Le nombre de touristes internationaux au Vietnam atteint un record en janvier

Le nombre de touristes internationaux au Vietnam en janvier 2025 a atteint près de 2,1 millions, soit une augmentation de 18,5% par rapport au mois précédent et de 36,9% par rapport à janvier 2024.

>> Phú Quôc : Kiên Giang accueille plus de 471.000 touristes durant les vacances du Têt 2025

>> Hô Chi Minh-Ville accueille un groupe de plus de 200 touristes indiens des MICE

>> Un paquebot de luxe jette l'ancre à Phu Quôc

>> À Môc Châu, les touristes se dépêchent d’aller admirer les pruniers

Il s'agit d'un nouveau record pour le secteur du tourisme vietnamien, surpassant les près de deux millions de touristes internationaux enregistrés en janvier 2020. Cette hausse remarquable au début de l'année 2025 constitue un atout majeur pour atteindre l'objectif national d'accueillir entre 22 et 23 millions de touristes internationaux, de servir entre 120 et 130 millions de touristes domestiques et de générer un chiffre d'affaires total de 980 à 1.050 milliards de dôngs.

Selon le rapport du Service du tourisme de Khanh Hoà, en janvier, plus d'un million de touristes ont séjourné dans la province, dont 519.000 étaient des touristes internationaux, soit une augmentation de 27,9% par rapport à la même période de l'année précédente. Le nombre de touristes domestiques est estimé à 495.000, enregistrant une hausse de 146,1%. Les revenus du tourisme ont atteint environ 5.582 milliards de dôngs, en hausse de 82%.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Thi Lê Thanh, directrice du Service du tourisme de Khanh Hoà, a indiqué que l'objectif pour 2025 est d'accueillir 11,8 millions de touristes, dont 5,2 millions de touristes internationaux et 6,6 millions de touristes domestiques, avec un chiffre d'affaires de 60 000 milliards de dôngs.

Pour réaliser cet objectif, Khanh Hoa continue de mettre en place des politiques visant à attirer les investissements dans les sites touristiques stratégiques, à développer de nouveaux services touristiques et à moderniser les infrastructures. L'adoption de nouvelles technologies dans la gestion du voyage, du transport et de l'hôtellerie est encouragée. Madame Thanh a annoncé que le Festival maritime de Nha Trang - Khanh Hoa 2025 serait organisé au début du mois de juin 2026.

"Notre province dispose de plus de 66.000 chambres d'hôtel, permettant d'accueillir entre 120.000 et 150.000 touristes par jour. Avec cette capacité d'hébergement, Khanh Hoa est prête à répondre à toute augmentation du nombre de touristes. Cela pousse les établissements touristiques à améliorer la qualité de leurs services et à renforcer leur promotion ", a-t-elle déclaré.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Cao Tân, directeur adjoint du Service du tourisme de la province de Ninh Binh, a indiqué qu'en janvier 2025, le secteur touristique de Ninh Binh avait accueilli plus de 917.000 visiteurs, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, plus de 115.000 étaient des touristes internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à plus de 1.020 milliards de dôngs.

Pour 2025, le secteur touristique de Ninh Binh vise à attirer plus de 9,1 millions de touristes, dont deux millions de touristes internationaux, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 10.000 milliards de dôngs.

Afin d'atteindre cet objectif, Ninh Binh ambitionne de devenir une destination touristique de premier plan, en investissant dans l'amélioration des infrastructures et le développement de produits touristiques uniques tels que le tourisme paysager, le bien-être, les activités sportives et les voyages d'affaires (MICE).

Photo : VNA/CVN

Monsieur Tân a ajouté que Ninh Binh prévoyait de collaborer avec Vietnam Airlines et Vietravel Airlines pour proposer des réductions tarifaires sur certains circuits touristiques, tout en appelant les touristes à vérifier attentivement les informations pour éviter les incidents indésirables.

Objectif de 22-23 millions de touristes internationaux

Selon les statistiques de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, en janvier 2025, le nombre de touristes internationaux atteignait près de 2,1 millions, en hausse de 18,5% par rapport au mois précédent et de 36,9% par rapport à la même période l'année précédente.

Photo : CTV/CVN

Parmi eux, 1,8 million sont arrivés par voie aérienne, représentant 86,8% du total et une augmentation de 39,6%. Ceux arrivés par voie terrestre s'élèvent à 228 400, soit 11,0%, avec une hausse de 29,1 %. Enfin, 44 900 touristes ont opté pour la voie maritime, soit 2,2%, enregistrant une baisse de 7,2%.

La majorité des touristes provenaient d'Asie, avec plus de 1,6 million de visiteurs. L'Europe se classe en deuxième position, suivie par l'Amérique.

Concernant les marchés émetteurs, la Chine est redevenue le premier pourvoyeur de touristes au Vietnam avec 575.000 visiteurs, représentant 27,7% du total. La République de Corée arrive en deuxième position avec 417.000 visiteurs (20,1%). Viennent ensuite le Cambodge (100.000 visiteurs), les États-Unis (93.000), Taïwan (Chine) (91.000), suivis du Japon, de l'Australie, de l'Inde, de la Malaisie et de la Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

L'Administration nationale du tourisme du Vietnam estime que grâce aux activités de promotion et aux efforts de coopération entre les autorités, les entreprises et les localités, le nombre de touristes chinois au Vietnam a connu une récupération impressionnante.

En 2025, le Vietnam s'est fixé pour objectif d'accueillir entre 22 et 23 millions de touristes internationaux, confirmant son ambition de faire du tourisme un secteur économique stratégique pour le pays.

Thao Nguyên/CVN