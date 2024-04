La VNA organise des activités pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Le 19 avril, la VNA a lancé une page d'informations dédiée au 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu à l'adresse : http://dienbienphu.vnanet.vn. La page propose une variété d'informations multimédia et multiplateforme présentées en différent format (texte, vidéos, infographie, mégastory, podcast...) en trois langues : vietnamien, français et anglais.

Cette page est considérée comme la plus complète et diversifiée, offrant aux lecteurs ainsi qu'aux agences de presse nationales et internationales, un aperçu complet sur l'importance de la Victoire historique de Diên Biên Phu ainsi que des informations mises à jour sur les sentiments que le public accorde à Diên Biên à travers diverses activités significatives.

Le point fort de la page est une exposition en ligne présentant 70 photos typiques, en noir et blanc et en couleur, illustrant les moments héroïques de la campagne de Diên Biên Phu et le changement de Diên Biên après 70 ans.

Photo : VNA/CVN

Les deux thèmes de l'exposition, "Victoire de Diên Biên Phu qui résonne à travers les cinq continents et ébranle le monde" et "Diên Biên prend son envol", présentent des photos d'archives précieuses recueillies par plusieurs générations de journalistes de la VNA.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a déclaré lors de la cérémonie qu’au cours des 70 années dernières, les informations sur Diên Biên Phu sont devenues plus riches en documents et en histoires racontées par des témoins historiques, les changements dans la région Nord-Ouest et les évaluations de l'importance internationale de la campagne de Diên Biên Phu par des experts et universitaires étrangers. La VNA, en tant qu'agence de presse nationale, souhaite partager largement ces précieuses informations à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

La VNA est convaincue que la page d'information spéciale et l'exposition de photos en ligne continueront à inspirer l'esprit de "Victoire de Diên Biên Phu - la force du Vietnam, la stature de l'époque".

Le même jour, a eu lieu un échange traditionnel avec des anciens combattants de la VNA ayant pour thème "Diên Biên Phu - Une histoire dorée brillante", démontrant ainsi le patriotisme, l'héroïsme révolutionnaire et l'esprit de combat de l'Armée populaire du Vietnam dans la construction et la défense de la Patrie.

VNA/CVN