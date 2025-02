Des destinations attrayantes pour les excursions printanières au Nord

Le voyage printanier est une coutume séculaire des Vietnamiens, associée à la prière pour la chance et à la jouissance de l’atmosphère festive. L’occasion de visiter des lieux sacrés, de s’immerger dans une nature magnifique ou de trouver la paix.

Le choix d’un site convenable vous apportera une expérience complète, de l’atmosphère vibrante de la fête à la paix d’un lieu de méditation. La tendance moderne des excursions printanières combinant pèlerinage et exploration de la nature est de plus en plus populaire.

Voici quelques destinations à découvrir au Nord.

Pèlerinage à la pagode des Parfums

La pagode des Parfums est une destination spirituelle célèbre à Hanoï où la fête dure du 1er au 3e mois lunaire. L’excursion printanière n’est pas seulement une occasion de pratiquer le culte, mais aussi de découvrir la beauté de cette région montagneuse.

Le voyage commence par une promenade en barque le long du poétique ruisseau Yên, emmenant les touristes à la pagode des Parfums. Là où se situe Huong Tich, nommée “plus belle grotte sous le ciel du Sud”, qui attire les visiteurs par sa beauté majestueuse et son atmosphère sacrée.

La pagode Thiên Trù se trouve dans le chemin menant à la grotte de Huong Tich, un lieu de culte et de prière pour la nouvelle année. Avec une architecture unique et un environnement paisible, c’est une destination idéale pour le pèlerinage.

Vinh Nghiêm, pagode sacrée

Photo : VNA/CVN

Bac Giang, terre célèbre pour ses temples anciens et ses traditions bouddhistes, est un lieu privilégié pour commencer une année paisible. Le voyage vers la pagode Vinh Nghiêm et le site pittoresque de Tây Yên Tu permettra aux visiteurs de découvrir pleinement la beauté de la spiritualité et de la nature.

La pagode Vinh Nghiêm est le berceau de la secte zen Truc Lâm, une école de pensée bouddhique vietnamienne dont le roi Trân Nhân Tông (1258-1308) est le fondateur. Elle préserve un ensemble unique de sutras bouddhiques gravés sur bois, ces tablettes qui ont été inscrites en 2012 au registre “Mémoire du monde” de l’UNESCO. La visite et le pèlerinage sont une excellente façon de prier pour une année prospère.

Tây Yên Tu est non seulement attrayant grâce à ses paysages naturels majestueux, mais possède également d’impressionnants ouvrages bouddhistes. Les voyageurs peuvent gravir des montagnes le long de sentiers bordés de fleurs de pêchers et d’abricotiers, et découvrir l’histoire de la secte zen Truc Lâm.

Complexe de pagodes de Tam Chuc

La province de Hà Nam est de plus en plus connue pour le complexe de pagodes de Tam Chuc, le plus grand du monde. Alliant beauté naturelle et architecture massive, Hà Nam est une destination prisée des touristes en quête de paix et de tranquillité au début du printemps.

La pagode Tam Chuc est située entre lacs et montagnes. Elle crée un paysage d’une beauté fascinante. Ici, les voyageurs peuvent admirer les magnifiques structures bouddhistes et participer à la cérémonie de culte du Nouvel An, en priant pour la chance et la bénédiction.

La pagode Dia Tang Phi Lai revêt une beauté antique et paisible marquée par un espace vert. C’est l’endroit de choix pour méditer, prier et s’imprégner d’une atmosphère sereine, aidant à chasser tous les soucis.

Complexe paysager de Tràng An

Ninh Binh est une destination célèbre pour le patrimoine mondial de Tràng An, la pagode Bai Dinh et d’autres sites touristiques. Le printemps est le moment convenable pour y effectuer des excursions printanières, touristiques ou de pèlerinage afin de prier pour la chance.

Photo : VNA/CVN

Bai Dinh est la plus grande pagode d’Asie du Sud-Est, remarquable pour ses ouvrages architecturaux massifs tels qu’une statue de Bouddha en bronze de 10 m de haut et le plus long couloir d’Arhats d’Asie. Il s’agit d’un lieu de prière sacré, attirant des millions de touristes chaque année.

Le complexe paysager de Tràng An, patrimoine mondial de l’UNESCO, est une merveille de la nature avec un système de grottes et de rivières coulant à travers des montagnes calcaires. La promenade en barque à travers Tràng An est une expérience enchanteuse dans le monde magique de la nature.

La caverne Múa est surnommée “toit de Ninh Binh”. Elle offre une vue panoramique sur d’immenses rizières et la poétique rivière Ngô Dông. Une destination à ne pas manquer pour garder les plus beaux souvenirs du printemps.

Yên Tu, à la source du zen

La province de Quang Ninh est célèbre pour ses destinations spirituelles comme le complexe de sites historiques et pittores-ques de Yên Tu et la pagode Ba Vàng. Il s’agit d’un endroit idéal pour commencer la nouvelle année avec paix et sérénité. Les voyages dans les montagnes et la visite des pagodes de Quang Ninh laisseront une impression inoubliable aux voyageurs.

En début d’année, aller à Yên Tu est non seulement un voyage au centre sacré du bouddhisme, mais aussi une occasion de comprendre l’origine de la secte zen Truc Lâm Yên Tu. Le pèlerinage à la pagode Dông, plus haut sommet de Yên Tu, est un défi significatif, offrant aux touristes la joie d’admirer la beauté majestueuse de la nature et de s’immerger dans une atmosphère paisible.

Photo : VNA/CVN

La pagode Ba Vàng, située sur une haute montagne, est célèbre pour son architecture majestueuse et ses festivités animées du Nouvel An. Elle n’est pas seulement un lieu de prière mais aussi un endroit pour profiter du magnifique paysage de Quang Ninh.

Le temple Cua Ông et la pagode Cái Bâu sont des destinations spirituelles majeures. Les habitants y viennent prier pour la paix et la chance. La pagode Cái Bâu bénéficie d’un bel emplacement : dos à la montagne et face à la mer, dans une atmosphère fraîche et calme.

Vinh Phuc, un haut lieu spirituel

Vinh Phuc est un lieu incontournable de voyage printanier dans le Nord, célèbre pour l’espace sacré du monastère zen Truc Lâm et les paysages naturels majestueux de Tây Thiên. Un cadre idéal pour débuter l’année en priant pour la santé et le bonheur.

Le monastère zen Truc Lâm An Tâm est situé au sommet d’une haute montagne. Il s’agit d’un des lieux les plus paisibles pour trouver la sérénité de l’âme. Les visiteurs peuvent participer à des cours de méditation et profiter de l’air frais de la forêt luxuriante.

Le site Truc Lâm Tây Thiên est connu pour être l’un des principaux centres bouddhistes du Vietnam. Il attire les touristes non seulement par sa solennité mais aussi par ses paysages captivants.

Contemplation des fleurs à Lào Cai et Hà Giang

Photo : VNA/CVN

Lào Cai et Hà Giang, deux provinces montagneuses, sont des destinations attrayantes pour les excursions printanières, notamment pendant la saison de floraison des pêchers et pruniers. Hormis des paysages naturels majestueux, ces endroits bénéficient également de lieux spirituels où les visiteurs peuvent adresser leurs prières du Nouvel An.

Bac Hà est célèbre pour son marché forain du Nord-Ouest. C’est un lieu où convergent les diverses couleurs culturelles des ethnies minoritaires. Ici, les voyageurs vivent des expériences uniques avec des spécialités locales et des produits artisanaux sophistiqués et caractéristiques du marché de cette région.

Le temple Bao Hà, lieu de culte du Septième Prince (ông Hoàng Bay), un héros qui a contribué à protéger le pays, se trouve sur les rives du fleuve Rouge. Les voyageurs y viennent pour offrir de l’encens et prier pour la paix et la protection de toute la famille.

Ta Van Chu est un village pittoresque, remarquable pour ses champs en terrasses et ses fleurs de pêchers et de pruniers éclatantes au printemps. C’est un lieu idéal pour profiter de l’air pur et découvrir la vie des H’mông.

Voyage printanier à Cao Bang et Bac Kan

Cao Bang et Bac Kan sont deux autres provinces montagneuses qui se distinguent par des paysages naturels immaculés ainsi que des sites historiques et culturels uniques. Une excursion printanière est l’occasion de découvrir la beauté du lac Ba Bê, des chutes de Ban Giôc et des pagodes sacrées.

Photo : VNA/CVN

Ba Bê, le plus grand lac naturel d’eau douce du Vietnam, est situé dans le Parc national du même nom. Niché au creux de montagnes majestueuses, il constitue un espace paisible et poétique. Les touristes peuvent y participer à des activités telles que faire du kayak, contempler le paysage et profiter de l’air frais des forêts.

Ban Giôc, l’une des plus belles cascades du Vietnam, est située à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Ces chutes majestueuses tombant d’une grande hauteur, créent un paysage à couper le souffle, attirant les visiteurs qui viennent l’admirer et prendre des photos.

La pagode Phât Tich Truc Lâm Ban Giôc est située sur une haute colline. Elle est un lieu sacré où les voyageurs peuvent offrir de l’encens et prier pour la chance. Une vue panoramique sur les chutes de Ban Giôc et les montagnes environnantes leur apporte un sentiment de paix et de tranquillité.

Nguyên Thành/CVN