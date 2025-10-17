Hô Chi Minh-Ville étudie l’accueil des navires de croisière à Cai Mep-Thi Vai

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a soumis un rapport au Comité populaire municipal, à l’Autorité portuaire maritime et au Service municipal de la construction, demandant une coordination pour soutenir les agences de voyages dans l’accueil des passagers de croisières internationales au complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai. Cette initiative vise à garantir un accueil sûr, fluide et efficace des navires de croisière internationaux faisant escale dans la ville.

>> Le tourisme de Quang Ninh entame l’année sur un rythme de croisière

>> Croisières de luxe dans la baie de Bai Tu Long

Photo : VNA/CVN

La zone de Cai Mep-Thi Vai a récemment enregistré une hausse constante des arrivées de croisières internationales, soulignant l’importance croissante de la ville sur la scène régionale du tourisme de croisière. En 2024, le complexe a accueilli 65 navires de croisière transportant environ 287.000 passagers. Pour 2025, 48 escales avec environ 180.000 passagers sont prévues, principalement des paquebots de luxe effectuant des itinéraires long-courriers. D’ici à la fin 2026, environ 118 croisières transportant plus de 260.000 passagers devraient y accoster.

Suite aux retours des agences de voyages et des agents maritimes internationaux concernant les obstacles procéduraux, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a proposé de tester l’accueil des croisières internationales à Cai Mep-Thi Vai jusqu’en décembre 2026.

Cette phase pilote permettra aux autorités et aux exploitants portuaires de finaliser les procédures juridiques nécessaires à l’extension des fonctions portuaires, tout en fournissant aux régulateurs des données pratiques pour évaluer la faisabilité opérationnelle avant la mise en œuvre complète. Le département s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec l’autorité maritime municipale et les agences concernées pour assurer un fonctionnement fluide et sûr, contribuant ainsi à la croissance du secteur du tourisme maritime de la ville.

Le 15 octobre, le groupe américain Royal Caribbean a adressé une lettre au Comité populaire municipal, à l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et à d’autres organismes concernant l’accueil de ses navires de croisière au complexe portuaire.

Selon les opérateurs portuaires de la Saigon Newport Corporation, plusieurs ports de l’arrondissement de Phu My, dont Tan Cang-Cai Mep JSC, le terminal international de Tan Cang-Cai Mep et Tan Cang-Cai Mep Thi Vai One-member Co. Ltd., suspendront l’accueil des navires de croisière à partir d’octobre.

Royal Caribbean a expliqué que cette suspension fait suite à l’approbation réglementaire en attente de l’extension des fonctions portuaires à l’accueil des croisières internationales, conformément aux exigences de l’Administration vietnamienne des voies navigables intérieures et maritimes.

Cependant, le groupe a averti que cet arrêt brutal pourrait perturber ses opérations. Son Ovation of the Seas, transportant plus de 4.000 passagers, devait accoster au port de Tan Cang-Cai Mep le 18 octobre, mais pourrait ne pas pouvoir le faire, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes pour les passagers et la compagnie.

De même, Saigontourist Travel Service Co. a demandé l’approbation des ports à conteneurs et à marchandises générales de la région de Cai Mep-Thi Vai pour accueillir temporairement des navires de croisière internationaux afin d’assurer la continuité des opérations touristiques de la ville.

VNA/CVN