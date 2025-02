Voyager autrement : une escapade ferroviaire magique

Lors des vacances du Têt (Nouvel An lunaire) 2025, de nombreux visiteurs et habitants de Huê et Dà Nang ont choisi de relier ces deux villes à bord du train "Connexion des patrimoines du Centre". Une nouvelle expérience.

Photos : DSVN/CVN

Dès les premiers jours de l’Année du Serpent, ce train reliant Huê à Dà Nang (Centre) affichait complet. Pour l’occasion, ses voitures avaient été décorées aux couleurs du printemps avec des lanternes, drapeaux nationaux et fleurs, créant une atmosphère festive propice à une nouvelle année placée sous le signe du bonheur, de la paix et de la prospérité. De nombreuses familles ont saisi cette opportunité pour voyager et partager des moments conviviaux à bord.

Les passagers ont également profité d’animations artistiques exceptionnelles, plongeant dans une ambiance joyeuse et exaltante. Pour la famille de M. Huu Minh, c’était une découverte marquante. Il a confié avec enthousiasme que l’atmosphère du Têt à bord du train était particulièrement chaleureuse. "Tout le monde se détendait en admirant les paysages qui défilaient, tout en profitant d’un programme musical spécial et des traditions culturelles nationales", a-t-il partagé.

Saveurs et spectacles

Le menu varié proposait des plats aux saveurs authentiques du Têt, tels que le banh chung (gâteau de riz gluant en forme carrée) et de nombreux gâteaux locaux. Au son des mélodies de la musique folklorique de Huê, des hò (chants traditionnels), des bài choi (une pratique culturelle du Centre combinant chant, musique et jeu de cartes) et du flûtiau, M. Minh et de nombreux passagers ont ressenti un profond attachement à leur pays natal. Ce moment empreint de nostalgie et de fierté nationale a ravivé en eux les souvenirs des célébrations du Têt d’antan, avant que tous ne se laissent à nouveau emporter par les airs joyeux et rythmés des chansons du printemps, accueillant la nouvelle année avec enthousiasme.

Photos : ND/CVN

"Nous avons quitté notre pays natal depuis longtemps, et c’est une occasion précieuse pour mes enfants de découvrir leurs racines, d’en apprendre davantage sur la culture de leurs ancêtres, et ainsi de nourrir un amour plus profond pour la famille et pour notre terre d’origine, certes marquée par les difficultés, mais riche d’humanité", a confié M. Minh. Toute sa famille attendait avec impatience la suite de cette expérience lors du voyage de retour à Dà Nang.

Trân Thi Kim Liên, résidant dans la rue Lê Duân, quartier de Hai Châu (Dà Nang), a suggéré avec enthousiasme : "J’espère que le secteur ferroviaire proposera davantage d’initiatives uniques et marquantes pour les passagers".

Elle avait réservé des billets aller-retour et un hôtel à Huê pour célébrer le Têt en famille et a expliqué que le train offrait un espace sûr et confortable, un personnel accueillant ainsi que des services pratiques. Son fils aîné, Dang Khôi Nguyên, aimait observer le paysage, courir et jouer à bord, tandis que son benjamin, âgé d’un peu plus d’un an, suivait avec curiosité ses parents et son frère dans cette aventure.

Photo : ND/CVN

Pham Minh Thành a aussi partagé sa joie : "Le train est propre et joliment décoré. L’ambiance est dynamique et animée, avec des spectacles captivants. Tout le monde applaudissait, chantait en chœur, et se réjouissait en prenant des photos et des selfies".

La petite Pham Hoàng Khánh Ngoc, qui voyageait pour la première fois en train, était ravie d’admirer les paysages, de déguster de délicieux banh bao (brioches farcies au porc et aux champignons) et de profiter du programme musical. De son côté, Mme Xuân Ngoc, accompagnée d’amis venus du Sud pour visiter Dà Nang, avait choisi cette expérience unique pour fêter le Nouvel An lunaire. Elle a raconté que son groupe chantait et dansait dans le wagon, prenant des photos et des vidéos pour immortaliser ces instants festifs.

Les touristes étrangers, quant à eux, ont été séduits par cette immersion inattendue et fascinante. Enthousiastes, ils acclamaient les artistes et échangeaient avec les passagers vietnamiens. Ils ont apprécié cette ambiance vibrante, la découverte des spécialités culinaires locales et les moments de partage.

Photo : DSVN/CVN

Un Têt joyeux

Depuis cinq mois, la chanteuse Lê Thi Huyên Trân se produit à bord du train et considère cette expérience comme un moment inoubliable de sa carrière artistique. L’espace réduit favorise l’interaction avec le public, créant une atmosphère intime et vibrante. "L’un des moments les plus marquants a été lorsque tous les passagers ont applaudi et chanté en chœur la chanson +Tàu anh qua núi+ (Le train passe par les montagnes), tandis que le train avançait lentement à travers le col de Hai Vân, mêlant la beauté du paysage naturel à la musique et aux émotions des voyageurs", a-t-elle confié.

À l’occasion du printemps, Mme Trân avait soigneusement préparé un répertoire composé de chansons printanières, mêlant mélodies joyeuses pour les jeunes et morceaux exaltant l’amour de la patrie, afin de toucher un large public et d’enrichir l’expérience.

Rien n’est plus captivant que de se produire dans un train, au milieu de passagers vêtus de leurs plus belles tenues pour célébrer le Têt. L’artiste Hoàng Thi Tuyêt Trinh a souligné combien ce genre de prestation différait des scènes traditionnelles. Les touristes étrangers, fascinés par la musique folklorique vietnamienne, n’ont pas manqué de complimenter les artistes.

Photo : ND/CVN

Le chef de train HĐ2, Lê Minh Duc, a souligné les efforts déployés par son équipe pour garantir un service irréprochable malgré l’afflux de passagers durant les fêtes du Têt. "Voir les passagers heureux est notre plus grande satisfaction", a renchéri l’employé Trân Nam Hai.

De son côté, le chef de train HĐ1, Nguyên Ngoc Son, a insisté sur l’engagement de chaque membre du personnel à innover et améliorer constamment la qualité du service, afin d’offrir aux passagers une expérience toujours plus agréable.

Les impressions laissées par les voyageurs témoignent de la réussite de cette initiative : "Un souvenir magnifique et mémorable en ce premier jour du Nouvel An lunaire". "Bonne année ! J’aime Huê, j’aime Dà Nang !". "J’ai pris ce train il y a 25 ans, et aujourd’hui, je vis une expérience merveilleuse avec ma famille. C’est vraiment passionnant ! Le personnel est chaleureux, la nourriture délicieuse, la musique envoûtante… Je souhaite beaucoup de succès à ce train !"

Hoàng Phuong/CVN