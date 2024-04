La Victoire de Diên Biên Phu se célèbre dans son musée emblème

Photo : VOV/CVN

Malgré les longues heures passées à commenter les visites, les guides du Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu font preuve d’une endurance remarquable. Ils ressentent une réelle satisfaction à partager avec les visiteurs les récits de la bataille de Diên Biên Phu, il y a 70 ans.

"Chaque guide du musée aspire à offrir aux visiteurs une expérience mémorable en mettant en valeur les artefacts et les histoires poignantes présentés dans les expositions permanentes"...

"Notre objectif est de transmettre aux visiteurs la fierté et l’amour pour le pays, mais aussi de la gratitude envers les générations précédentes. C’est une transmission qui se fait de cœur à cœur plutôt qu’un simple transfert de connaissances", partagent deux des guides du musée.

Le dévouement de chaque employé du Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu contribue à faire revivre les 56 jours et nuits des soldats courageux, qui ont forgé la grande victoire du peuple vietnamien. Nguyên Van Dao, un ancien combattant venu de la ville de Hai Phong, témoigne de cette expérience.

"De retour à Diên Biên, nous avons été profondément touchés en visitant les sites historiques, imprégnés de tant de souvenirs, pour nous… Nous sommes également fiers de l’esprit indomptable du peuple vietnamien face aux Français, et de la victoire de Diên Biên Phu qui a restauré l’indépendance dans notre pays", nous confie-t-il.

Une vision détaillée et vivante

La peinture panoramique en bronze qui offre une représentation complète et immersive de la bataille procure aux visiteurs une vision détaillée et vivante de ces événements. Nguyên Hoài Phuong, qui est une jeune touriste de Hô Chi Minh-Ville, semble bouleversée…

Photo : VOV/CVN

"Je suis très émue, j’ai versé de nombreuses larmes en observant cette peinture. Je pense aux épreuves, aux efforts et aux sacrifices des soldats de Diên Biên dans le passé, ce qui suscite en moi un profond sentiment de fierté", dit-elle.

Les préparatifs du musée ont été minutieux, comme l’a fait constater sa directrice Vu Thi Tuyêt Nga. "Cette année marque le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, et c’est également l’Année du tourisme national à Diên Biên. En tant que destination phare pour accueillir un grand nombre de visiteurs sur cette terre héroïque, nous avons élaboré des plans détaillés et spécifiques, notamment des projections 3D, des fonds de carte 3D associés à de la cartographie 3D, ainsi que des expériences de réalité virtuelle", explique-t-elle.

Le Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, situé en face du cimetière national des soldats morts pour la patrie A1 et à proximité de sites emblématiques tels que le Temple des soldats tombés au champ d’honneur sur la colline F, la colline A1, le bunker du général de Castries, et le monument de la victoire, est un véritable trésor qui conserve des images authentiques et vivantes de la victoire "qui a ébranlé le monde entier".

Le musée devient ainsi une attraction touristique, suscitant des émotions inoubliables pour chaque visiteur qui a la chance de découvrir cette terre historique.

VOV/VNA/CVN