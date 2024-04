De célèbres sites de Hanoï dans un nouveau vidéoclip du saxophoniste Kenny G

Les spectateurs ont été surpris de voir de célèbres sites historiques et culturels de Hanoï et du Vietnam apparaître magnifiquement dans le nouveau vidéoclip de Going Home de la légende du saxophone Kenny G.

Photo : Vietnamnet/CVN

Le journal Nhân Dân (Le Peuple), en coordination avec IB Group Vietnam, a lancé le 19 avril la vidéo musicale Going Home, un produit spécial promouvant le tourisme vietnamien.

Photo : IB Group Vietnam

Dans ce clip, le saxophoniste américain Kenny G, l'un des plus populaires de tous les temps, interprète la chanson instrumentale Going Home dans de nombreux sites célèbres de la capitale vietnamienne. Il emmène le public dans un voyage autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l'Épée restituée), du pont Long Biên, du Temple de la Littérature, ou encore de la cité impériale de Thang Long - patrimoine mondial de l'UNESCO...

Photo : IB Group Vietnam

On peut dire que c'est la plus belle vidéo musicale sur Hanoï car elle met en valeur la plupart de ses monuments culturels et historiques célèbres sous d'excellents angles de prise de vue. Ces sites apparaissent en arrière-plan d’une chanson célèbre de Kenny G, un saxophoniste de classe mondiale, connu de millions de spectateurs à travers le monde.

La production peut également être considérée comme la meilleure vidéo de promotion touristique sur la capitale du Vietnam.

Photo : IB Group Vietnam

En particulier, il s'agit du tout premier clip de Going Home tourné à l'extérieur. Les autres vidéos de Going Home ont été tournées avec l'artiste sur scène.

En novembre 2023, Kenny G a tenu deux concerts à Hanoï dans le cadre de sa deuxième tournée au Vietnam. Lors du concert au Centre national des conférences de My Dinh le 14 novembre dernier, des milliers de spectateurs ont été fascinés par les sons de trompette de la légende américaine avec des chansons célèbres, dont Going Home.

Photo : Journal Nhân Dân

"Hanoï est une ville incroyable"

Le lendemain, l'artiste américain était présent dans des sites célèbres de Hanoï pour la vidéo musicale Going Home.

Dans une carte envoyée au public vietnamien, Kenny G a écrit : "Hanoï est une ville incroyable avec tant de gens merveilleux ! Merci pour votre accueil chaleureux. Amour, Kenny G".

Photo : Vietnamnet/CVN

Le journaliste Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, informe que le clip musical a été produit par le journal Nhân Dân (People), en collaboration avec IB Group Vietnam. Le concert à Hanoï en décembre dernier était l'événement de lancement de "Good Morning Việt Nam" (Bonjour le Vietnam) - un projet caritatif annuel organisé par le journal Nhân Dân en collaboration avec le groupe IB.

Lê Quôc Minh déclare : "Appréciant grandement le sens humaniste du programme, le légendaire musicien Kenny G a fait don d'un saxophone pour contribuer au fonds caritatif". Et de souligner : "En outre, il a participé avec enthousiasme à cette vidéo musicale faisant la promotion du tourisme à Hanoï".

Photo : Vietnamnet/CVN

Il ajoute qu'il existe des dizaines de chansons familières de Kenny G, les organisateurs ont décidé de choisir Going Home qui donne aux auditeurs le sentiment de "rentrer chez eux".



"Nous sommes très heureux de ce clip vidéo qui présentera la beauté de Hanoï et du Vietnam en général à un large public international", exprime Lê Quôc Minh.

Photo : Vietnamnet/CVN

Nguyên Thùy Duong, président d'IB Group Vietnam et directeur de production du MV, partage qu’il y avait trois équipes de tournage. Celles-ci ont dû mesurer de lumière et les changements de vitesse du vent plusieurs jours à l'avance pour choisir les réglages les plus appropriés.

M. Duong révèle qu'il a fallu huit mois pour convaincre Kenny G d'accepter de coproduire ce clip, car il s'agit de la seule vidéo musicale Going Home de cet artiste au monde en dehors de ses clips sur scène.

Photo : Journal Nhân Dân

Nguyên Thùy Duong raconte : "L'artiste avait des exigences très strictes en matière de temps, d'espace et de technique sur les lieux de tournage ainsi que de post-production. Cependant, une fois arrivé sur les lieux du tournage, il était très excité. Lorsque la scène finale s'est terminée au Temple de la Littérature en fin d'après-midi, il nous a même demandé si nous voulions filmer davantage".

Le meilleur, c'est qu'après avoir reçu la démo du clip envoyé par les organisateurs, il était très satisfait, sans demander de modifier aucun détail.

De belles images dans la vidéo musicale Going Home

My Anh - Quê Anh/CVN