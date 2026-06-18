Le cirque vietnamien rayonne sur la scène internationale grâce à son identité singulière

Au cours des dernières années, le cirque vietnamien s’est progressivement imposé sur les plus grandes scènes internationales, remportant de prestigieuses distinctions face à des nations reconnues comme de véritables puissances du cirque.

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Photo : BTC/CVN

Ces succès sont le fruit d’une stratégie d’investissement menée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fédération vietnamienne du cirque, avec une double ambition : atteindre l’excellence artistique et promouvoir l’image du Vietnam à travers le monde.

Unique représentant du Vietnam au Festival international des princesses du cirque 2026, organisé à Saratov, en Russie, le numéro de barre d’équilibre sur cuisses intitulé Thiên thần đến từ Thiên hà (Les Anges de la Galaxie), mis en scène par l’"Artiste du Peuple" Tông Toàn Thang, a remporté la prestigieuse couronne d’argent.

Interprété par connaissant cinq artistes féminines – Thu Huong, Hông Yên, Câm Ly, Lê Phuong et Thao Vân –, ce numéro a séduit le jury par son audace technique et son esthétique contemporaine.

Selon Tông Toàn Thang, directeur de la Fédération vietnamienne du cirque, les troupes vietnamiennes privilégient généralement des créations inspirées du patrimoine culturel national lorsqu’elles participent à des compétitions internationales. Cette fois-ci, l’équipe a choisi une approche résolument moderne, puisant son inspiration dans l’univers des nouvelles technologies, de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Photo : BTC/CVN

"Ce spectacle a été créé il y a un peu plus d’un an dans le cadre d’une commande du ministère de la Culture. Grâce à ce soutien, nous avons pu investir dans une production ambitieuse capable de concourir au plus haut niveau international. Cette Couronne d’argent constitue aujourd’hui la récompense de cet engagement", souligne-t-il.

Thiên thần đến từ Thiên hà se distingue par une discipline rarement présentée dans les festivals internationaux : la barre d’équilibre sur cuisses. Le numéro est d’ailleurs le seul de cette catégorie à avoir été sélectionné lors du festival russe.

Le jury a particulièrement salué plusieurs figures spectaculaires : l’artiste Thu Huong soutenant à elle seule quatre partenaires en équilibre sur la structure, des rotations réalisées à l’aide des dents, ou encore des figures exécutées grâce à la force des cheveux.

Photo : BTC/CVN

Pour les artistes, ces performances reposent sur une préparation physique rigoureuse et une confiance absolue entre les membres de l’équipe.

"L’essentiel est la condition physique, mais aussi la connexion entre les artistes. Chacune doit être parfaitement synchronisée avec les autres pour supporter les charges et maintenir l’équilibre", explique Thu Huong.

Même constat pour Lê Câm Ly, qui évoque "une lutte permanente entre équilibre, force et endurance", tandis que Thao Vân souligne la précision extrême requise pour les figures réalisées à partir des cheveux.

Quant à Hoàng Lê Phuong, chargée de la figure finale au sommet de la pyramide humaine, elle rappelle que des heures d’entraînement sont nécessaires pour conserver stabilité et maîtrise à plusieurs mètres du sol.

L’émotion était à son comble lorsque le nom du Vietnam a retenti dans la salle. "Nous avons vécu un moment inoubliable. Entendre le public scander +Vietnam, Vietnam !+ dans une compétition internationale nous a remplis de fierté et de bonheur", confie Hông Yên.

Au-delà de la performance technique, les professionnels du secteur estiment que le succès du cirque vietnamien repose sur sa capacité à développer une identité artistique propre.

L’"Artiste du Peuple" Tâm Chinh, ancienne directrice de la Fédération vietnamienne du cirque, souligne que les créations vietnamiennes intègrent désormais musique, costumes, narration et éléments culturels permettant au public international d’identifier immédiatement leur origine.

Photo : BTC/CVN

"Les artistes vietnamiens ne présentent pas seulement une prouesse technique. Ils racontent une histoire, portent une identité culturelle et offrent une signature artistique reconnaissable", estime-t-il.

Pour Tông Toàn Thang, ces distinctions ne relèvent plus du hasard mais d’une stratégie clairement définie.

"Les récompenses obtenues cette année en Espagne puis en Russie démontrent que notre démarche porte ses fruits. Nous souhaitons continuer à faire rayonner la culture et l’image du Vietnam à travers les plus grands festivals de cirque du monde", affirme-t-il.

L’année à venir s’annonce particulièrement riche pour les artistes vietnamiens. Dès juillet, le numéro Đu son (Balance avec la clef de sol) participera au Festival international du cirque d’Almaty, au Kazakhstan. En novembre, Due Love, déjà médaillé d’argent au Festival international du cirque "Sans frontières" en Russie, sera présenté en tournée à Munich, en Allemagne.

Point d’orgue de cette dynamique : le numéro Đu nón (Balançoire en chapeau conique) représentera le Vietnam au Festival international du cirque de Monte-Carlo, considéré comme le plus prestigieux au monde et souvent qualifié d’"Oscar du cirque", du 22 au 31 janvier 2027.

Pour la Fédération vietnamienne du cirque, ces rendez-vous constituent autant d’opportunités de confirmer l’excellence des artistes nationaux, de renforcer la notoriété du cirque vietnamien et d’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles sur les scènes européennes.

À travers chaque représentation, c’est également une image moderne, créative et ambitieuse du Vietnam qui continue de séduire les publics du monde entier.

Câm Sa/CVN