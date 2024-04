Découverte de la plus grande collection d'antiquités du Vietnam en Belgique

Les Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) à Bruxelles sont une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir la culture vietnamienne, car abritant la plus grande collection d'antiquités du Vietnam à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

La collection comprend près de 3.000 objets datant d'avant le XVe siècle, achetée par les MRAH au collectionneur Clément Huet en 1952.

Clément Huet a travaillé au Vietnam de 1914 à 1938 et a collecté de nombreux objets culturels vietnamiens tels que poteries, statues, bijoux, armes.... Sa collection offre un aperçu unique de la culture et de l'art vietnamiens d'avant le XXe siècle.

Les objets sont classés selon deux critères principaux : la chronologie et le thème, aidant les visiteurs à suivre facilement l'évolution de l'art et de la culture vietnamiens à travers les âges et à mieux comprendre l'histoire et la culture du pays, selon Bowi Quibus, en charge de la section Asie du Sud-Est.

Les objets les plus intéressants sont des tambours en bronze de Dông Son, un symbole culturel du Vietnam. En outre, les visiteurs peuvent admirer des chefs-d'œuvre en céramique des dynasties des Ly et Trân (du XIe au XVe siècles).

La collection d'antiquités vietnamiennes des MRAH témoigne du développement culturel et artistique du Vietnam à travers des dynasties. C'est une destination idéale pour tous ceux qui souhaitent découvrir le Vietnam d'autrefois.

Les MRAH, fondés en 1835, abritent actuellement plus de 800.000 artefacts dans les domaines de l'art, de l'histoire et de l'archéologie, venus du monde entier.

VNA/CVN