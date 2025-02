Digitalisation des services publics : une révolution numérique pour les citoyens

>> Réformes administratives axées sur les services

>> Hanoï révolutionne l’accès aux services publics via les bureaux de poste

Photo : VNA/CVN

En tant que chef du Comité national de la transformation numérique, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de lier étroitement la transition numérique à la rationalisation de l’appareil administratif et à l’amélioration de la qualité des cadres, fonctionnaires et employés du secteur public.

Le Premier ministre a également souligné que, sous la direction du Parti et de l’État, avec l’implication de l’ensemble du système politique ainsi que la participation active des entreprises et des citoyens, la transformation numérique du Vietnam avait enregistré des avancées significatives.

Société numérique

À ce jour, 898 des 1.084 des procédures administratives ont été simplifiées, et les 63 provinces et villes ont appliqué des réductions des frais et charges pour les entreprises et les citoyens.

En 2024, les initiatives du gouvernement numérique du Vietnam ont connu un essor considérable. Le taux national de dossiers administratifs traités en ligne a atteint 45%, soit une hausse de 2,5 fois par rapport à 2023.

Le pays a progressé de 15 places dans l’indice de développement du gouvernement électronique des Nations unies, se classant désormais au 71e rang sur 193 pays, et de 8 places dans le classement mondial de la cybersécurité, occupant la 17e position sur 194.

Photo : CTV/CVN

L’économie numérique nationale a enregistré une croissance soutenue, générant des revenus de 152 milliards d’USD, soit une augmentation de 10,9%. Elle représente désormais environ 18,3% du Produit intérieur brut (PIB), avec un taux de croissance annuel supérieur à 20%, soit trois fois plus rapide que celui du PIB, le rythme le plus élevé en Asie du Sud-Est. Parallèlement, les géants mondiaux de la technologie tels que Marvell, NVIDIA et SK Hynix continuent d’investir et d’élargir leur présence au Vietnam.

Le commerce électronique a également connu une expansion rapide, atteignant un chiffre d’affaires de 28 milliards d’USD en 2024, en hausse de 36%. L’adoption des paiements sans numéraire a progressé de manière significative, avec une croissance annuelle de 57%.

Dans le domaine fiscal, la numérisation de la collecte des impôts s’est intensifiée, avec 5,5 milliards de factures électroniques traitées en 2024, soit une augmentation de près de 40%. Les recettes fiscales provenant des activités de commerce électronique ont atteint 4,9 milliards d’USD, enregistrant une hausse de 19,5% par rapport à l’année précédente.

Le secteur de la santé a également bénéficié de la transformation numérique. Plus de 15,5 millions de citoyens disposent désormais de dossiers médicaux électro-niques. Plus de 2,5 millions de bénéficiaires de politiques sociales reçoivent des allocations sociales et 78% des retraités perçoivent leurs pensions et prestations d’assurance sociale via des comptes bancaires.

L’investissement dans les infrastructures numériques a joué un rôle clé dans cette transformation. Depuis octobre 2024, le Vietnam commercialise officiellement la 5G, ce qui a permis au pays de gagner sept places dans le classement mondial de débit Internet par rapport à 2023, atteignant ainsi la 37e position. Un nouveau câble sous-marin international, mis en service en décembre dernier, a doublé la capacité de bande passante Internet du pays.

Par ailleurs, l’infrastructure numérique continue de se renforcer, avec des améliorations notables dans la base de données nationale sur la population et les services publics en ligne. Désormais, 100% des citoyens éligibles possèdent une carte d’identité à puce, et plus de 60 millions de comptes d’identification électronique ont été activés.

L’application d’identification numérique VNeID propose désormais 40 services numériques, contre seulement 13 en 2023. De plus, 35,1 millions de permis de conduire ont été numérisés et les données biométriques de 56,8 millions de clients bancaires ont été vérifiées.

Malgré ces avancées, des défis subsistent. La mise en œuvre des réformes reste lente, l’interconnexion des bases de données est encore limitée, tandis que la fraude informatique et la cybercriminalité deviennent plus complexes. Par ailleurs, le pays fait face à une pénurie de professionnels qualifiés dans le numérique et les technologies de l’information, entravant le développement du secteur.

Photo : HC/CVN

Actions concrètes

Dans l’attribution des tâches pour la période à venir, le Premier ministre a exigé qu’au 15 février, la fusion des comités et comités directeurs du gouvernement sur la transformation numérique, la réforme administrative et le projet 06 soit achevée au sein du Comité directeur du gouvernement sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, placé sous sa direction.

D’ici juin 2025, tous les dirigeants des ministères, des branches et des comités populaires provinciaux devront piloter, exploiter et traiter leur travail en ligne en utilisant la signature numérique. D’ici fin 2025, l’ensemble des cadres et fonctionnaires des administrations des communes, districts et provinces devront également adopter ces pratiques.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de jouer un rôle moteur dans la transformation numérique de la gestion et de la collecte des impôts, notamment dans les secteurs du tourisme et de la restauration, en appliquant l’émission obligatoire de factures électroniques générées à partir de caisses enregistreuses. Cette mesure devra être finalisée au cours des six premiers mois de cette année.

Par ailleurs, le ministère de la Santé devra achever le déploiement des dossiers médicaux électroniques durant le premier semestre 2025 et généraliser leur utilisation dans l’ensemble des hôpitaux du pays d’ici septembre prochain.

Dans cette optique, le ministère de la Santé s’est coordonné avec le ministère de la Police et d’autres unités concernées pour mettre en place un projet pilote de coordination des données médicales entre l’hôpital Bach Mai et les établissements de santé des provinces de Bac Ninh et Thai Nguyên (Nord), ainsi qu’entre l’hôpital Cho Rây et les établissements de santé des provinces de Binh Duong et An Giang (Sud), y compris les pharmacies agréées.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation devra collecter les données des élèves de la 1re à la 12e année, un processus qui devra être achevé au cours du premier semestre 2025. Le ministère de la Justice devra, quant à lui, finaliser en urgence la base de données nationale sur les casiers judiciaires avant de la transférer au ministère de la Police. La Banque d’État continuera de renforcer la digitalisation des services financiers.

Le chef du gouvernement a également appelé au développement d’un projet d’application de l’Internet des objets (IoT) dans de nombreux secteurs – notamment l’industrie manufacturière, le commerce, l’énergie, l’agriculture intelligente, les transports intelligents et les soins de santé intelligents.

Et un projet de transformation numérique pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les coopératives et cinq millions de ménages entrepreneurs, sera élaboré. En parallèle, un ensemble de critères visant à évaluer le niveau de transformation numérique des entreprises sera défini. La mise en œuvre de la collecte électronique des impôts sur les ménages sera également accélérée.

Procédures simplifiées

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de passer d’un modèle basé sur la demande à une fourniture proactive des services publics aux citoyens, tout en généralisant la gratuité des services publics en ligne.

En 2025, l’ensemble des aéroports, ports et postes-frontières du pays devront appliquer la technologie biométrique et intégrer la plateforme d’identification électronique VNeID.

Le gouvernement entend promouvoir la décentralisation et l’autorisation du règlement des procédures administratives, en s’inspirant du modèle mis en place à Hanoï. Une politique de gratuité sera appliquée pour encourager les citoyens à recourir aux services publics en ligne.

L’objectif fixé est d’atteindre d’ici fin 2025 un taux de 80% de services publics en ligne, avec 40% de la population adulte utilisant ces services et 100% des dossiers administratifs dotés d’un identifiant personnel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné la mise en place immédiate de mesures garantissant que toutes les démarches administratives des étrangers au Vietnam soient réalisées via des services publics en ligne.

Dans cette optique, il a appelé à la simplification des procédures administratives et à la réduction des délais de traitement, en particulier pour la délivrance des visas, qui devra être entièrement dématérialisée. De même, les cartes d’identité pour les Vietnamiens d’outre-mer et les actes de naissance des enfants vietnamiens nés à l’étranger devront être délivrés en ligne.

Un ensemble d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau de satisfaction des citoyens et des entreprises via VNeID devra être élaboré ce premier trimestre.

Thuy Hà/CVN