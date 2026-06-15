DIFF 2026 : le Japon et l'Italie racontent la culture à travers des feux d'artifice spectaculaires

La troisième soirée du Festival international de feux d'artifice de Dà Nang (DIFF 2026), co-organisée par le Comité populaire municipal et le groupe Sun Group, s'est déroulée dans la soirée du 13 juin. Elle a offert aux spectateurs un voyage émotionnel unique sous le thème "Culture".

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Photo : Sun Group/CVN

Le DIFF 2026 suscite un engouement sans précédent dans l'histoire du festival, affichant complet pour plusieurs soirées consécutives. Cette troisième soirée de compétition, organisée le 13 juin, a affiché complet. Les tribunes étaient combles très tôt, illustrant l'attractivité exceptionnelle du face-à-face entre deux géants de la pyrotechnie : le Japon et l'Italie.

Au-delà de l'affluence record, cette édition du DIFF est saluée par les experts et les passionnés comme l'une des plus qualitatives sur le plan technique de toute l'histoire du festival. Avec la participation des meilleures équipes mondiales, chaque soirée possède sa propre identité, surprenant constamment le public par de nouvelles techniques de démonstration, des récits poignants et des approches créatives. De nombreux spectateurs ont comparé les phases éliminatoires du DIFF 2026 à une succession de "finales avant l'heure", où chaque soirée s'apparente à un match au sommet.

Le Japon fait "jouer" les feux avec la musique

Considéré comme l'un des duels les plus attendus du DIFF 2026, ce troisième acte a vu s'affronter l'équipe Tamaya Kitahara Fireworks (Japon), digne représentante de l'art traditionnel mondialement connu du Hanabi, et le Martarello Group S.R.L. (Italie), véritable légende vivante du DIFF avec deux titres de champion consécutifs à son actif.

Photo : Sun Group/CVN

L'équipe japonaise "tisse" des rubans d'or Kamuro dans le ciel

Avec une performance imprégnée de la philosophie Wabi-sabi, l'équipe japonaise a guidé le public à travers un voyage riche en émotions, où la beauté s'exprime par la subtilité, l'harmonie et des moments de silence poétiques. Les bouquets signatures Nishiki Kamuro, semblables à de doux rubans d'or tombant du ciel, se sont succédé pour créer des vagues de lumière aériennes, emblématiques du pays du Soleil-Levant.

La bande-son choisie par le Japon a été l'un des grands points forts de la soirée, faisant vibrer les tribunes à plusieurs reprises. Outre des morceaux fortement ancrés dans la culture nippone comme New Genesis, Always With Me ou la bande originale du film Ryomaden, l'équipe a surpris en sélectionnant des titres mondialement populaires. On a ainsi pu entendre le thème de la série Stranger Things, Running Up That Hill, le titre K-pop oscarisé Golden, ainsi que la chanson vietnamienne Nhung ngày troi bao la (Les jours de ciel infini).

Grâce à une synchronisation millimétrée entre les feux d'artifice et les morceaux rythmés, la prestation du Japon s'est transformée en un véritable "concert de lumière". Chaque séquence a créé un lien fort avec le public, notamment les jeunes, illustrant parfaitement l'esprit de croisement culturel de la soirée.

Photo : Sun Group/CVN

L'Italie affirme son rang de champion avec un spectacle grandiose

De son côté, l'équipe italienne a présenté un spectacle intitulé Echoes Becoming Future (Les échos deviennent le futur), capitalisant sur sa force narrative cinématographique qui fait la renommée de la maison Martarello depuis plus d'un siècle.

Débutant sur des airs classiques européens majestueux tels que le Lacrimosa ou des inspirations de Vivaldi, la performance italienne a progressivement transporté le public du cœur du patrimoine européen vers des sonorités contemporaines. Surprise notable : l'équipe italienne a habilement intégré des morceaux vietnamiens très tendance comme See Tình, créant des moments de communion intense avec les spectateurs.

Photo : Sun Group/CVN

Les effets pyrotechniques multicouches, les crescendos cinématographiques et la synchronisation parfaite entre musique et lumière ont transformé le ciel du fleuve Hàn en une immense scène artistique. Chaque séquence se lisait comme une bobine de film racontant l'évolution de la culture humaine, où les valeurs traditionnelles se réinventent pour se tourner vers l'avenir.

"J'ai été vraiment surprise de voir l'équipe japonaise utiliser des chansons aussi connues. On aurait dit un grand concert combiné à des feux d'artifice, et pas seulement une compétition. Ces musiques permettent aux jeunes spectateurs comme nous de se connecter instantanément au spectacle", a partagé Nguyên Thao Vy, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.

Lê Hoàng Nam (originaire de Hai Phong) a quant à lui commenté : "C'était comme une finale avant l'heure. Le Japon a fait vibrer les tribunes avec des musiques virales dans le monde entier, tandis que l'Italie a apporté cette touche européenne avec des séquences pyrotechniques grandioses dignes du cinéma. Le thème de la +Culture+ cette année a été raconté de manière très accessible, sans aucune rigidité, touchant ainsi les spectateurs de tous âges".

Photo : Sun Group/CVN

Un grand festival artistique pour relier les cultures

Au-delà des feux d'artifice, cette troisième soirée s'est muée en un grand festival musical aux mille couleurs culturelles sur les rives du fleuve Hàn.

Le programme s'est ouvert avec le tableau Hôn da (L'Âme de la pierre), interprété par l'Artiste émérite Quang Hào, accompagné de nombreux artistes et troupes de danse. Les éléments folkloriques mêlés aux sonorités contemporaines ont ravivé la beauté des paysages, de l'histoire et de l'âme vietnamienne, posant les bases émotionnelles de la soirée.

Après les racines culturelles du Vietnam, le public a été transporté au Japon à travers l'intemporelle mélodie Kokoro no Tomo. Les mouvements gracieux de la troupe de danse et la musique émouvante ont recréé l'élégance et la délicatesse de la culture nippone.

Photo : Sun Group/CVN

La touche de modernité de la soirée a été apportée par la chanteuse Hoàng Thùy Linh avec ses deux succès See Tình et Bo Xì Bo. Les rythmes entraînants, la mise en scène énergétique et les effets de scène modernes ont enflammé l'atmosphère. See Tình, titre devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux mondiaux, a témoigné de la manière dont la culture vietnamienne rayonne aujourd'hui à l'international à travers la musique pop contemporaine.

Le public a également pu s'imprégner des couleurs vibrantes de la Méditerranée avec la performance Dêm vu diêu Tarantella (La nuit de la Tarentelle). Les pas de danse rapides et pleins de vitalité ont recréé l'esprit festif typique de l'Italie, jetant un pont inspirant entre les cultures.

Après trois soirées, le DIFF 2026 continue de s'imposer comme le premier festival de feux d'artifice de la région et le grand rendez-vous estival de l'Asie - confirmant sa place dans le Top 9 des festivals à vivre absolument sur la planète, récemment établi par le magazine Travel + Leisure. Grâce au soutien de Sun Group, le DIFF n'est pas seulement le point de rencontre de spectacles pyrotechniques de classe mondiale, mais aussi un espace d'échange culturel international où chaque soirée est une histoire unique racontée par la musique, l'art et la lumière.

Photo : Sun Group/CVN

Cette année, le DIFF propose de nouvelles expériences aux visiteurs via l'application Sun Paradise Land, qui intègre des fonctionnalités d'IA personnalisées permettant de créer des timbres et des cartes postales électroniques à partir des moments forts du festival. Ces innovations permettent de prolonger l'émotion après chaque spectacle, tout en contribuant à faire de Dà Nang le cœur de l'été asiatique.

Le succès de l'événement repose également sur la contribution de grands sponsors tels que Vietnam Airlines et Bizman Media, Chicilon Media, ainsi que d'autres partenaires de confiance comme Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group, et la Corporation des aéroports du Vietnam (ACV).

Photos : Sun Group/CVN

Mai Quynh/CVN