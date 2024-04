À travers les régions patrimoniales du Vietnam à Diên Biên Phu

L’exposition "Voyage à travers les régions patrimoniales et les paysages du Vietnam" s’est ouverte samedi soir 20 avril à la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest).

>> Le Premier ministre rencontre des combattants participant à la campagne de Diên Biên Phu

>> Victoire de Diên Biên Phu : les échos qui résonnent pour toujours

>> La Victoire de Diên Biên Phu se célèbre dans son musée emblème

>> Vietjet renforce ses vols vers Diên Biên pour le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

>> La VNA organise des activités pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de l'une d'une série d'activités culturelles et touristiques dans le cadre de l'Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024, associée au 70e anniversaire de la victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai).

L'exposition de cinq jours avec la participation de 21 villes et provinces du pays, présentant 300 photos mettant en valeur des sites patrimoniaux matériels et immatériels du Vietnam reconnus par l’UNESCO, des sites historiques, des paysages célèbres et des activités culturelles typiques de la communauté ethnique vietnamienne.

Elle présente également le patrimoine culturel et naturel, les paysages typiques de chaque localité et les destinations appréciées des touristes ; des caractéristiques uniques des activités communautaires, promeut le potentiel de l'écotourisme, du tourisme local durable, des produits artisanaux traditionnels typiques, des arts culinaires et des produits locaux.

L'Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024, sur le thème "Gloire de Diên Biên Phu - Expériences sans fin", qui a débuté le 16 mars, devrait attirer un grand nombre de touristes à Diên Biên. La province vise 1,3 million de visiteurs cette année, générant 2.200 milliards de dôngs (89 millions d'USD) de recettes.

L'Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 serait un "levier" pour développer non seulement le tourisme de Diên Biên, mais aussi pour augmenter l'attractivité du tourisme vietnamien. Elle encourage Diên Biên à résoudre rapidement ses problèmes d'infrastructures, d'hébergement et de ressources humaines pour attirer davantage de touristes.

VNA/CVN