Le Premier ministre rencontre des combattants participant à la campagne de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le pays n'oublierait jamais les exemples d'héroïsme, de ruse et de créativité, glorifiant davantage la tradition patriotique indomptable de notre nation, tels que les héros Tô Vinh Diên et Bê Van Dàn, Phan Dinh Giot... ainsi que des dizaines de milliers de soldats et de compatriotes résilients et courageux, n'ayant pas peur du sacrifice et des difficultés avec l'esprit de "Mieux vaut tout sacrifier que perdre le pays et devenir esclaves !"

Le chef du gouvernement a déclaré qu'au cours des dernières années, le Parti et l’État ont toujours accordé une attention particulière, pour bien faire le travail de gratitude et de reconnaissance ; publié et mis en œuvre efficacement de nombreuses lignes directrices et politiques visant à fournir un soutien spécifique et pratique aux invalides de guerre, aux proches des martyrs et à ceux qui ont contribué à la révolution, considérant qu'il s'agit d'une tâche politique importante et fréquente.

Il a déclaré qu’à l’occasion de la 70e anniversaire de la victoire historique de Diên Biên Phu, la province de Diên Biên avait achevé la construction des maisons du coeur pour 5.000 foyers, démontrant la profonde préoccupation et la réponse positive des ministères, des branches, des agences, unités, entreprises, organisations et individus.

Soins aux personnes méritantes

Dans les temps à venir, il a demandé à tous les niveaux, branches et localités de continuer à bien mettre en œuvre les directives du Parti, les politiques et les lois de l'État, et de promouvoir davantage les soins aux invalides de guerre, aux familles des morts pour la Patrie et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, ont remis des cadeaux à 139 combattants et des civils participant directement à cette campagne historique qui sont présents à cette rencontre.

Dans la matinée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l'encens et rendu hommage aux héros et martyrs au cimetière A1 de la ville de Diên Biên Phu.

Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Diên Biên Phu, contribuant à mettre fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l'histoire de la lutte pour la défense nationale.

Après 56 jours et nuits de combats, les forces de défense aérienne, l'artillerie et les fantassins ont abattu 62 avions ennemis de toutes sortes, tué ou capturé de nombreux pilotes. Le régiment d'artillerie antiaérienne 367 a abattu 52 avions ennemis de 9 types et en a endommagés 117 autres. L'armée et le peuple vietnamiens ont combattu l'ennemi tant sur le plan militaire que politique.

VNA/CVN