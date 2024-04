Hanoï rapproche le chant "xẩm" du grand public

Le " xẩm " (chant des aveugles) est une forme de chant original qui avait presque disparu avant de revenir au goût d’abord des spécialistes, puis d’un public de plus en plus vaste. À Hanoï, d'un premier site d’interprétation au marché Dông Xuân, de nombreux autres ont vu le jour et plusieurs cours de chant " xẩm " ont été mis sur pied.

>> Les artistes conjuguent leurs efforts pour préserver le chant xâm

>> Quand le xâm revient au goût du jour

>> Hà Myo, une jeune passeuse de musique traditionnelle

Traditionnellement, le "xẩm" était interprété par des musiciens aveugles qui erraient de ville en ville et vivaient de leur musique, jouée dans les marchés ou les temples communaux. Au début du XXe siècle, des artistes de "xẩm" se produisaient dans les tramways de Hanoï : le nom de "xẩm tàu điện" (tram xẩm) fut alors donné à leur musique.

Photo : SVHTT/CVN

En 2006, après de nombreuses années d’absence à Hanoï, un site d’interprétation de "xẩm" a été créé au marché de Dong Xuan par le Centre vietnamien pour le développement de la musique et des arts. Il se produit tous les soirs de week-end, à titre gracieux, au service des visiteurs du marché nocturne de Hàng Dào - Dông Xuân et du Vieux Quartier de Hanoï.

Depuis lors, des dizaines de clubs et groupes de chant "xẩm" ont été créés à Hanoï. Grâce à la vitalité de cet art dans la capitale, de nombreuses autres provinces et villes du pays ont formé des clubs et groupes de chant "xẩm".

Les soirs de week-end, les habitants de Hanoï peuvent profiter gratuitement du chant "xẩm" dans de nombreux endroits différents de l'espace piétonnier du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et du Vieux Quartier de Hanoï. Cet art est ainsi mieux connu du public et est devenu familier à de nombreuses personnes.

Parallèlement aux représentations gratuites, de nombreuses représentations payantes ont été soutenues par le public.

Avec professionnalisme dans la présentation de cet art au public, le Centre de promotion du patrimoine culturel immatériel du Vietnam organise des spectacles de "xẩm" payants au 9, rue Chân Câm, arrondissement de Hoàn Kiêm. Pour assurer la qualité des spectacles, notamment la musique, le Centre n'accepte qu'un maximum d'une vingtaine de spectateurs. Même si la représentation a lieu le dimanche matin, c'est généralement au milieu de la semaine que le Centre annonce sa pleine capacité.

Selon le chercheur en musique Dang Hoành Loan, pour que ce chant se développe et se diffuse plus largement dans la société, il nécessite l'attention de l'État, des autorités locales, des organisations culturelles et artistiques, des fonds culturels, des mécènes et surtout la responsabilité des artisans et de la communauté. En outre, il est nécessaire d’encourager et de soutenir le développement de clubs, de groupes et de centres culturels pratiquant le chant "xẩm".

À Hanoï, en décembre 2022, le Conseil populaire municipal a publié une résolution sur la rémunération et le soutien aux Artistes du Peuple, aux Artistes Émérites, aux artisans et aux clubs d'excellence dans le domaine du patrimoine culturel immatériel de la ville. Les clubs typiques dans ce domaine reçoivent un soutien financier de la ville pour fonctionner. Une aide substantielle pour que le chant "xẩm" puisse se diffuser plus largement dans la vie contemporaine.

VNA/CVN