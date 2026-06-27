Diplomatie à la hauteur de l’histoire et de la culture

La Résolution N°06 du 19 mai 2026 du Politburo du Parti érige la politique extérieure en mission “essentielle et permanente” . Elle place la diplomatie au cœur des ambitions de développement du Vietnam et lui confère un rôle structurant dans l’avenir du pays.

>> Accélération de la mise en œuvre de la Résolution N°06 sur la politique extérieure

Photo : VNA/CVN

Dans la Stratégie de du Vietnam pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045, les affaires extérieures occupent une place déterminante. Elles ne se limitent pas à la défense nationale en amont et à distance, mais participent directement aux objectifs de croissance en mobilisant des ressources externes indispensables à l’édification et au rayonnement du pays.

Pour donner suite aux grandes lignes définies par le XIVe Congrès du Parti, le Politburo a adopté, le 19 mai 2026, la Résolution N°06 sur la mise en œuvre de la politique extérieure. L’organisation d’une conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et au déploiement de ce texte illustre l’importance particulière accordée aux affaires extérieures dans cette nouvelle phase de développement. Elle traduit aussi la volonté de transformer rapidement les orientations du Parti en actions concrètes.

Nouvelle ère, nouvelle diplomatie

S’exprimant lors de cette réunion, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné la portée majeure de la Résolution N°06, qu’il a qualifiée de texte “stratégique” destiné à hisser la politique extérieure à la dimension historique, culturelle et au rang du pays. “Cette diplomatie doit évoluer à la mesure de la stature, de la position et de l’identité culturelle de la nation, afin d’affirmer l’image d’un Vietnam indépendant, autonome, pacifique, coopératif et responsable”, a-t-il insisté.

Il a rappelé que le Parti et le Président Hô Chi Minh avaient toujours envisagé la révolution vietnamienne dans son articulation avec la région et le monde, d’où l’attention constante portée aux affaires extérieures.

Selon Tô Lâm, l’entrée du pays dans une nouvelle ère de développement s’accompagne d’un renouvellement de la pensée diplomatique vietnamienne, perceptible à travers plusieurs orientations majeures. La politique extérieure est désormais définie comme une mission “essentielle et permanente”, appelée à jouer un rôle d’avant-garde dans la défense nationale en amont et à distance, tout en contribuant à façonner un environnement international favorable à la croissance du pays.

Elle repose sur deux fondements : l’autonomie stratégique et la résilience nationale, au service des intérêts supérieurs de la nation. Dans cette vision, le citoyen est placé au cœur des politiques, tandis que la contribution du Vietnam à la communauté internationale est conçue comme une responsabilité.

Le dirigeant a également rappelé que l’action extérieure ne relève pas du seul appareil diplomatique, mais de l’ensemble du Parti, du peuple et du système politique, mobilisant ainsi la force collective de toute la nation.

Sur cette base, Tô Lâm a mis en avant cinq axes pour guider la politique extérieure dans les années à venir.

La première consiste à renforcer leur rôle d’avant-garde dans le maintien d’un environnement de paix et de stabilité, tout en contribuant à façonner une configuration internationale favorable au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La deuxième vise à faire de l’action extérieure un moteur étroitement articulé au processus de développement socio-économique du pays. L’objectif est d’attirer davantage de ressources, d’opportunités et de conditions externes propices à une croissance rapide et durable.

La troisième met l’accent sur la nécessité pour le Vietnam de participer de manière active et responsable au traitement des grands enjeux mondiaux, tout en renforçant sa place au sein des mécanismes multilatéraux.

La quatrième est d’élever la stature du pays à la hauteur de sa dimension historique, de son identité culturelle et de sa position actuelle, afin qu’il contribue activement à la civilisation humaine.

Agir correctement et efficacement

La cinquième appelle à la construction d’une diplomatie globale, moderne et professionnelle, adaptée aux missions stratégiques de la nouvelle ère, pour accompagner la réalisation des objectifs fixés à l’horizon du milieu du XXIe siècle.

Dans cet esprit, Tô Lâm a insisté sur la devise “comprendre en profondeur, agir avec justesse, aller jusqu’au bout et obtenir des résultats”, exhortant l’ensemble du système politique à traduire rapidement la Résolution en actions concrètes.

Il a également appelé à une réforme vigoureuse des mécanismes de coordination intersectorielle et interinstitutionnelle, entre organes centraux et échelons locaux, tout en accélérant la consolidation des structures de pilotage pour garantir une mise en œuvre efficace de la N°06.

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Le dirigeant s’est dit convaincu qu’avec une forte détermination et la mobilisation de l’ensemble du système politique, ce texte se concrétiserait rapidement. L’action extérieure pourra alors pleinement jouer son rôle pionnier et assumer sa fonction “essentielle et permanente”, au service de l’édification d’un Vietnam développé, indépendant, autonome et résilient dans l’ère nouvelle.

Pour le lieutenant-général Trân Ðuc Thuân, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale, le fait que les documents du XIVe Congrès du Parti qualifient pour la première fois la politique extérieure de domaine “essentiel et permanent” marque une évolution importante de la pensée stratégique vietnamienne.

D’après lui, cette reconnaissance reflète les exigences objectives auxquelles le pays est confronté dans un contexte international marqué par une concurrence de plus en plus complexe entre grandes puissances, tandis que la mondialisation et l’intégration internationale entrent dans une nouvelle phase, porteuse à la fois de défis et d’opportunités.

Dans cette perspective, l’action extérieure ne relève plus uniquement du secteur diplomatique. Elle devient une mission de l’ensemble du système politique, impliquant tous les échelons administratifs, les secteurs, les localités, les entreprises et la population. Son efficacité dépend de la puissance globale de la nation. En retour, une diplomatie performante peut créer un nouvel élan pour le développement socio-économique, consolider la défense et la sécurité, et renforcer encore la position du Vietnam sur la scène internationale.

Diplomatie au service du développement

Selon Thái Quỳnh Mai Dung, députée permanente au sein de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale, la mise en œuvre de la Résolution N°06 traduit une étape majeure dans la pensée vietnamienne en matière de relations internationales.

À ses yeux, le basculement vers une “diplomatie au service du développement” constitue un tournant décisif, faisant de l’action extérieure non plus un simple appui politique, mais un levier direct de croissance.

Dans un environnement international instable, cette approche permettra au Vietnam d’élargir son espace de développement, de mieux articuler diplomatie et progrès socio-économique, de tirer plus efficacement parti des accords de libre-échange, d’attirer des investissements directs étrangers de qualité et de favoriser les transferts de technologies.

Elle vise également à connecter le pays aux initiatives liées aux infrastructures, à la logistique, aux chaînes d’approvisionnement et à la finance verte, à renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales et à contribuer activement à la préservation d’un environnement de paix et de stabilité, condition indispensable pour consolider les ressources internes face à la compétition entre grandes puissances. Autant d’éléments jugés essentiels pour concrétiser les ambitions fixées par le XIVe Congrès national du Parti et permettre au pays d’aborder avec assurance une nouvelle phase d’essor national.

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Pour le Dr. Ðào Ngoc Báu, directeur de l’Institut de la politique et des relations internationales de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, l’élargissement des relations diplomatiques n’a pas pour objectif “d’avoir davantage d’amis”. Il doit surtout permettre d’attirer des flux de capitaux de qualité, de sécuriser des débouchés stables et d’offrir au Vietnam une intégration plus profonde dans les chaînes d’approvisionnement, avec des retombées concrètes pour chaque secteur, chaque région et chaque projet stratégique.

Le chercheur a également souligné que la diplomatie scientifique devrait ouvrir de nouveaux canaux de coopération dans la recherche, l’innovation et le transfert de technologies dans des domaines clés comme l’économie numérique, l’intelligence artificielle ou l’énergie propre. L’enjeu est de transformer les “relations” en capacités technologiques réelles et en une amélioration concrète de la qualité des ressources humaines vietnamiennes.

Intégration internationale



La Résolution N°06 ne se borne pas à assigner à la diplomatie un rôle d’avant-garde dans la défense en amont et à distance de la Patrie. Elle introduit une nouvelle logique de développement : l’action extérieure doit contribuer directement à créer les moteurs de la croissance.

Mais pour transformer les avantages de l’intégration internationale en ressources tangibles, l’essentiel ne réside pas seulement dans l’extension du réseau diplomatique. Tout dépend aussi de la solidité des capacités internes de l’économie. Les ressources extérieures ne peuvent produire leurs effets que si elles s’appuient sur une réelle capacité d’absorption technologique, sur la qualité du capital humain, sur des infrastructures modernes et sur un cadre institutionnel plus ouvert.

Autrement dit, dans cette nouvelle ère, la diplomatie n’a plus seulement vocation à “ouvrir la voie”. Elle doit aussi contribuer à “montrer la voie” à la croissance. Mais pour que cette trajectoire mène à bon port, le facteur décisif reste la solidité interne de l’économie et sa capacité à transformer les atouts de l’intégration en une véritable compétitivité nationale.

Phuong Nga/CVN