À la découverte des joyaux du Vietnam au rythme du train

Deux paires de trains touristiques baptisés "Connexion patrimoniale du Centre" reliant la province de Thua Thiên Huê et la ville de Dà Nang ont été officiellement mises en service le 26 mars. Elles parcourent le chemin de fer le plus magnifique du Vietnam, traversant des paysages splendides, dont le col des Nuages et la baie de Lang Cô.

>> À l'intérieur des nouveaux trains de luxe reliant Hanoï - Dà Nang

>> Un train spécial s’ébranle pour le Festival du design créatif de Hanoï

>> Explorer Dà Lat la nuit en train

>> Développement du tourisme ferroviaire associé aux patrimoines

Photos : ST/CVN

Photo : VNA/CVN

Chaque jour, quatre trains assurent la liaison entre Huê et Dà Nang. Le HD1 part de la gare de Huê à 07h45 pour arriver à la gare de Dà Nang à 10h35. Le HD3 part de la gare de Huê à 14h25 pour arriver à la gare de Dà Nang à 17h40. Dans l’autre sens, le HD2 part de la gare de Dà Nang à 07h50 pour arriver à la gare de Huê à 11h05, et le HD4 part de la gare de Dà Nang à 15h00 pour arriver à la gare de Huê à 17h45.

Chaque train comprend cinq wagons de sièges souples climatisés et un wagon-restaurant servant des plats typiques de Huê et de Dà Nang, où les passagers sont invités à assister à des concerts de chant huéen et à échanger avec les artistes. Tous les wagons sont d’ailleurs décorés dans le style de la cour de Huê. Tout a été conçu pour offrir aux passagers les sensations les plus agréables possible.

Aux gares de Dà Nang et de Huê, ils bénéficient d'une salle d’attente confortable de style VIP. À bord du train, ils découvrent des merveilles de la nature, avec d’un côté la chaîne de montagnes de Truong Son et de l’autre, la mer s’étendant à perte de vue.

"Le trajet vraiment relaxant"

Hoàng Hoa Binh a eu la chance de faire partie des premiers passagers de ce train de connexion patrimoniale. "Le trajet était vraiment relaxant, on a discuté beaucoup et joyeusement de tous les sujets relatifs à la culture et au tourisme. Lorsque le train s’est arrêté à la baie de Lang Cô, tout le monde s’est précipité pour prendre des photos et des vidéos. Le passage du col des Nuages nous a également procuré des sensations exceptionnelles", a-t-elle partagé.

En effet, les moments forts de ce trajet d’environ trois heures sont le passage du col des Nuages, surnommé la "merveille des merveilles", et de Lang Cô, l’une des plus belles baies au monde.

Photo : VNA/CVN

Hô Thi Câm Hiên, une passagère, était satisfaite du voyage. "J’ai été super excitée. Même si j’ai bien connu ce trajet, le nouveau train nous a donné de nouvelles sensations et les paysages de Lang Cô et du col des Nuages sont tout simplement magnifiques. Après le trajet, j’ai réalisé un petit vidéoclip et posté des commentaires sur mes comptes Facebook et TikTok, afin de partager mes expériences avec le plus grand nombre de personnes possible", a-t-elle dit.

Arrivés à la gare, les touristes peuvent louer des vélos en scannant un code QR pour visiter les beaux sites aux alentours. Les autorités de Huê leur proposent des réductions sur les tickets d’entrée dans les principaux sites touristiques de la ville.

Photo : VNA/CVN

Répondent au besoin

"Ces nouveaux trains touristiques répondent au besoin de déplacement des populations de Huê et de Dà Nang, mais aussi au besoin de découverte naturelle et culturelle des touristes. Prochainement, les professionnels du tourisme des deux localités collaboreront avec les entreprises touristiques pour proposer aux touristes de nouveaux produits en lien avec ces trains de connexion patrimoniale", a annoncé Nguyên Van Phuc, directeur du Service du tourisme de la province de Thua Thiên Huê.

En collaboration avec les collectivités locales à fort potentiel touristique, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam vise à développer des trains de luxe, non seulement entre les gares de Dà Nang et de Huê, mais aussi tout au long du chemin allant du Nord au Sud du pays.

"Nous voudrions proposer aux touristes à la fois des services de transport et de tourisme d'expérience. Le tourisme ferroviaire est une terre fertile à exploiter. Nos gares sont des architectures remarquables, certaines font même partie du patrimoine national. De plus, tout en contemplant les beaux paysages, nos passagers peuvent déguster des plats de différentes régions, assister à des concerts et des événements organisés exprès pour eux, y compris des mariages", a fait savoir Dang Si Manh, président de son conseil d’administration.

Les passagers peuvent choisir de faire une partie ou l’ensemble du trajet Huê - Dà Nang. Le billet Huê - Dà Nang ou l’inverse vous coûte 150.000 dôngs, comptez 110.000 dôngs pour le trajet Huê-Lang Cô ou l’inverse et 70.000 dôngs pour Lang Cô-Dà Nang, et inversement.

VOV/VNA/CVN