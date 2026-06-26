Le concert, entre expérience artistique et lien communautaire

Alors que le prix des billets de concert ne cesse d’augmenter et que les spectacles se multiplient, la question n’est plus seulement de savoir si une soirée vaut son coût. Derrière chaque achat se cachent désormais des attentes variées, reflet de ce que chacun considère comme une expérience à la hauteur de son investissement.

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Photos : CTV/CVN

Pendant de nombreuses années, l’industrie musicale s’est construite autour de la diffusion de contenus. Les artistes publiaient des albums, le public achetait des disques. L’avènement du numérique puis du streaming a progressivement changé la donne, faisant de la musique un bien accessible partout et à moindre coût.

Pourtant, au moment même où l’écoute musicale n’a jamais été aussi simple, les concerts se sont imposés comme l’un des moteurs de croissance les plus importants de l’industrie du divertissement. Car si les chansons sont disponibles en quelques clics sur Spotify ou YouTube, ce que recherchent les spectateurs dans une salle ou un stade dépasse largement la simple écoute. La véritable valeur d’un billet réside désormais dans l’expérience qu’il promet

L’essor des concerts s’inscrit dans une transformation plus large des modes de consommation culturelle. Depuis une vingtaine d’années, les dépenses consacrées aux expériences ont progressivement pris le pas sur celles liées à la simple possession de biens. Voyages, événements sportifs, spectacles vivants : le public est de plus en plus disposé à investir dans des moments qu’il ne peut ni reproduire ni consommer à distance.

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Cette évolution éclaire en partie le succès croissant des spectacles musicaux. Au-delà des chansons, les spectateurs recherchent une expérience immersive où se mêlent scénographie, jeux de lumière, mise en scène visuelle et émotion collective. La valeur d’un concert réside alors dans son caractère éphémère, dans la sensation de participer à un moment unique partagé avec des milliers d’autres personnes.

C’est dans cette logique que certaines tournées majeures sont aujourd’hui présentées comme de véritables propositions artistiques globales. Des productions telles que The Eras Tour de Taylor Swift, Music of the Spheres World Tour de Coldplay ou encore Scarlet Tour de Doja Cat dépassent le cadre du simple récital musical pour offrir une expérience pensée dans ses moindres détails, où la performance scénique devient aussi importante que le répertoire interprété.

Cette recherche d’une expérience globale se retrouve dans les motivations de nombreux spectateurs. Une participante au concert de Doja Cat à Los Angeles confiait ainsi sur Reddit que son achat n’était pas motivé par l’envie d’apercevoir l’artiste au plus près. "Je voulais voir comment elle allait transformer l’univers de l’album en scène. C’est quelque chose que je ne peux pas vivre à travers l’écran de mon téléphone", expliqua-t-elle.

Son témoignage illustre l’évolution du regard porté sur les concerts. Pour une partie du public, l’événement est appréhendé comme une création artistique à part entière, dont la valeur ne se limite pas à l’interprétation des chansons. L’expérience repose sur l’ensemble des éléments qui composent le spectacle et sur les émotions qu’ils suscitent. Cette approche ne traduit pas une manière plus ou moins intense d’aimer la musique, mais révèle simplement des attentes différentes face à ce que peut offrir un concert.

Dans plusieurs marchés asiatiques, notamment dans l’univers de la K-pop, le concert répond à une logique différente. Au-delà de la performance musicale, il constitue un espace privilégié où se consolide le lien entre les artistes et leur communauté de fans.

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Dans ce contexte, les séances de soundcheck, les moments d’échange avec le public, les produits dérivés en édition limitée ou encore les avantages réservés à certaines catégories de billets ne sont pas perçus comme de simples compléments. Ils font pleinement partie de l’expérience attendue et contribuent à la valeur que les spectateurs attribuent à leur achat.

Une fan présente à un concert de SEVENTEEN à Séoul expliquait ainsi que son souvenir le plus marquant n’était ni la mise en scène ni les effets visuels. "Le moment le plus mémorable, c’est lorsque les membres se sont arrêtés pour parler au public. J’ai eu le sentiment d’être réellement connectée à eux", racontait-elle.

Ce témoignage illustre la diversité des attentes qui coexistent aujourd’hui autour d’un même événement. Certains spectateurs privilégient une expérience artistique globale, fondée sur la qualité de la production, de la scénographie et de la performance. D’autres accordent davantage d’importance à la proximité avec les artistes, aux interactions et au sentiment d’appartenance à une communauté. Deux approches distinctes, qui traduisent moins une différence de passion pour la musique qu’une manière différente de donner du sens à l’expérience du concert.

Au Vietnam, ces deux approches de la valeur du concert commencent à se développer simultanément, sans pour autant être clairement distinguées par le public. La multiplication des spectacles ces dernières années a favorisé l’émergence de profils de spectateurs plus diversifiés, mais les événements continuent souvent d’être évalués selon une grille de lecture unique.

Ainsi, un concert pensé avant tout comme une expérience artistique immersive peut être critiqué pour l’insuffisance des avantages accordés aux fans. À l’inverse, une production construite autour de l’interaction avec la communauté peut être jugée à l’aune de critères davantage associés aux grandes performances scéniques et aux dispositifs spectaculaires.

Photos : CTV/CVN

Cette différence d’attentes alimente régulièrement les débats qui suivent les grands concerts. Le sentiment de déception exprimé par certains spectateurs ne traduit pas nécessairement une faiblesse dans la qualité de l’événement. Il révèle souvent un décalage entre la promesse perçue et l’expérience effectivement vécue.

Pour la spécialiste de la communication Nguyên Nhung, ces discussions récurrentes témoignent avant tout d’une transformation du marché. "Si l’on regarde du point de vue du marché, les débats qui apparaissent continuellement après les grands concerts peuvent refléter une période de mutation du secteur du spectacle au Vietnam", analyse-t-elle.

À une époque où les concerts étaient encore peu nombreux, les spectateurs disposaient de choix limités et ressentaient rarement le besoin de distinguer les différentes formes d’expérience proposées. Avec l’essor du marché, cette situation a progressivement évolué. Les formats se sont diversifiés, répondant à des attentes de plus en plus variées.

Certaines productions misent avant tout sur la qualité artistique, la scénographie et la performance scénique. D’autres placent au cœur de leur proposition l’interaction avec le public et le sentiment d’appartenance à une communauté de fans. Dans ce contexte, tous les billets ne donnent pas accès au même type de produit culturel, même lorsqu’ils relèvent d’une même catégorie de spectacle.

Pour Nguyên Nhung, la question essentielle n’est donc plus de savoir si un concert est "rentable" ou non. La valeur d’une soirée ne se mesure pas uniquement à la taille de la scène, au budget de production ou au nombre de chansons interprétées. Le véritable enjeu réside dans la capacité de l’événement à offrir l’expérience qu’il promet et que le public est venu chercher.

À mesure que les spectateurs développeront leurs propres repères pour appréhender les différentes catégories de concerts, le marché du spectacle pourrait entrer dans une nouvelle phase de maturité. Plusieurs modèles seraient alors en mesure de coexister et de répondre à des attentes distinctes, sans être systématiquement évalués à travers un unique ensemble de critères.

Thao Nguyên/CVN