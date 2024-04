Une exposition à Hanoï marque la Journée de commémoration des rois Hùng

Le Musée de Hanoï a organisé le 18 avril, une exposition thématique intitulée "Échos" pour présenter au public près de 100 objets, images et documents précieux du Vietnam du règne des rois Hùng avec environ 2.000 objets de la culture Dông Son, il y a des années.

Photo : VNA/CVN

L'événement a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de la mort des rois Hùng, fondateurs légendaires de la nation, et du 100e anniversaire de la recherche sur la culture Dông Son au Vietnam. À cette occasion, des objets reconnus comme trésors nationaux, notamment des tambours en bronze de Cô Loa, ont été exposés.

L'exposition visait à rendre hommage aux ancêtres du peuple vietnamien et aux scientifiques qui ont découvert Dông Son, la culture la plus brillante de l'histoire nationale, il y a 100 ans. En particulier, les techniques de coulée du bronze au cours de cette période ont atteint la perfection avec des tambours en bronze faisant pleinement converger les connaissances scientifiques de l'époque ainsi que le talent et l'âme du peuple vietnamien.

L'exposition présente une collection de tambours en bronze uniques conservés au musée de Hanoï, qui ont décodé la technique de moulage des tambours en bronze et la coutume ancestrale d'adorer le dieu du tambour en bronze - le dieu Dông Cô à Hanoï il y a des milliers d'années.

Lors de l'exposition, le tambour en bronze de Cô Loa - un trésor national - a été choisi comme point culminant pour raconter au public des histoires historiques liées à l'artefact.

VNA/CVN