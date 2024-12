Ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, un projet pharaonique

La ligne de chemin de fer à grande vitesse s’étendant sur toute la longueur du pays représente l’un des projets d’infrastructures de transport les plus ambitieux du Vietnam pour les décennies à venir, avec un capital total estimé à plus de 67,34 milliards d’USD.

>> Débat sur l'investissement dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

>> Les députés soutiennent le projet de TGV Nord-Sud

>> Nécessité d’une main-d’œuvre de haute qualité

>> Renouvellement du rail : défis et ambitions pour l’avenir

Photo : VNA/CVN

La ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, reliant la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à celle de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, s’étendra sur une longueur totale d’environ 1.541 km. Elle traversera 20 villes et provinces, comprendra 23 gares pour passagers ainsi que cinq gares de fret. Conçue pour une vitesse maximale de 350 km/h, cette ligne permettra au Vietnam de rivaliser avec les pays disposant de réseaux ferroviaires les plus avancés au monde.

Selon le vice-ministre des Transports, Nguyên Danh Huy, le choix d’une vitesse de 350 km/h est une décision stratégique. Bien que cette option entraîne un coût d’investissement supérieur de 8 à 9% par rapport à une vitesse de 250 km/h, elle s’aligne sur les tendances internationales et offre une rentabilité accrue pour les longues distances, notamment celles dépassant 800 km. En outre, cette configuration permettra une augmentation de la vitesse de 10% à l’avenir si nécessaire.

Opportunité

Photo : VNA/CVN

Le projet de ligne de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud est considéré comme un levier important pour stimuler le développement économique du Vietnam. Selon la Banque mondiale, le moment est opportun pour sa mise en œuvre, alors que la taille de l’économie vietnamienne en 2023 a atteint environ 430 milliards d’USD, soit près de trois fois celle de 2010. Le revenu moyen par habitant est également en hausse, avec une prévision d’environ 7.500 USD d’ici 2030.

Le financement du projet proviendra principalement du budget central, local et des obligations d’État. Si nécessaire, des prêts étrangers seront contractés dans des conditions avantageuses, incluant des exigences de transfert de technologie. Le projet nécessitera environ 5,6 milliards d’USD par an, soit environ 16,2% du plan d’investissement public à moyen terme. Il est prévu que le projet soit mis en chantier fin 2027 et s’achève en 2035.

Pour garantir sa mise en oeuvre dans les délais fixés, le ministère des Transports a élaboré un ensemble de mécanismes politiques. Ces derniers visent à libérer rapidement les terrains nécessaires avant le début des travaux et à sélectionner des entrepreneurs qualifiés. Par ailleurs, ils mettent l’accent sur la sécurisation des ressources financières indispensables à la réalisation du projet.

Puissant levier

Le projet de ligne de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud n’est pas seulement une infrastructure de transport, mais également un moteur essentiel pour le développement de l’industrie ferroviaire nationale. Il offrira aux entreprises vietnamiennes l’occasion de renforcer leurs capacités technologiques et de s’intégrer davantage à la chaîne de valeur de l’industrie ferroviaire mondiale.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, ce projet contribuera à réduire les embouteillages ainsi que la pollution causée par les véhicules personnels. Plus qu’une simple connexion entre les deux extrémités du pays, cette ligne de chemin de fer constituera un puissant levier de développement économique pour les provinces qu’elle traversera.

Bien que le projet ait été approuvé, de nombreux défis subsistent pour sa mise en œuvre. Les ministères et agences concernés devront collaborer étroitement pour surmonter les obstacles à l’attraction des financements et garantir le respect des délais de construction. En particulier, la libération des terrains et la réinstallation des populations affectées seront des étapes cruciales, qui devront être menées avec transparence et efficacité.

Ce projet incarne non seulement la vision stratégique du Vietnam en matière de développement des infrastructures, mais également un jalon clé dans son processus de modernisation. Avec la détermination du gouvernement et des ministères concernés, le rêve d’un système de transport moderne et performant pourrait devenir une réalité dans un avenir proche.

Trang Ly/CVN