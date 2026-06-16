Ramener les enfants tombés pour la Patrie

Chaque dépouille de martyr retrouvée marque le retour d’un enfant de la Patrie auprès de la terre mère. Chaque identité établie permet à une famille de tourner enfin la page d’une attente et d’une douleur portée de génération en génération.

>> Rapatriement des restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos

>> Campagne des 500 jours et nuits : plus de 1.100 dépouilles de martyrs retrouvées

>> Hô Chi Minh-Ville crée une unité spécialisée pour retrouver et rapatrier les dépouilles de martyrs

Photo : VNA/CVN

Ainsi, la Campagne des 500 jours et nuits pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs ne constitue pas seulement un programme d’action d’envergure nationale. Elle est aussi le symbole de la reconnaissance, de la mémoire des disparus et de la responsabilité assumée envers celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Nation.

Photo : VNA/CVN

Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la réunification du pays. Les forêts autrefois meurtries par les bombes et les combats ont retrouvé leur verdure. Nombre d’anciens champs de bataille se sont transformés en villes dynamiques, tandis que les campagnes connaissent un renouveau constant. Pourtant, dans la mémoire collective de la Nation, demeurent encore des vides que le temps n’a pas su combler.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plus de 175.000 martyrs demeurent introuvables et près de 300.000 tombes de martyrs n’ont pas encore pu être identifiées. Derrière ces chiffres se cachent d’innombrables histoires inachevées, ainsi que l’attente silencieuse de centaines de milliers de familles aux quatre coins du pays.

Des mères ont traversé toute une vie sans savoir où leur fils était tombé et reposait. Des épouses ont porté leur douleur jusqu’au terme de leur existence, sans jamais pouvoir allumer un bâton d’encens sur la tombe de leur mari qui avait sacrifié sa vie pour la Patrie. Des enfants ont grandi bercés par les souvenirs et les récits de leur père, sans jamais connaître l’endroit exact où il repose.

Photo : VNA/CVN

Quoi que la guerre se soit terminée il y a longtemps, le devoir de mémoire et la reconnaissance nationale demeurent intacts. Dès lors, la recherche et l’identification des dépouilles des martyrs dépassent le cadre d’une simple mission administrative. Elles prolongent une tradition profondément ancrée dans la conscience nationale : "Quand on boit de l’eau, on pense à la source". Elles témoignent de la gratitude de la génération d’aujourd’hui envers celles et ceux qui ont offert leur jeunesse, leur sang et jusqu’à leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Si les technologies avancées sont un moyen, la véritable force de cette campagne réside avant tout dans l’engagement, le sens des responsabilités et la mobilisation de l’ensemble de la société.

Photo : VNA/CVN

Ce sont ces anciens combattants, d’âge aujourd’hui avancé, qui continuent inlassablement de mobiliser leurs souvenirs afin de fournir des informations sur leurs compagnons d’armes. Ce sont ces habitants des zones rurales, reculées ou isolées, qui conservent encore les récits transmis par leurs aînés sur des batailles ou des lieux d’inhumation de martyrs d’autrefois. Ce sont aussi ces cadres et militaires qui, jour et nuit, déminent les terrains et recherchent les moindres traces subsistantes. Et ce sont enfin ces scientifiques qui, dans leurs laboratoires, poursuivent avec persévérance leurs travaux sur l’identification des échantillons d’ADN.

Le chemin à venir peut encore être semé de difficultés. Mais l’essentiel est que le pays n’a jamais cessé de rechercher ses martyrs et n’a jamais oublié la dette de reconnaissance envers ceux qui ont tout sacrifié pour la paix d’aujourd’hui.

Vân Anh/CVN