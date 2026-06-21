Presse : transmettre le savoir, inspirer l’innovation

À l’heure où l’intelligence artificielle et la transition verte transforment l’économie mondiale, le Vietnam ouvre un nouveau chapitre de son développement. La presse est appelée à accompagner cette dynamique et à en éclairer les enjeux.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Pr. associé- Dr. Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le 101e anniversaire de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925) est plus qu’une célébration. Il invite à mesurer le chemin parcouru et les responsabilités qui incombent aujourd’hui aux médias, alors que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l’économie numérique, la transition verte et l’innovation redessinent les perspectives de développement du pays.

Un siècle d’engagement au service de la nation

Depuis un siècle, la presse révolutionnaire vietnamienne accompagne les grandes étapes de l’histoire nationale. Des premières publications éveillant la conscience patriotique aux reportages sur la modernisation et l’intégration internationale du pays, elle n’a jamais été un simple miroir de la réalité : elle informe, oriente et mobilise.

M. Son rappelle que le Vietnam entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement. La trans-formation du modèle de croissance, l’amélioration de la productivité, le renforcement de la gouvernance et la maîtrise de la science et de la technologie figurent au cœur de la Résolution N°57 du Politburo (22 décembre 2024), qui place l’innovation, la transformation numérique et le progrès technologique au cœur des priorités stratégiques.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une action résolue, associée à des résultats concrets. L’année 2026 a ainsi été placée sous le signe des “percées décisives” et des “résultats tangibles”. Dans cette perspective, Bùi Hoài Son estime que la presse doit permettre à la société de comprendre les enjeux, d’éclairer les choix collectifs et d’accompagner l’action publique, notamment dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, de l’économie numérique et de la transition écologique.

Dans un monde où la compétitivité repose sur la connaissance, l’innovation, les données et la technologie, le pays a besoin, selon lui, d’une presse capable de raconter cette transformation avec rigueur, profondeur et esprit d’ouverture.

Sous le regard de Bùi Hoài Son, l’IA s’impose comme une infrastructure majeure de la nouvelle révolution industrielle. Elle transforme l’administration, l’éducation, la santé, la finance et la production. Pour le Vietnam, elle représente un levier de productivité et de modernisation. Mais son essor soulève des questions cruciales : protection des données, éthique algorithmique, fracture numérique ou désinformation. Le développement de l’IA doit donc s’accompagner d’un cadre juridique adapté et d’une culture de responsabilité numérique.

Lors d’une réunion consacrée à la recherche fondamentale le 25 mai 2026, le dirigeant Tô Lâm a rappelé l’importance d’investir durablement dans la recherche fondamentale, les universités et les laboratoires. Ce socle conditionne l’émergence de technologies avancées, qu’il s’agisse de l’IA ou des semi-conducteurs. Ces derniers constituent une opportunité stratégique majeure pour le Vietnam, qui dispose d’atouts significatifs : position géostratégique, environnement économique, main-d’œuvre jeune et partenariats internationaux croissants. Le succès suppose une vision de long terme et une coopération étroite entre l’État, les entreprises, les universités et les centres de recherche.

Nouveaux moteurs du développement

Photo : VNA/CVN

D’après M. Son, l’économie numérique transforme la création de valeur en faisant de la donnée une ressource essentielle et du savoir un capital stratégique. Elle ouvre aussi des perspectives d’inclusion pour les PME, les agriculteurs, les jeunes, les femmes et les populations des zones reculées.

Parallèlement, la transition verte s’impose comme une nécessité. À mesure que l’économie mondiale évolue vers des modèles bas carbone, les entreprises qui tardent à s’adapter risquent d’être marginalisées dans les chaînes de valeur internationales.

La croissance doit désormais intégrer les exigences du développement durable. Ces quatre piliers - IA, semi-conducteurs, économie numérique et transition verte - forment les fondements d’une stratégie nationale reposant sur la connaissance, la technologie et le capital humain.

L’écosystème vietnamien des startups connaît un essor rapide dans la fintech, l’edtech, la healthtech, les technologies vertes, le commerce électronique ou l’agriculture intelligente. Son développement exige financements adaptés, mécanismes d’expérimentation, protection efficace de la propriété intellectuelle et environnement favorable à l’innovation.

Dans ce processus, la presse joue un rôle essentiel. Elle peut mettre en lumière les initiatives porteuses, valoriser les talents scientifiques et diffuser les bonnes pratiques. Elle doit aussi garder son regard critique face aux effets de mode, aux dérives spéculatives ou aux enjeux éthiques.

Bâtir une société plus prospère

Photo : VNA/CVN

À l’ère de l’IA générative, sa mission demeure inchangée : rechercher la vérité, servir l’intérêt public et contribuer au développement national. Les outils technologiques renforcent ses capacités, mais ne remplacent pas la rigueur et l’humanisme.

Le dirigeant Tô Lâm a affirmé que la science, la technologie et l’innovation constituaient la “clé d’or” permettant au Vietnam de franchir un nouveau cap de développement. L’objectif est de bâtir une société plus prospère, plus créative, plus durable et centrée sur l’humain.

À l’occasion de son 101e anniversaire, la presse vietnamienne est appelée à renforcer sa mission de transmission du savoir, d’encouragement à l’innovation et de diffusion de la culture scientifique. Rendre accessibles aux citoyens les enjeux liés à l’IA, aux semi-conducteurs ou à la finance verte est une condition du succès des transformations en cours.

Le Vietnam dispose aujourd’hui d’opportunités considérables. De l’avis de Bùi Hoài Son, leur concrétisation dépendra d’une vision claire, d’institutions solides, de ressources humaines de qualité et d’une confiance collective capable de porter les ambitions du pays vers l’avenir.

Huong Linh - TTCS/CVN