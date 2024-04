Publication de livres commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

La Maison d'édition politique nationale Su thât (Vérité), en coordination avec le Comité provincial du Parti de Diên Biên, a publié le 17 avril les livres Vo Nguyên Giap - Général du peuple , Héros et soldats de Diên Biên Phu , Diên Biên Phu - Histoire et mémoire , à l'occasion du 70 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024).

Photo : NLD/CVN

Le livre Diên Biên Phu - Histoire et mémoire sélectionne et présente des articles et des analyses sur la campagne historique de Diên Biên Phu de dirigeants et de généraux qui étaient directement présents, commandaient et participaient à la campagne et ceux de scientifiques, de commentateurs, d’écrivains, de journalistes vietnamiens et étrangers qui ont été publiés dans de magazines militaire, politique...

Le livre Héros et soldats de Diên Biên Phu est comme un bâton d'encens de gratitude, commémorant les contributions des héros, martyrs, soldats, jeunes volontaires, personne en première ligne... des villes et provinces du pays qui ont participé à la campagne de Diên Biên Phu et sur les autres champs de bataille pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français.

Le livre Vo Nguyên Giap - Le Général du peuple en vietnamien et en langues anglais, français, espagnol, chinois et arabe, préserve des belles images sur la vie et la carrière révolutionnaire du général Vo Nguyên Giap, frère aîné de l'Armée populaire du Vietnam, commandant en chef bien-aimé des généraux et des soldats de l’armée vietnamienne.

En plus de ces livres présentés à Diên Biên, la Maison d'édition politique nationale Su thât a publié et distribué également de nombreux autres sur la culture, des personnages célèbres et historiques représentatifs de la terre de Diên Biên.

Les livres ont également été publiés simultanément sur le site Web sachquocgia.vn de la Maison d'édition politique nationale Su thât.

VNA/CVN