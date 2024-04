Hà Giang fait de son patrimoine naturel et culturel le fer de lance de son attractivité

Hà Giang regorge de potentiels touristiques. Cette province du Nord du Vietnam s’efforce d’exploiter son riche patrimoine naturel et culturel afin de devenir une destination touristique de premier plan et de faire du tourisme un moteur essentiel de sa croissance économique.

Photo : VNA/CVN

En 2010, le plateau calcaire de Dông Van a rejoint le réseau mondial de géoparcs de l'UNESCO, contribuant ainsi à mieux faire connaître la province de Hà Giang à l'échelle internationale. La collectivité locale a su exploiter les richesses de ce plateau, préserver et valoriser la culture des 19 groupes ethniques qui y résident, tout en intensifiant les efforts de promotion et de marketing. Aujourd'hui, Hà Giang se distingue par un tourisme authentique, a déclaré Triêu Thi Tinh, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

"Notre priorité est de préserver les valeurs culturelles traditionnelles et les merveilles naturelles, notamment le parc géologique de Dông Van. Nous organisons régulièrement des fêtes traditionnelles pour offrir aux visiteurs vietnamiens et étrangers une expérience authentique lors de leur séjour à Hà Giang", a-t-elle indiqué.

La province de Hà Giang vise à faire du tourisme son principal secteur économique d'ici 2025, en attirant plus de 3 millions de visiteurs. D'ici 2030, le plateau calcaire de Dông Van devrait obtenir le statut de zone touristique nationale, attirant 5 millions de visiteurs et générant un chiffre d'affaires touristique de 20.600 milliards de dôngs (soit plus de 800 millions de dollars), ce qui représenterait 14,34% du PIB local et créerait plus de 20.000 emplois. En plus du tourisme patrimonial et culturel, Hà Giang développe également le tourisme écologique, le tourisme de villégiature et le tourisme agricole, comme l’a révélé Triêu Thi Tinh.

"Maintenir la notoriété touristique de Hà Giang auprès des visiteurs a été un véritable défi pour nous. Faire de Hà Giang une destination authentique qui se distingue par des produits uniques nécessite donc du temps. Récemment, grâce aux directives précises et à l'engagement des autorités locales, nous constatons que la place du tourisme de Hà Giang s’affirme de plus en plus au Vietnam comme à l’étranger. Nous souhaitons accueillir “plus et mieux” les touristes, notamment ceux étrangers", a-t-elle partagé.

Lors du séminaire sur le positionnement et le développement de la marque touristique pour Hà Giang qui s'est tenu à la fin du mois de mars dernier, les experts ont souligné que l'exploitation des atouts fondamentaux et la création de produits touristiques uniques, axés sur la durabilité, font de Hà Giang une destination émergente en Asie.

"Hà Giang doit continuer à moderniser ses infrastructures pour attirer les visiteurs étrangers. Avec ses paysages majestueux, il est crucial de développer des produits touristiques qui s'intègrent aux offres des provinces voisines. L'exploitation des ressources naturelles à travers des activités sportives aquatiques, des téléphériques, des passerelles panoramiques…etc…, est essentielle pour attirer les touristes étrangers en général, et les Sud-Coréens en particulier", a estimé Lee Kyung Taek, chef adjoint du Bureau de représentation de l'Office du tourisme de la République de Corée au Vietnam.

Selon le Dr. Vu Nam de la Faculté de tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'économie nationale, Hà Giang doit se préparer minutieusement en termes de ressources et intensifier la collaboration entre les localités, les sites touristiques et les professionnels du tourisme afin de créer un environnement touristique distinctif et durable.

"La province doit se concentrer sur ses atouts uniques par rapport aux autres destinations, tant nationales qu'internationales. Dans la création de produits touristiques, Hà Giang doit offrir aux visiteurs des expériences authentiques afin de les inciter à choisir et à acquérir les produits touristiques locaux, améliorant ainsi la compétitivité de son tourisme", a-t-il recommandé.

Actuellement, la province compte 54 entreprises et coopératives touristiques ainsi que près de 900 établissements d'hébergement. Hà Giang s’est fixé l’objectif d’accueillir 3,2 millions de touristes en 2024.

VOV/VNA/CVN