Le printemps vietnamien : un kaléidoscope de fêtes

Le Têt n’est que le début d’une série de célébrations qui rythment le printemps vietnamien. Ces fêtes traditionnelles, riches en symboles et en émotions, permettent aux habitants de renouer avec leurs racines, de renforcer leur identité culturelle et de perpétuer un patrimoine ancestral.

Photo : VNA/CVN

Le printemps, symbole de renouveau, marque le début d’une nouvelle année et constitue la saison des fêtes traditionnelles. Chacune d’elles possède ses propres spécificités et valeurs. Ces célébrations jouent un rôle essentiel dans le renforcement du lien communautaire. Elles offrent aux participants l’occasion de savourer la joie du printemps, d’honorer la mémoire de leurs ancêtres, d’exprimer leur gratitude envers les générations précédentes et de préserver la richesse culturelle du pays.

Activités culturelles

Les fêtes traditionnelles accueillent aussi bien des visiteurs nationaux qu’internationaux, leur offrant l’opportunité de découvrir la richesse de la culture vietnamienne. Elles contribuent ainsi à conserver, honorer et valoriser les sites historiques et pittoresques du pays. Devenues une composante essentielle de la vie spirituelle des Vietnamiens à l’occasion du Têt traditionnel, ces célébrations incarnent la solidarité et l’espoir de prospérité pour la nouvelle année.

Avec près de 8.000 fêtes organisées chaque année, le Vietnam illustre la diversité culturelle et historique de ses différentes régions. Après le Nouvel An lunaire, de nombreuses localités redoublent d’efforts pour organiser des activités culturelles et des festivités variées afin d’attirer un large public. L’exploitation efficace des produits touristiques culturels constitue un atout majeur pour séduire les visiteurs, tant vietnamiens qu’étrangers.

Pour la saison des fêtes printanières de 2025, le Parti et l’État ont émis des directives strictes visant à encadrer la gestion et l’organisation des festivals. L’objectif est d’assurer des célébrations conformes aux valeurs culturelles, traditions et coutumes nationales.

“Chaque fête printanière est un récit historique, spirituel et artistique, reflétant la profondeur culturelle du peuple vietnamien. Ces festivités établissent un lien entre le passé et le présent, permettant à la jeune génération de mieux comprendre et d’être fière de son identité nationale”, affirme le chercheur culturel Nguyên Hùng Vi.

La préservation et la promotion des fêtes printanières constituent un engagement envers les traditions ancestrales, traduisant la fierté et la responsabilité de chaque individu et localité. Dans un contexte d’intégration mondiale, leur conservation revêt une importance capitale, comme en témoignent les orientations du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

La Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam fixe l’objectif de bâtir une culture vietnamienne avancée, ancrée dans son identité nationale. À ce titre, la sauvegarde et la mise en valeur des fêtes traditionnelles sont considérées comme des priorités pour préserver le patrimoine culturel immatériel du pays.

Dans cette dynamique, la stratégie de développement culturel du Vietnam à l’horizon 2030 ambitionne de protéger et de promouvoir les trésors du patrimoine national tout en facilitant leur intégration internationale, garantissant ainsi la transmission et l’épanouissement des valeurs culturelles traditionnelles.

Solutions proposées

Ces dernières années, le Parti et l’État ont mis en place des politiques et alloué des fonds pour restaurer et embellir les sites historiques, temples, pagodes et mausolées, garantissant ainsi la tenue des rituels dans le respect des traditions.

Ils ont également encouragé les localités à organiser des programmes et séminaires sur le patrimoine culturel, à former des artisans et à revitaliser des fêtes menacées de disparition, offrant ainsi aux jeunes générations une meilleure compréhension des us et coutumes de la nation.

De nombreuses fêtes ont été reconnues comme patrimoine culturel immatériel national et certaines ont même été honorées par l’UNESCO, attirant l’attention de la communauté internationale. Cependant, face à l’essor de la société moderne, leur préservation et leur promotion rencontrent de nombreux défis. Certaines célébrations ont perdu leur essence spirituelle et sont devenues des opportunités de profit, tandis que d’autres souffrent de débordements liés à l’afflux massif de touristes, entraînant des problèmes de sécurité, des dégradations environnementales et des altérations par rapport à leurs formes originelles.

Ces derniers temps, la gestion étatique des fêtes a été renforcée avec des mesures visant à garantir leur bon déroulement, notamment dans les localités organisant de grands événements. Les autorités et les acteurs culturels appliquent rigoureusement l’arrêté N°110 du gouvernement sur la gestion et l’organisation des festivals, insistant sur une organisation respectueuse des valeurs culturelles, sobre et conforme aux bonnes mœurs.

Patrimoine vivant

La sensibilisation et l’éducation sur les origines des fêtes, les sites historiques, les figures vénérées ainsi que les valeurs des croyances et des rituels traditionnels ont été intensifiées. La Pr.-Dr. Tu Thi Loan, présidente du Conseil de la science et de la formation de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam (VICAS), souligne que les fêtes printanières ne sont pas seulement des rites traditionnels mais aussi un “patrimoine vivant” reflétant l’identité culturelle vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, “leur préservation nécessite une coordination entre l’État, les collectivités et les citoyens”. L’État doit continuer à améliorer le cadre juridique et soutenir la conservation du patrimoine immatériel, tandis que les localités doivent veiller à ne pas commercialiser excessivement ces événements, organiser des fêtes dans un esprit respectueux et utiliser les nouvelles technologies pour leur conservation et leur promotion. En particulier, l’implication des jeunes est essentielle : mieux informés, ils peuvent contribuer activement à la transmission et à la valorisation des traditions.

De son côté, Luong Duc Thang, directeur adjoint du Département de la culture de base au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, insiste sur “la nécessité de prévenir et d’éliminer les pratiques inappropriées et les comportements illégaux lors des festivités”. L’objectif est d’assurer que les fêtes printanières restent fidèles à leur essence historique et culturelle, tout en offrant aux visiteurs un environnement festif, sain et sûr.

Nguyên Thành/CVN