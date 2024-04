Hanoï

Le Festival des ethnies vietnamiennes 2024, rendez-vous de la diversité culturelle

Photos : VNA/CVN

Comme chaque année, la Fête culturelle des ethnies vietnamiennes est une activité annuelle organisée au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Dông Mô. Cette année, le thème principal des activités est "Les couleurs des cultures des groupes ethniques vietnamiens". C'est également l'occasion d'honorer et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, renforçant ainsi la solidarité entre les ethnies et contribuant à construire et développer une vie culturelle saine et progressiste.

À cette occasion, une conférence visant à féliciter les patriarches du village, les artisans et les personnalités éminentes pour leurs nombreuses contributions à la conservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la nation a lieu le 18 avril au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Le "Festival culturel et touristique de la province de Soc Trang au Sud", les "Couleurs de Dak Lak sur les hauts plateaux du Centre", et les "Couleurs de la culture des Dao" sont les moments forts de la Fête culturelle des ethnies vietnamiennes 2024.

Promouvoir les valeurs traditionnelles

En particulier, à l’occasion de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai), diverses activités sont prévues. Le comité d’organisation recréera un espace culturel mettant en vedette les cultures des groupes ethniques des régions Nord-Ouest et Nord-Est, avec comme point d'orgue des marchés de montagne. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de déguster non seulement des plats locaux typiques, mais aussi d'assister à des spectacles artistiques et de participer à des jeux traditionnels.

Photos : VNA/CVN

L’ethnie minoritaire H’mông de la province septentrionale de Cao Bang présentera au public l'art du khèn, un instrument traditionnel unique qui occupe une place centrale dans les activités culturelles et spirituelles de cette ethnie. Le khèn n'est pas seulement un instrument de musique sacré, il symbolise également la connexion entre le monde terrestre et spirituel. Il sert de moyen de rassemblement communautaire et reflète profondément les nuances émotionnelles et mentales de la vie de ce groupe ethnique minoritaire.

Pour leur part, les Khmers venus de la province méridionale de Soc Trang organiseront leur Têt traditionnel, appelé Chol Chnam Thmây, dans leur pagode au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Cette fête revêt une grande importance pour cette communauté, marquant la transition entre la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies. Elle est l'occasion de manifester sa reconnaissance envers les ancêtres et de prier pour une bonne récolte. En plus des cultes organisés à domicile, les Khmers participent à des rituels religieux dans les pagodes.

De plus, des programmes de musique intitulés "Fleurs des montagnes", représentant les ethnies du Nord, et "Chansons d'amour des hauts plateaux du Centre", par les groupes ethniques de cette région, sont prévus chaque week-end.

Hoàng Phuong/CVN