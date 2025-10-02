Visite de terrain de deux projets clés à Bà Ria-Vung Tàu

Une mission n°2 de la délégation des parlementaires de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Pham Trong Nhân, vice-président de la Fédération du travail municipale, a effectué le 12 août une mission de terrain pour examiner l’avancement de deux projets majeurs dans la province de Bà Ria-Vung Tàu : l’autoroute Biên Hòa–Vung Tàu et la zone de libre-échange (FTZ) de Cai Mep Ha.

>> Le PM exhorte à accélérer la réalisation des projets d’infrastructures de transport

Le tronçon n°3 de l’autoroute Biên Hòa–Vung Tàu est achevé à 92 %. Long de 19,5 km et doté d’un investissement total de 7.216 milliards de dôngs, il devrait être mis en service technique en avril 2025 et ouvert à l’exploitation complète en décembre 2025. Les principaux ouvrages - chaussée, marquage et séparateurs centraux - sont pratiquement finalisés.

Photo : Thanh An/CVN

Les députés ont demandé au maître d’ouvrage des précisions sur l’ajout d’échangeurs, l’avancement des deux ponts restants, les mesures de sécurité routière et le décaissement des fonds. Ils ont insisté sur la nécessité de clarifier les propositions afin d’assurer une mise en service intégrale de l’autoroute d’ici décembre 2025, conformément au calendrier.

Concernant la FTZ de Cai Mep Ha, la délégation a relevé l’absence de cadre juridique spécifique pour les zones de libre-échange, compliquant l’élaboration de politiques fiscales, foncières et d’investissement adaptées.

À l’issue de la visite, Pham Trong Nhân a affirmé que les députés tiendrait compte des propositions du maître d’ouvrage et en rendrait compte à la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville. Concernant la réinstallation des populations, il a souligné l’importance de recueillir pleinement l’avis des habitants. Il a également noté les observations relatives au projet de zone de libre-échange afin de les synthétiser dans un rapport adressé à la délégation des députés de la ville.

VNA/CVN