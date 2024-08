Dà Nang et Thua Thiên Huê se préparent à l'afflux de touristes à l’occasion de la Fête nationale

La ville de Dà Nang et la province de Thua Thiên Huê (Centre) préparent des conditions pour tirer pleinement parti de leurs atouts et attirer les touristes durant les quatre jours de congés de la Fête nationale (31 août - 3 septembre), la dernière longue période de congés de cette année.

>> Choisir un circuit adapté à vos conditions pour les vacances de la Fête nationale

>> La Fête nationale du Vietnam célébrée en Russie

>> Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam célèbre la Fête nationale

Dà Nang distribuera des milliers de bons de services de voyage aux touristes. Ce programme aura lieu de septembre à fin décembre 2024, a fait savoir le Service municipal du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Grâce au programme, les visiteurs, lorsqu’ils arriveront à Dà Nang, recevront des bons de réduction de prix dans les lieux de divertissement, de restauration et d'hébergement. Ces bons seront distribués à de nombreux endroits et sur différentes plateformes électroniques. À l'aéroport international de Dà Nang et au Centre d'assistance touristique, les visiteurs n'auront qu'à présenter leur titre de transport ou leur réservation d'hôtel pour participer à la « roue de la chance » et recevoir des cadeaux et des bons sur place ou par e-mail.

Le programme "Enjoy Da Nang 2024", dans le cadre d’une coopération entre la ville, Traveloka et KKDay, permettra aux touristes de réserver des services de voyage à Da Nang pour recevoir des bons d'expériences gratuites aux adresses https://www.traveloka.com/vi-vn/promotion/enjoy-danang et https://www.kkday.com/en/promo/EnjoyDaNang.

Selon le Service municipal du tourisme, le programme Enjoy Da Nang 2024 aidera les touristes à économiser de l'argent tout en leur créant des souvenirs mémorables dans l’une des destinations les plus attractives du Vietnam.

A Thua Thiên Huê, le directeur du Service provincial du tourisme, Nguyên Van Phuc, a déclaré qu'à l'occasion de la Fête nationale, sa province organiserait de nombreuses activités sportives et de divertissement, telles que programme Hue Jogging - Course pour la communauté, prévue le 1er septembre, ou Course de bateaux traditionnels le matin du 2 septembre sur la rivière des Parfums, outre des performances artistiques dans la rue piétonne de la Citadelle impériale...

Les touristes vietnamiens et les habitants locaux recevront des billets gratuits pour visiter les sites de Huê le 2 septembre, a-t-il précisé.

Il est prévu que du 30 août au 3 septembre, Thua Thiên Huê accueillera 120.000 visiteurs, en hausse de 22,4% par rapport à la même période de 2023. Les revenus générés pourraient atteindre 132 milliards de dôngs. Le taux de réservation des hôtels est estimé à d’environ 64% en moyenne.

La Société des chemins de fer du Vietnam a lancé des réductions de prix de billets à la fois pour les groupes et les passagers individuels. Il est donc prévu que le nombre de touristes voyageant en train à destination et en provenance de Huê augmentera fortement, a indiqué Nguyên Van Phuc.

VNA/CVN