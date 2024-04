Victoire de Diên Biên Phu : les échos qui résonnent pour toujours

En 1954, en 56 jours et nuits de batailles acharnées, l'armée et le peuple vietnamiens, sous l'égide du Parti et du Président Hô Chi Minh, ont surmonté tous les défis et toutes les difficultés pour anéantir le complexe de bases le plus puissant des colonialistes français en Indochine.

Soixante-dix ans ont passé, mais le son de la Victoire de Diên Biên Phu continue de résonner comme une mélodie épique immortelle du XXe siècle.

Souvenirs impérissables

Le 13 mars 1954, l'armée vietnamienne a attaqué la base de Him Lam, marquant le commencement de la campagne de Diên Biên Phu. Elle a détruit les bases de Him Lam, Dôc Lâp, Ban Keo et la porte Nord du complexe de bases de Diên Biên Phu.

Après 56 jours et nuits, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la Victoire de Diên Biên Phu qui "a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde". L'ensemble du complexe de bases de Diên Biên Phu des troupes françaises, considéré comme invincible, a été anéanti.

Plus de 16.200 soldats français ont été tués ou capturés, 62 avions détruits. Soixante-quatre véhicules, toutes les armes, munitions et les équipements militaires de l'ennemi, ont été capturés.

Le 7 mai à 17h30, le drapeau de l’armée vietnamienne flottait sur le toit du QG souterrain de l'ennemi. Jusqu’à la fin du même jour, toutes les troupes ennemies étaient capturées. Pour remporter la victoire finale, l'armée vietnamienne a passé 56 jours et nuits héroïques et tenaces.

Les pertes humaines de l'armée vietnamienne s'élevaient à 4.020 morts, 10.130 blessés et 792 disparus. Actuellement, à Diên Biên Phu, il y a trois cimetières pour les soldats tombés lors de cette bataille : un situé près de la colline Dôc Lâp, un près de la colline Him Lam et un autre près de la colline A1, qui recensent un total de 3.976 tombes.

L'ancien combattant de Diên Biên Luong Van Huong, 98 ans, domicilié dans la commune Lê Loi, district de Gia Lôc, province de Hai Duong, a rappelé : "Lors du premier combat, mon escouade comptait 12 personnes dont six sont mortes et deux autres ont été blessées".

"Mes camarades sont tombés juste à côté de moi, leurs corps ont été emportés et enterrés quelque part."

Soixante-dix ans ont passé, mais la douleur et le sacrifice lors de l'ancienne bataille sont encore ancrés dans l'esprit de l'ancien combattant de Diên Biên Nguyên Duc Nôi, 88 ans, domicilié dans la commune de Gia Tân, district de Gia Lôc, province de Hai Duong.

"J'ai pleuré quand j'ai vu les corps de camarades éparpillés sur le champ de bataille, j'ai même pleuré toute la nuit parce que je n'avais alors que 16 ans. Je devais faire face à deux choses, l’ennemi et la mort."

L'esprit de solidarité nationale qui forge la Victoire de Diên Biên Phu

Le 11 mars 1954, deux jours avant le début de la campagne de Diên Biên Phu, le Président Hô Chi Minh a envoyé une lettre aux soldats à Diên Biên Phu, leur recommandant :

"Vous êtes sur le point de partir en guerre. Votre mission cette fois est très grande, difficile, mais très honorable... Je suis convaincu que vous honorerez vos récentes victoires, serez déterminés à surmonter toutes les difficultés et épreuves pour accomplir la noble tâche qui vous attend."

Lors du premier combat, l'armée vietnamienne a remporté une victoire significative, avec une attaque qui a détruit la base de Him Lam, et en même temps, a pénétré profondément dans le camp retranché de l'armée française.

L'appel du Président Hô Chi Minh a encouragé l'esprit des officiers et des soldats afin qu'ils puissent surmonter toutes les difficultés et avancer vers la destruction totale du camp de l’ennemi.

Au cours de la campagne de Diên Biên Phu, des dizaines de milliers de civils ont participé au transport de blessés, de nourriture, d’armes et de matériel au service du champ de bataille.

Tout le pays a apporté 25.056 tonnes de riz. Environ 33.500 personnes ont été mobilisées pour le service logistique, cumulant plus de 30.000 jours de travail.

Le professeur Carl Thayer, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra, a estimé que "la campagne de Diên Biên Phu a démontré l'efficacité de la guerre populaire en mobilisant toute la population pour résister à l'agression étrangère."

Le général Vo Nguyên Giap a souligné : "La force de l’armée réside dans son esprit de combat et dans le soutien sans faille du peuple, ainsi que dans l'art militaire."

En ce qui concerne la direction et le commandement de la campagne, le changement de devise du combat était l'aspect le plus unique, créatif et décisif pour la victoire. Après des recherches, une évaluation de la situation réelle et une comparaison des forces sur le champ de bataille, le général Vo Nguyên Giap a décidé de changer le plan de "combattre rapidement, gagner rapidement" à "combattre fermement et avancer fermement."

Pierre Asselin, professeur à Hawaii Pacific University, a estimé : "Je pense que la meilleure qualité du général Giap à Diên Biên Phu fut la flexibilité. Il était très flexible."

Mettre fin à la guerre et rétablir la paix en Indochine

La Victoire de Diên Biên Phu a marqué un tournant pour la Révolution vietnamienne, conduisant à la signature des Accords de Genève qui ont mis fin à la guerre et rétabli la paix en Indochine.

La Victoire de Diên Biên Phu a également démontré la maturité exceptionnelle de l'Armée populaire du Vietnam. Elle a renforcé la tradition glorieuse de l'Armée populaire du Vietnam : "Loyal envers le Parti, dévoué envers le peuple, prêt à lutter et à se sacrifier pour l'indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme, chaque tâche est accomplie, chaque difficulté est surmontée, chaque ennemi est battu."

Le général De Castries, commandant de la base de Diên Biên Phu, a confessé devant la commission d'enquête du ministère français de la Défense après son retour en France : "On peut vaincre une armée, mais pas un peuple."

Il s’agissait là de l’esprit des masses, de leur créativité pour résoudre les difficultés de la situation. Il s’agissait là de la puissance d'une guerre populaire lancée et menée d'une manière impressionnante et habile.

Avec "l’inspiration" appelée Vietnam, les peuples de nombreuses régions se sont soulevés pour renverser le colonialisme et remporter le droit de redevenir maître de leurs pays, notamment dans les pays colonisés par les Français en Afrique et en Amérique latine.

"Même si sept décennies ont passé, l'ampleur, la signification et les leçons tirées de cet événement historique important sont toujours valables et constituent une grande source d’encouragement pour tout le peuple dans le processus d’édification et de défense de la Patrie d’aujourd’hui", a déclaré le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, et vice-ministre de la Défense, lors d'une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Laisser le passé derrière soi, regarder vers l'avenir

Le Vietnam et la France ont traversé une période historique pleine de turbulences et de douleurs. Malgré cela, les deux pays ont réussi à mettre de côté le passé, trouvant des points communs et des intérêts partagés.

En 2023, les deux pays ont célébré le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973 - 2023) et le 10e de l’établissement de leur partenariat stratégique (2013 - 2023).

Ces 50 dernières années, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la France sont devenues de plus en plus solides et profondes, avec une coopération intégrale, riche et efficace dans tous les domaines.

