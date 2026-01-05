Cai Mep-Thi Vai veut devenir un important port de transbordement en Asie

Faire du complexe portuaire en eau profonde de Cai Mep-Thi Vai une plateforme de transbordement internationale de niveau asiatique est non seulement un objectif pour le développement de l’économie maritime de Hô Chi Minh-Ville, mais aussi un enjeu stratégique pour renforcer la compétitivité nationale dans un contexte d’intégration internationale accrue.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2030, le système portuaire de Hô Chi Minh-Ville (après la fusion administrative avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu) devra traiter entre 440,8 et 531,8 millions de tonnes de marchandises, selon les prévisions. Alors que le gouvernement ajuste le plan directeur national 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050, qui fixe un objectif de croissance économique soutenue à deux chiffres (plus de 10 %) entre 2026 et 2030, le volume de marchandises transitant par les ports maritimes de la ville devrait encore augmenter.

Mai Trung Hung, directeur adjoint du département municipal de la construction, a indiqué que la zone portuaire de Cai Mep-Thi Vai fonctionne désormais principalement comme un port d’entrée. Près de 96% du trafic de conteneurs correspond aux marchandises d’import-export du Vietnam, tandis qu’un peu plus de 4% est constitué de marchandises en transbordement international, principalement à destination du Cambodge via les fleuves Tiên et Hâu.

Le chenal de navigation du complexe portuaire, reliant la bouée n° 0 aux terminaux à conteneurs de Cai Mep, a été approfondi à 15,5 m, ce qui en fait le plus profond du pays. Cette avancée permet aux navires de 160.000 à 200.000 tonnes de port en lourd d’y naviguer en toute sécurité, indépendamment des marées.

En 2024, le trafic total de marchandises au sein du complexe portuaire a atteint 152 millions de tonnes, soit environ 34% du volume total de conteneurs du pays.

Forte de ces atouts, Hô Chi Minh-Ville s’efforce d’accroître sa part dans le trafic international de marchandises en transbordement. L’objectif est d’atteindre 10% d’ici 2030 et 2025% sur la période 2030-2050.

En réalité, la majeure partie des marchandises traitées à Cai Mep-Thi Vai provient de la ville et de la région économique clé du sud. Les parcs industriels locaux, les zones franches d’exportation et les centres de distribution constituent les principaux vecteurs d’approvisionnement qui sous-tendent le dynamisme du complexe portuaire.

Dans ce contexte, la ville a défini une série de plans et d’orientations majeurs, notamment le développement de centres logistiques régionaux, la mise en place de réseaux d’entrepôts et de terminaux à conteneurs terrestres satellites, l’accélération de la digitalisation de la chaîne d’approvisionnement et la réforme des procédures douanières.

Parallèlement, la municipalité investit dans les infrastructures de transport reliant le complexe portuaire afin d’optimiser l’efficacité du transport multimodal (maritime, routier et ferroviaire) et ainsi générer une plus grande valeur ajoutée pour le système logistique.

Actuellement, la route interportuaire et les liaisons routières directes entre Cai Mep-Thi Vai et la route nationale 51 sont opérationnelles, de même que d’autres axes routiers reliant d’autres localités de la région, actuellement en cours d’aménagement.

En outre, un corridor de transport et de logistique par voie fluviale, reliant le delta du Mékong à Cai Mep dans le sud du Vietnam et financé par la Banque mondiale, est en cours de réalisation.

Selon le département municipal de la construction, l’investissement dans le projet de port de transbordement international de Cân Gio a reçu l’approbation de principe du Premier ministre. Une fois construits et opérationnels, et une fois achevés, les terminaux de Cai Mep Ha permettront aux deux zones portuaires de se compléter pour former un système portuaire capable de rivaliser avec les principaux ports maritimes d’Asie et du monde.

Le prof.associé-Dr Nguyên Ngoc Vinh, directeur adjoint de l’Institut de recherche et de conseil pour le développement régional de l’Université d’économie d’Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la connectivité entre Cân Gio, Cai Mep-Thi Vai et Vung Tàu permettra de créer un corridor économique côtier intégré, combinant production, logistique, services, tourisme et énergie.

Face à la profonde restructuration du commerce mondial, il est essentiel de saisir cette opportunité et de l’exploiter pleinement, en accordant la priorité absolue à la transformation de Cai Mep-Thi Vai en une plateforme de transbordement régionale. Il s’agit d’un défi majeur non seulement pour le Sud-Est du Vietnam, mais aussi pour l’ensemble de l’économie vietnamienne au sein de la chaîne de valeur maritime mondiale, a-t-il indiqué.

VNA/CVN