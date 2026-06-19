Découvrez l'île de Côn Co, porte d'entrée sud du golfe du Tonkin



Les touristes embarquent au port de Cua Viêt et passent la nuit sur l'île de Côn Co pour faire de la plongée avec tuba, admirer les récifs coralliens, visiter le phare et le mât du drapeau national.

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Photo : CTV/CVN

L'île de Côn Co se situe à environ 30 km du port de Cua Viêt, dans la commune du même nom de la province de Quang Tri. Elle est également connue sous d'autres noms, tels que Hòn Co, Thao Phù, Con Hô et Hòn Mê, selon les pêcheurs de Vinh Linh. Formée par des éruptions volcaniques, l'île se caractérise par des terrasses de roche basaltique le long de la côte et de petites plages composées de fragments de corail, de coquillages et de sable.

Sur l'île de Côn Co, les visiteurs peuvent explorer des sites historiques et admirer le lever et le coucher du soleil. Parmi les sites incontournables, citons Bên Nghé, Bên Tranh, le phare, le mât du drapeau, la maison traditionnelle et le mémorial des 37 martyrs.

Photo : VNA/CVN

Durant la guerre contre les États-Unis, l'île de Côn Co occupait une position militaire stratégique, servant d'avant-poste de première ligne pour le Nord. Depuis l'île de Côn Co, des équipements d'observation permettent de surveiller toutes les activités sur le continent et les navires au large. En 1964, lorsque les États-Unis ont lancé leur campagne de bombardements aériens et navals contre le Nord-Vietnam, Côn Co a été la cible d'attaques dévastatrices.

Le mât du drapeau national sur l'île de Côn Co mesure 38,8 mètres de haut et arbore un drapeau de 24 mètres carrés. Cet édifice est un symbole d'indépendance, de liberté et de paix, et affirme la souveraineté inviolable de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Le port est le seul accès maritime reliant l'île de Côn Co au continent. C'est là que sont accueillies toutes les délégations, les soldats, les habitants et les touristes à leur arrivée sur l'île.

Bai Tranh et Bên Nghé sont les deux principales plages de l'île de Côn Co. L'eau y est claire, permettant de voir les fonds marins. Grâce à des vagues calmes et à de faibles courants, ces plages sont sûres pour les enfants et les personnes ne sachant pas nager. Bên Nghé est également un lieu prisé des touristes pour admirer le lever du soleil sur l'île.

Photo : VNA/CVN

La zone autour du port présente de nombreuses formations rocheuses basaltiques gris foncé, vestiges d'une activité volcanique. L'eau y est limpide, permettant d'admirer les récifs coralliens et les poissons nageant près du rivage.

Le phare de Côn Co, haut de 78,2 mètres, est considéré comme l'"œil de la mer", guidant les navires et les aidant à éviter les tempêtes. Du sommet de la tour, les visiteurs peuvent contempler toute l'île. C'est un point de repère prisé des touristes visitant Côn Co.

Photo : VNA/CVN

Sur l'île, les visiteurs peuvent louer des vélos tandem, des planches à pagaie, faire de la plongée avec tuba pour admirer les récifs coralliens, ramasser des coquillages et des algues.

Nhi Linh, professionnelle du tourisme à Quang Tri, explique que l'île n'est développée pour le tourisme que depuis six ou sept ans. Les visiteurs de Côn Co sont actuellement principalement des retraités et des personnes venant des provinces voisines.

L'hébergement sur l'île de Côn Co se compose principalement de maisons d'hôtes et de chambres chez l'habitant. Les chambres près du port coûtent entre 500 000 et 600.000 dôngs la nuit (20-25 USD).

Les hébergements proposent souvent les repas directement aux clients. Sinon, les visiteurs peuvent dîner au restaurant Sao Biên, qui sert des fruits de mer locaux tels que des huîtres royales, des escargots épineux, des cônes et des raisins de mer.

Début juin, Trúc Duong et ses amis se sont rendus sur l'île de Côn Co. D'après elle, il est presque indispensable pour les touristes d'y passer la nuit, car il n'y a qu'un seul ferry par jour, partant à 8h00 et revenant sur le continent à 8h00 le lendemain.

Le ferry part du port de Cua Việt et la traversée dure entre 70 et 80 minutes. Un billet aller-retour coûte 680.000 dôngs (26-28 USD). Sur l'île, les visiteurs peuvent louer des scooters électriques, des motos ou des vélos.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Les touristes peuvent se rendre à Quang Tri en voiture ou réserver un bus (Tân Quang Dung, Hùng Long, etc.) via des applications comme Vexere ou Momo. Le coût total d'un voyage depuis Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville est d'environ 3 millions de dôngs (115-120 USD) par personne.

La meilleure période pour visiter l'île de Côn Co s'étend de mars à juin. Durant cette période, le temps est ensoleillé, les pluies sont rares et la mer est calme, ce qui est idéal pour la baignade et la plongée avec tuba afin d'admirer les récifs coralliens.

Tâm An/CVN