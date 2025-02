Pour un essor scientifique et technologique prodigieux

Publiée le 22 décembre 2024, la Résolution N°57 du Politburo fixe des objectifs ambitieux pour la science, la technologie et l’innovation au Vietnam. Experts et intellectuels dans le pays comme à l’étranger saluent cette démarche audacieuse, tournée vers 2030 et au-delà.

Photo : VNA/CVN

La conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques et la transformation numérique, organisé le 13 janvier à Hanoï par le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti, visait à évaluer l’application des politiques dans ces domaines et à mettre en œuvre la Résolution N°57 adoptée le 22 décembre 2024. Cette résolution ambitionne de transformer les perceptions et l’utilisation des sciences et technologies pour accélérer le développement national.

Ce document établit des objectifs remarquables : intégrer le Top 50 des nations en matière de compétitivité numérique et de gouvernance électronique, et se hisser dans le Top 3 en Asie du Sud-Est pour la recherche en intelligence artificielle (IA). Pour concrétiser cette vision, il est prévu de consacrer 2% du PIB à la recherche et au développement (R&D).

Une ambition audacieuse

Parmi les dix personnalités de la diaspora présentes à la conférence, Trân Tuê Tri, résidente à Singapour, a salué la vision stratégique à long terme des dirigeants du Parti et de l’État en matière de développement scientifique, technologique et d’innovation. Elle s’est dite “impressionnée” par l’appel du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à “unifier les pensées et les actions” pour une mise en œuvre efficace et opportune de la Résolution.

Pour Trân Tuê Tri, cette initiative constitue “une solution importante en termes de ressources financières”, mais également “un grand effort, une percée pour résoudre rapidement les obstacles”. Elle souligne aussi l’importance de renforcer les ressources humaines, en proposant de collaborer avec des universités de renommée mondiale afin d’établir des centres de recherche au Vietnam. Ces centres pourraient attirer des talents internationaux tout en développant les capacités locales.

Le potentiel humain au cœur des priorités

Le Dr.Bùi Hai Hung, directeur de VinAI Research, insiste sur le rôle central des ressources humaines vietnamiennes. Il plaide pour une amélioration des programmes d’éducation STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) dès les niveaux primaire et secondaire.

Selon lui, “le véritable avantage concurrentiel du Vietnam réside dans le talent de ses ingénieurs et chercheurs”, bien qu’une attention particulière ait déjà été portée à la formation d’une main-d’œuvre abondante. Cependant, il estime crucial d’élaborer des politiques attractives pour retenir et attirer des experts internationaux. Il appelle également à investir davantage dans les infrastructures éducatives et à innover afin de faire du Vietnam un leader régional de l’enseignement supérieur.

Les entreprises, moteurs de l’écosystème

Pour Ta Son Tùng, président du groupe Rikkei Soft et résident au Japon, les orientations du Vietnam démontrent une volonté claire de promouvoir l’innovation. Il affirme que des technologies comme “l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et la robotique contribueront à augmenter la productivité, à améliorer la qualité et à ouvrir les portes d’une nouvelle ère pour le pays”.

Il ajoute que, bien que les ingénieurs vietnamiens disposent de compétences équivalentes à celles de leurs homologues internationaux, ils doivent améliorer leur maîtrise des langues étrangères et de l’IA pour mieux s’intégrer dans un environnement globalisé.

“Avec les directives des dirigeants du Parti et de l’État sur l’innovation et la transformation numérique, le secteur des technologies de l’information continuera de se développer. Le Vietnam est et restera un point lumineux sur la carte mondiale des technologies de l’information”, conclut M. Tùng.

Les défis à relever

Malgré ces ambitions, le Dr. Nghiêm Vu Khai, ancien vice-ministre des Sciences et des Technologies, ancien vice-président de l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, identifie trois défis majeurs : des institutions rigides,

des infrastructures retardataires et un manque de ressources humaines qualifiées. Il souligne que des investissements substantiels et une meilleure coordination sont essentiels pour surmonter ces lacunes. Il prévient : “Sans une véritable révolution scientifique et technologique, nous ne pourrons pas combler notre retard”.

Le Dr. Vu Khai appelle également à se concentrer sur des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la biotechnologie et les énergies renouvelables, des domaines clés pour renforcer la compétitivité du Vietnam.

Enfin, il propose la construction d’un écosystème d’innovation complet, où les entreprises privées joueraient un rôle central. “Une collaboration entre le gouvernement et le monde des affaires pourrait donner un élan considérable à ce développement”, conclut-il.

Dan Thanh/CVN