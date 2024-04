La Semaine du film en honneur des 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : ĐAQDND/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a chargé le Département du cinéma de présider et de coordonner avec le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Diên Biên, la Société par actions de longs métrages I et le Studio central de films documentaires et scientifiques, et Le Centre culturel et cinématographique de Diên Biên pour organiser cet événement.

La Semaine du cinéma comprendra trois activités principales : des séances de projection de films, une cérémonie d'ouverture, et des rencontres entre l’équipe de production de films et le public.

Les œuvres projetées seront le documentaire Ký ức những người truyền lửa (Mémoires des porteurs de la flamme) produit par le Studio du cinéma de l'Armée populaire du Vietnam en 2019 ; Đồng hành cùng lịch sử (Accompagner l'Histoire) du Studio central de films documentaires et scientifiques en 2024 ; le long métrage Tiểu đội hoa hồng (Escouade des roses) produit par le Studio du cinéma de l'Armée populaire du Vietnam en 2023, le long métrage Đào, Phở và Piano (Pêcher, Pho et piano) de la Société par actions du film I en 2023.

Ký ức những người truyền lửa et Đào, Phở và Piano seront projetés au public lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 24 avril au cinéma de Diên Biên Phu.

En plus des séances de projection, dans le hall du cinéma de Diên Biên Phu, il y aura une exposition de photos documentaires sur les empreintes du cinéma révolutionnaire vietnamien dans le cadre de la campagne de Diên Biên Phu en 1957.

Le Département du cinéma organisera deux programmes d'échange, l'un entre les équipes de production et les officiers et soldats du Régiment 82, Division 355 de la Région militaire II le 25 avril, et l'autre entre les équipes de production et les enseignants et élèves du Lycée d’élite Lê Quy Dôn, le 26 avril. Les productions Ký ức những người truyền lửa, Tiểu đội hoa hồng” et Đào, Phở và Piano seront projetées lors de ces rencontres.

Photo : ĐAQDND/CVN

Photo : CTV/CVN

Selon le Département du cinéma, l’organisation de cette Semaine vise à propager largement les traditions historiques, culturelles et révolutionnaires de la nation, mettre en exergue le rôle, la stature et la grande importance historique de la campagne de Diên Biên Phu et de la guerre de résistance contre les Français dans la lutte pour l'indépendance nationale.

Le comité d'organisation espère que ces œuvres cinématographiques projetées lors de cette semaine contribuent à l'éducation des traditions historiques, à la promotion du patriotisme, de l'héroïsme révolutionnaire et de l'esprit de solidarité, de la fierté nationale, affirmant les réalisations du Parti et du peuple vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale et l’édification et la défense de la Patrie.

Bùi Phuong/CVN