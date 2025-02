Urgence absolue : sauvons les oiseaux menacés !

Le Vietnam, sanctuaire pour plus de 900 espèces d'oiseaux, est aujourd'hui confronté à un déclin alarmant de certaines d'entre elles, mettant en péril la biodiversité exceptionnelle du pays et soulignant l'urgence d'agir pour leur protection.

Photo : VNA/CVN

Bien qu'il compte plus de 900 espèces d'oiseaux, le Vietnam en connaît un déclin alarmant, comme en témoigne la chute dramatique de la population de grues à couronne rouge. De 1.000 individus en 1988, il ne reste aujourd'hui que quelques survivants.

Selon un représentant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, dix espèces d'oiseaux vietnamiennes sont désormais en danger critique d'extinction. À cela s'ajoutent 17 espèces en danger, 24 quasi menacées et 48 vulnérables. Un constat qui souligne la fragilité de la faune aviaire du pays.

Braconnage et commerce illégal

Malgré la richesse naturelle, la chasse et la consommation illégales d'oiseaux sauvages demeurent un fléau dans plusieurs régions. Ces pratiques menacent non seulement les espèces vulnérables, mais portent également atteinte aux engagements du Vietnam en matière de conservation de la biodiversité. Le commerce illégal d'oiseaux représente un danger considérable, compromettant les efforts de protection de la faune.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation alarmante, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a souligné l'urgence d'élaborer un programme ambitieux pour la protection des espèces rares et menacées, ainsi que pour la gestion de leurs habitats, notamment ceux des oiseaux migrateurs.

Phan Viêt Nga, directrice adjointe du Département de la conservation de la nature et de la biodiversité, a rappelé le rôle crucial du Vietnam dans le réseau des oiseaux migrateurs, avec ses 63 zones ornithologiques d'importance mondiale. Cependant, la chasse illégale et la destruction des habitats, provoquée par des activités humaines comme le développement d'infrastructures et l'aquaculture, continuent de mettre en péril les espèces vulnérables, en particulier les oiseaux d'eau migrateurs.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam possède une diversité remarquable d'oiseaux d'eau, avec plus de 160 espèces recensées, dont 38 menacées à l'échelle mondiale. La grue à couronne rouge, autrefois emblématique du pays, a vu sa population se réduire de 99,9% depuis 1988. Cette situation dramatique est principalement due à la chasse illégale et à la destruction des habitats naturels des oiseaux, affectant non seulement la biodiversité mais aussi les communautés locales qui dépendent de ces écosystèmes.

Un programme ambitieux de conservation

Pour relever ces défis, le Professeur Nguyên Hoài Bao a souligné l'importance d'une approche nationale pour la conservation des oiseaux migrateurs. Cela inclut la lutte renforcée contre la chasse illégale et la mise en œuvre de stratégies efficaces de conservation in situ et ex situ, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales tout en respectant les réalités locales.

Les actions nécessaires incluent la restauration d'habitats tels que mangroves et marais, et la collaboration entre les agences gouvernementales, les organisations internationales et les communautés locales pour garantir des initiatives de conservation durable.

Photo : VNA/CVN

Phan Viêt Nga a également précisé qu'un programme ambitieux avait été élaboré pour protéger les espèces d'oiseaux d'eau menacées. Cela vise notamment à réduire de 50% la chasse illégale d'ici 2035 et à réussir la reproduction des grues à couronne rouge afin d'en relâcher au moins 100 dans leur milieu naturel d'ici 2032.

L'extinction imminente de nombreuses espèces d'oiseaux est un appel à l'action pour préserver la biodiversité du pays. Il est urgent de renforcer la protection des oiseaux migrateurs et des habitats qui leur sont essentiels. Le Vietnam doit mobiliser tous ses efforts pour inverser cette tendance et protéger ce trésor naturel pour les générations futures.

Huong Linh/CVN