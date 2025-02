La première zone franche du Vietnam se profile à Bà Ria-Vung Tàu

>> Cai Mep - Thi Vai, un hub portuaire stratégique pour l’Asie du Sud-Est

>> Le terminal international Tân Cang - Cai Mep accueille le premier navire de Premier Alliance

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du protocole d’accord, le Comité populaire de Bà Ria-Vung Tàu et DP World Asia Pacific Pte Ltd exploreront les possibilités de coopération et partageront leur expertise sur les politiques de conception, d’exploitation et de développement d’une FTZ reliée au port maritime, d’un nouveau port au sein de la zone et d’une zone industrielle, commerciale et de services au sein de la FTZ.

Nguyên Van Tho, président du Comité populaire provincial, a salué la réputation et l’expertise de DP World en matière de logistique et d’opérations portuaires. Il a également souligné que le protocole d’accord marque le début d’une collaboration prometteuse et contribue également à renforcer les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU).

Un pôle économique florissant

Glen Hilton, Pdg de DP World Asie-Pacifique, a exprimé sa confiance dans le potentiel de la province et a assuré que DP World mettrait à profit son expérience et ses capacités pour aider à construire et à maximiser le potentiel de la première zone franche du Vietnam, contribuant ainsi à créer un pôle économique florissant, à stimuler la croissance locale et à attirer les entreprises internationales.

Le protocole d'accord pose les bases de discussions plus approfondies sur le rôle de DP World dans le développement du projet de zone franche de Cai Mep Ha, qui s'aligne sur les stratégies économiques nationales et régionales.

La zone franche reliée au port maritime dans les environs de Cai Mep Ha devrait stimuler l'économie maritime pour capitaliser sur l'emplacement stratégique de Bà Ria-Vung Tàu, attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance dans les secteurs de la logistique, des ports maritimes et du commerce international.

Le projet créera également des emplois et améliorera le niveau de vie, transformant Bà Ria-Vung Tàu en un pôle économique et de services maritimes clé du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est en général.

DP World, dont le siège social se trouve à Dubaï, aux Émirats arabes unis, est l’un des plus grands prestataires de services logistiques et opérateurs portuaires au monde, avec un effectif de plus de 100.000 personnes sur six continents.

Le partenariat devrait favoriser davantage le commerce international et régional et stimuler le développement socio-économique de Bà Ria-Vung Tàu.

VNA/CVN