Les femmes du Tây Nguyên unies pour préserver le tissage de brocatelle

>> Dak Lak met à l’honneur les brocatelles du Tây Nguyên

>> Cérémonie de culte des jarres d’alcool des Ê đê

>> Valoriser les identités culturelles des ethnies du Tây Nguyên

>> Le Tây Nguyên, une terre à la culture très diversifiée

>> Les pratiques du then et du tinh tissent leur toile au Tây Nguyên

Répondant à la décision N°801 du Premier ministre Pham Minh Chinh relative au Programme de préservation et de développement des villages d’artisanat vietnamiens pour la période 2021-2030, les provinces de Gia Lai et Kon Tum prennent des mesures pour sauvegarder l’art traditionnel du tissage de la brocatelle. Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits ces dernières années, avec la création de coopératives et de clubs de tisserandes, qui attirent de plus en plus de femmes. En investissant dans des designs modernes et en utilisant l’e-commerce, les artisanes parviennent à relancer l’intérêt pour cet artisanat.

Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire provincial de Gia Lai, exprime le désir des autorités locales de valoriser les artisans de la brocatelle et d’inspirer les jeunes à préserver cet artisanat. Lors d’un programme artistique organisé en octobre 2023, sous l’égide du Comité populaire de la province, la brocatelle des ethnies J’rai et Bahnar a été mise en avant dans les créations de la styliste Minh Hanh.

Texte et photos : Hông Điêp - Linh Thao/VNA/CVN