân Hâu Ngoc, ajoutant que le projet de loi sur les normes et les réglementations techniques ainsi qu’un autre projet de loi sur la qualité des produits seront soumis à l’Assemblée nationale pour approbation lors de sa prochaine session en mai.

VNA/CVN