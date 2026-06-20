Presse : de nouveaux défis pour la sécurité de l’information

Face aux cyberattaques, aux deepfakes, à la désinformation et à l’essor de l’IA, experts et professionnels des médias appellent à renforcer compétences journalistiques, cadres juridiques et dispositifs de protection pour assurer une pratique sûre et responsable.

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Photo : CTV/CVN

Conscient des nouveaux enjeux, l’Institut de recherche sur la communication pour le développement, relevant de l’Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, a récemment organisé une série d’activités consacrées au thème : “Sécurité des journalistes et défis à l’ère numérique”.

L’événement a réuni experts, chercheurs, responsables de médias et journalistes autour de deux séminaires approfondis. Les discussions ont porté sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la pratique journalistique, la protection des droits des professionnels des médias, les risques liés à l’environnement numérique ainsi que les compétences nécessaires pour faire face aux nouvelles menaces.

Selon Trân Thi Khánh Hoà, directrice adjointe de l’Institut, la transformation numérique offre de nombreuses opportunités aux rédactions, mais impose aussi de nouvelles exigences en matière de sécurité. La maîtrise des technologies permet d’optimiser les ressources des organes de presse et d’aider les journalistes à s’adapter à des modes de communication en constante évolution. Elle a également souligné l’importance d’intégrer les questions d’égalité des sexes dans les stratégies de protection des professionnels de l’information.

“Ces ateliers visent à partager des connaissances et des compétences pratiques afin que les journalistes puissent accéder à l’information, la vérifier et l’utiliser de manière sûre, légale, transparente et responsable dans l’environnement numérique et celui de l’IA”, a-t-elle expliqué.

Un espace numérique devenu champ de bataille

Pour Pham Tân Anh Vu, chef du Bureau de représentation de la région Sud de la Société vietnamienne par actions de solutions d’intelligence artificielle (VAIS), l’espace numérique n’est plus seulement un canal de diffusion : il est devenu un véritable champ de confrontation informationnelle.

Il a mis en garde contre les menaces liées à la combinaison de l’IA générative et de la cybercriminalité : attaques d’ingénierie sociale, rançongiciels, usurpations d’identité et deepfakes capables de reproduire voix, gestes ou images de manière réaliste. Les journalistes figurent parmi les cibles privilégiées : leurs photos, enregistrements ou contenus peuvent être détournés pour fabriquer de fausses informations ou nuire à leur réputation. Les comptes de réseaux sociaux à forte audience sont particulièrement vulnérables aux piratages.

Photo : CTV/CVN

Face à ces risques, Pham Tân Anh Vu a appelé à une nouvelle approche de la sécurité numérique. Selon lui, les journalistes doivent mieux connaître le cadre juridique régissant l’environnement numérique, notamment la Loi sur la cybersécurité, la Loi de 2026 sur la protection des données personnelles, la Loi de 2025 sur l’intelligence artificielle et le Code pénal modifié de 2025.

L’éthique de l’IA au cœur des préoccupations

Intervenant lors du programme, Nguyên Duc Lam, de l’Institut de recherche sur les politiques et le développement des médias, a rappelé que de nombreux pays élaborent aujourd’hui des règles pour encadrer l’usage de l’IA : codes de conduite éthique, normes techniques et réglementations juridiques.

Au Vietnam, outre les textes obligatoires, les autorités encouragent la diffusion de principes de bonne conduite, notamment via le Code d’utilisation responsable de l’IA dans les médias numériques.

L’expert a insisté sur le maintien du contrôle humain dans la production de l’information et appelé à préserver la dignité humaine et l’identité culturelle.

Il a rappelé huit principes fondamentaux devant guider l’usage de l’IA : respect de la dignité humaine, responsabilité humaine ultime, durabilité environnementale et culturelle, équité, transparence, fiabilité, protection de la vie privée et respect de la propriété intellectuelle.

Renforcer les compétences et le cadre juridique

Pour Ngô Huy Toàn, ancien responsable du ministère de l’Information et de la Communication (actuellement ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), le Vietnam figure parmi la trentaine de pays dotés d’une loi sur la presse. Il est aussi l’un des premiers à avoir adopté des normes internationales élevées en matière de journalisme, conformément à la Loi de 1989 sur la presse, qui garantit la non-censure avant impression ou diffusion.

Parmi les solutions proposées : améliorer le système juridique, renforcer la sensibilisation aux droits des journalistes, mieux coordonner les organismes compétents et appliquer rigoureusement les sanctions en cas d’atteinte aux droits des professionnels. Les organes de presse doivent également développer des formations sur la sécurité numérique, la protection juridique et la gestion des risques.

Pour sa part, le journaliste d’investigation Dô Doan Hoàng, fort de son expérience de terrain, a insisté sur l’importance de maîtriser les outils technologiques pour exercer le métier en toute sécurité. S’appuyant sur des exemples concrets, il a partagé plusieurs recommandations pratiques destinées à renforcer la protection des journalistes, notamment des femmes reporters confrontées à des situations sensibles.

Nguyên Tùng/CVN