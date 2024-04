"L’arbre aux papillons d’or" brille au Festival du film asiatique en Italie

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première fois qu’un film vietnamien a remporté le premier prix au Festival du film asiatique en Italie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, au nom de l’équipe du film, lors de la cérémonie au Cinéma Farnese Arthouse de Rome.

Le diplomate a hautement apprécié et remercié l’équipe du film, qui a contribué à honorer et à affirmer le développement du cinéma vietnamien sur la scène internationale, ainsi qu’à renforcer les échanges culturels, la compréhension et l’amitié entre les peuples vietnamiens et italiens.

L’arbre aux papillons d’or suit un homme nommé Thiên, chargé de ramener le corps de sa belle-sœur décédée à la suite d’un accident de moto à leur ville natale. Accompagné de son neveu Dao, âgé de cinq ans et miraculeusement rescapé de l’accident, il part à la recherche de son frère disparu depuis plusieurs années.

Le film propose un véritable voyage initiatique à travers un Vietnam profond et rural, aux notes poétiques de quête existentielle à travers lequel le réalisateur évoque des sujets difficiles comme le deuil ou la fin de l’âge enfant, symptomatique de la perte de l’innocence.

Lauréat du Prix du meilleur film, cette production est certainement l’un des films les plus importants de la saison cinématographique qui a commencé en mai 2023, lorsque ce film a surpris le monde avec "la Caméra d’Or" du Festival de Cannes 2023, en France, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le directeur artistique du Festival du film asiatique Antonio Terminini.

Le cinéma vietnamien a fait ces derniers temps de grands progrès, non seulement avec l’apparition de jeunes réalisateurs, comme le réalisateur du film "L’arbre aux papillons d’or", mais aussi avec ses capacités de développer la coopération en matière de production avec les pays européens, ainsi qu’avec des pays asiatiques comme Singapour, les Philippines, la Thaïlande et de nombreux autres partenaires de l’Orient, a-t-il constaté.

Lors de la Journée du film vietnamien (16 avril), organisée par l’ambassade du Vietnam en Italie et le comité d’organisation du Festival du film asiatique, le public a pu profiter deux autres œuvres primées - Nhung nâc thang se chia (Oasis of Now), une coproduction du Vietnam, de Taiwan (Chine) et de la Malaisie réalisée par Chia Chee Sum et Thành phô ngu gât (Drowsy City) du réalisateur Luong Dinh Dung.

Le Festival du film asiatique, organisé par le Cineforum Robert Bresson, a réuni dans cette édition 32 longs métrages et 3 courts métrages. Parmi les thèmes abordés se détachent la condition des femmes, l’adolescence et ses défis, ainsi que la violence dans ses multiples manifestations, offrant des pistes de réflexion actuelles et universelles.

VNA/CVN