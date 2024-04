Vietjet renforce ses vols vers Diên Biên pour le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

Pour répondre aux besoins des habitants et des touristes se rendant à Diên Biên à l'occasion de la célébration du 70 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, Vietjet a augmenté la fréquence des vols entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Diên Biên, proposant désormais 28 vols par semaine.

Photo : Vietjet/CVN

Ainsi, la liaison Hanoï - Diên Biên passera à 14 vols au cours de la semaine du 3 au 11 mai 2024. De plus, la compagnie opérera 14 vols entre Hô Chi Minh-Ville et Diên Biên chaque semaine pour répondre aux besoins des populations locales et des touristes du Sud se rendant à Diên Biên pour commémorer l'anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu.

Pendant la semaine de congés nationaux, les 30 avril et 1er mai, Vietjet a également ajouté 86.000 sièges, soit l'équivalent de plus de 450 vols sur les routes touristiques, augmentant ainsi la fréquence des vols à destination et en provenance de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et Nha Trang.

Vietjet concentre également ses ressources pour augmenter le nombre de vols, réduire les délais d'exécution, servir les clients dans les aéroports et leur offrir les meilleures promotions tarifaires.

