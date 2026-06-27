Zone de libre-échange de Cai Mep Ha, nouvelle porte de Hô Chi Minh-Ville vers le monde

Avec la création de la future Zone de libre-échange (FTZ) de Cai Mep Ha, Hô Chi Minh-Ville entend transformer son principal complexe portuaire en un véritable écosystème associant logistique, industrie, finance et innovation. Plus qu'un simple projet d'infrastructure, cette ambition ouvre la voie à une économie maritime plus intégrée, plus compétitive et résolument tournée vers le développement durable.

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Il est des territoires que la nature a généreusement dotés. D’autres ne révèlent pleinement leur potentiel que lorsque l’histoire leur offre l’occasion de changer d’échelle.

À l’aube, sur la rivière Thi Vai, les gigantesques portiques à conteneurs s’animent tandis qu'un navire porte-conteneurs en provenance d’Europe accoste lentement au port de Cai Mep. Rangée après rangée, les conteneurs sont déchargés avant de prendre la direction des zones industrielles du Sud-Est, des Hauts plateaux ou encore du delta du Mékong. Cette scène est désormais familière dans l’un des plus importants complexes portuaires en eaux profondes du Vietnam.

Pourtant, il y a à peine une vingtaine d’années, cette région n’était encore qu’un vaste espace côtier peu peuplé, bordé de bancs de vase et de mangroves.

La transformation de Cai Mep illustre bien davantage que l’essor du système portuaire vietnamien. Elle raconte aussi l’ambition d’une Hô Chi Minh-Ville élargie, qui cherche aujourd’hui à ouvrir un nouvel espace de développement en se tournant résolument vers la mer afin de s’intégrer plus étroitement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans cette perspective, la Zone de libre-échange (Free Trade Zone - FTZ) de Cai Mep Ha ne se résume pas à un simple projet d’infrastructure. Elle est appelée à devenir le maillon stratégique reliant les activités portuaires, l’industrie, la logistique, la finance et l’innovation, avec l’ambition de faire émerger un nouveau pôle de croissance pour Hô Chi Minh-Ville dans les décennies à venir.

Une métropole aux multiples atouts

La fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu a donné naissance à un espace de développement d’une ampleur et d’une cohérence inédites.

Photo : VNA/CVN

Alors qu’auparavant chaque territoire mettait en valeur ses propres atouts, ceux-ci s’inscrivent désormais dans un même écosystème économique. Hô Chi Minh-Ville conserve son rôle de centre financier, commercial et d’innovation ; Binh Duong demeure le principal pôle industriel du pays ; quant à la zone de Cai Mep - Thi Vai, elle s’affirme comme une porte d’entrée maritime ouverte sur les grands échanges internationaux.

Cette nouvelle configuration ne se limite pas à un simple élargissement du territoire. Elle traduit un changement profond dans la manière de concevoir le développement. Au lieu d’organiser chaque espace selon une fonction spécifique, la ville ambitionne de bâtir un ensemble intégré où industrie, logistique, activités portuaires et services financiers interagissent au sein d’une même chaîne de valeur.

À l’heure où les chaînes d’approvisionnement mondiales connaissent une profonde recomposition, l’avantage concurrentiel ne réside plus uniquement dans la capacité de production, mais dans la rapidité et l’efficacité des connexions entre les différents maillons de l’économie. Grâce à son port en eaux profondes, à son vaste réseau de zones industrielles, à ses infrastructures de transport interrégionales et, demain, à l’aéroport international de Long Thành, Hô Chi Minh-Ville dispose d’atouts rares pour devenir un véritable hub régional de la logistique et du commerce international.

Photo : VNA/CVN

C’est dans cette perspective que la métropole ne cherche pas seulement à développer un port plus vaste, mais à construire un véritable écosystème de l’économie maritime, capable de créer davantage de valeur ajoutée et de renforcer durablement sa compétitivité à l’échelle régionale et mondiale.

Le port, au cœur de la chaîne de valeur

Depuis de nombreuses années, le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai s'est imposé comme l'une des principales portes d'entrée et de sortie du commerce extérieur vietnamien. Il figure parmi les rares ports de la région capables d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde et d'assurer des liaisons maritimes directes vers l'Europe et l'Amérique du Nord, sans transbordement dans un pays tiers.

Mais, dans le commerce international d'aujourd'hui, la valeur d'un port ne se mesure plus uniquement au nombre de conteneurs qu'il traite chaque année.

L'essentiel se joue désormais après le déchargement des marchandises.

Si les conteneurs ne font que transiter par les quais avant d'être acheminés vers d'autres sites pour y être entreposés, transformés, conditionnés, distribués ou commercialisés, la plus grande partie de la valeur ajoutée est créée ailleurs.

C'est précisément ce manque que Hô Chi Minh-Ville entend combler avec la création de la Zone de libre-échange (FTZ) de Cai Mep Ha.

S'étendant sur plus de 3.800 ha, celle-ci ne se limite pas à un ensemble portuaire. Elle est conçue comme un écosystème intégré réunissant plateformes logistiques, zones industrielles de haute technologie, espaces commerciaux, services spécialisés et pôles d'innovation. Son ambition est de retenir une part plus importante de la valeur générée par les flux de marchandises avant leur acheminement vers les marchés internationaux.

Photo : VNA/CVN

Dans ce modèle, le port n'est plus l'aboutissement de la chaîne logistique, mais le point de départ d'une chaîne de valeur intégrée. Les marchandises peuvent être stockées, contrôlées, transformées, conditionnées, distribuées ou réexportées au sein d'un même espace économique. Une telle organisation permet non seulement de réduire les délais et les coûts logistiques pour les entreprises, mais aussi d'accroître la compétitivité de l'ensemble de la région économique du Sud du Vietnam.

Un écosystème en pleine émergence

Sur une carte, Cai Mep Ha apparaît comme un point de convergence de plusieurs dynamiques de développement.

À l'est s'étend la grande route maritime internationale reliant la mer Orientale aux principaux marchés mondiaux. En arrière-plan se déploie le vaste réseau de zones industrielles du Sud-Est du Vietnam. Autour de cet ensemble se dessine un maillage d'infrastructures de transport de plus en plus dense : routes, voies navigables, auxquelles viendront bientôt s'ajouter une ligne ferroviaire ainsi que l'aéroport international de Long Thành.

Cette concentration d'infrastructures offre les conditions nécessaires à l'émergence d'un véritable hub logistique multimodal, où les marchandises pourront circuler avec fluidité entre le transport maritime, fluvial, routier, ferroviaire et aérien.

Toutefois, les infrastructures, aussi performantes soient-elles, ne constituent qu'un préalable.

Pour devenir un nouveau pôle de croissance, Cai Mep Ha devra également s'appuyer sur un atout déterminant : un cadre institutionnel suffisamment souple et innovant pour attirer les entreprises, les technologies de pointe et les investissements internationaux.

C'est cette évolution qui constitue la prochaine étape de la stratégie par laquelle Hô Chi Minh-Ville entend affirmer sa vocation maritime et renforcer son intégration dans les grands réseaux économiques mondiaux.

La compétitivité se joue aussi sur le terrain institutionnel

Photo : VNA/CVN

La situation géographique et la qualité des infrastructures peuvent rapprocher un territoire des grandes routes du commerce international. Mais pour s'imposer comme un véritable hub logistique ou commercial à l'échelle mondiale, le facteur décisif réside avant tout dans la qualité de son cadre institutionnel.

L'expérience des zones de libre-échange les plus performantes au monde le démontre : un port moderne constitue un atout indispensable, mais c'est la combinaison d'un environnement d'investissement attractif, de procédures administratives simplifiées et d'une capacité d'adaptation aux nouveaux modèles économiques qui garantit une compétitivité durable.

À Cai Mep Ha, Hô Chi Minh-Ville entend mettre en place un modèle de gouvernance répondant aux standards internationaux. Plusieurs mécanismes innovants sont actuellement à l'étude, notamment le principe du «guichet unique, un seul arrêt», la dématérialisation des procédures douanières, fiscales et de contrôle sanitaire, ainsi que le recours à l'intelligence artificielle, au Big Data et à la technologie blockchain pour la gestion et la traçabilité des marchandises.

Mis en œuvre de manière cohérente, ce dispositif permettra aux entreprises d'effectuer l'essentiel de leurs formalités sur une plateforme numérique unique. À la clé : des délais de dédouanement réduits, des coûts de transaction allégés et une plus grande transparence tout au long de la chaîne logistique.

Parallèlement, la métropole envisage d'expérimenter un dispositif de "bac à sable réglementaire" (regulatory sandbox), destiné à offrir un cadre plus souple au développement de solutions innovantes dans les domaines de la logistique intelligente, du commerce numérique et des services financiers.

Au-delà d'une simple réforme administrative, cette évolution traduit un changement profond de paradigme : faire de l'innovation institutionnelle un levier stratégique de compétitivité et d'attractivité internationale.

L'atout de la croissance verte

Si la qualité du cadre institutionnel constitue un puissant facteur d'attractivité pour les investisseurs, la nature offre à Cai Mep Ha un avantage dont disposent encore peu de zones de libre-échange dans le monde.

Au cœur même du périmètre du projet, plus de 147 ha de mangroves sont appelés à être préservés et valorisés. À proximité immédiate se trouvent la réserve de biosphère de Cân Gio, reconnue par l'UNESCO, les écosystèmes naturels de Long Sơn ainsi que le corridor maritime ouvrant sur la mer Orientale.

Photo : VNA/CVN

La présence de ces espaces naturels au sein d'un complexe portuaire en plein essor ne constitue pas seulement un atout environnemental. Elle offre également une nouvelle approche du développement de l'économie maritime, conciliant croissance économique et préservation des ressources naturelles.

À l'heure où les grands marchés internationaux imposent des exigences toujours plus strictes en matière d'émissions de carbone, de traçabilité des produits et de développement durable, la croissance verte n'est plus un simple choix stratégique. Elle devient une condition essentielle pour s'intégrer durablement aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

C'est dans cette optique que Cai Mep Ha est appelé à se développer selon un modèle fondé sur un port vert, une logistique verte et une industrie écoresponsable, favorisant le recours aux énergies propres, à l'économie circulaire ainsi qu'à la numérisation de l'ensemble de la chaîne logistique et industrielle.

Si cette ambition se concrétise, la future zone de libre-échange contribuera non seulement à renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes, mais pourrait également s'imposer comme une référence régionale en matière de développement durable de l'économie maritime.

Quand les flux de marchandises rencontrent les flux financiers

La véritable originalité de la stratégie de développement de Cai Mep Ha réside dans une vision qui dépasse largement la seule fonction portuaire. Pour Hô Chi Minh-Ville, le port n'est plus considéré comme le point d'aboutissement de la chaîne logistique, mais comme le point de convergence de multiples flux créateurs de valeur.

L'ambition est de faire de ce territoire un carrefour où se rencontrent les flux de marchandises, de capitaux, de technologies et de connaissances, afin de créer un écosystème économique intégré, capable de générer une valeur ajoutée bien au-delà des seules activités portuaires.

Dans cette perspective, la future zone de libre-échange sera étroitement articulée avec le Centre financier international en cours de développement à Hô Chi Minh-Ville. Autour des activités d'import-export viendra ainsi se structurer une gamme complète de services financiers, comprenant le financement du commerce international, l'assurance maritime, les paiements internationaux, la gestion des risques liés aux chaînes d'approvisionnement ainsi que des solutions financières spécialement conçues pour les entreprises.

Pour de nombreux spécialistes, la convergence entre la logistique et la finance constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de création de valeur dans le commerce mondial. Les marchandises ne seront plus seulement transportées plus rapidement ; elles pourront également être financées, assurées, négociées et accompagnées par des services à forte valeur ajoutée au sein d'un même écosystème.

C'est précisément cette articulation entre les flux physiques et les flux financiers qui a permis à plusieurs grandes villes portuaires à travers le monde de devenir de véritables centres internationaux du commerce et de la finance.

Ouvrir la voie vers le grand large

Photo : VNA/CVN

Des bancs de vase qui bordaient autrefois la rivière Thi Vai à l'un des complexes portuaires en eaux profondes les plus modernes de la région, le parcours de Cai Mep illustre l'impressionnante transformation de l'économie maritime vietnamienne au cours des deux dernières décennies.

Aujourd'hui, alors que Hô Chi Minh-Ville s'engage dans une nouvelle phase de son développement au sein d'un espace économique considérablement élargi, Cai Mep Ha est appelé à écrire un nouveau chapitre de cette histoire.

Le chemin reste néanmoins semé de défis. Les infrastructures devront poursuivre leur modernisation, les mécanismes spécifiques devront être progressivement concrétisés et un vivier de talents devra être constitué afin de répondre aux exigences d'un futur pôle international de la logistique et du commerce.

Mais si ces conditions sont réunies, la future zone de libre-échange de Cai Mep Ha ne se contentera pas d'offrir au Vietnam une nouvelle porte d'accès aux échanges internationaux.

Elle pourrait surtout devenir le symbole d'un nouveau modèle de développement, où activités portuaires, industrie, logistique, finance et croissance verte s'articulent au sein d'un même écosystème.

Certaines portes s'ouvrent sur le grand large.

D'autres ouvrent la voie vers l'avenir.

Pour Hô Chi Minh-Ville, Cai Mep Ha a l'ambition d'ouvrir ces deux horizons à la fois.

Xuân Lôc/CVN