Développer l’économie circulaire pour atteindre les objectifs durables

Photo : VNA/CVN

Le développement d’une économie circulaire est considéré comme une priorité pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, d’utilisation efficace des ressources, de protection de l’environnement, de prévention des catastrophes et de réponse au changement climatique.

Les agriculteurs de Hai Duong appliquent de hautes technologies dans la production agricole pour un développement durable. Photos : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Selon le professeur associé, Dr Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l’environnement (ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement), la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 avec ses dispositions juridiques favorisant la mise en œuvre de l’économie circulaire a reçu le soutien des ministères, des secteurs, des associations industrielles, du monde d’affaires, des organisations et des particuliers concernés. L’article 142 de cette Loi stipule concrètement les critères de mise en œuvre d’une économie circulaire. Les quatre critères les plus importants sont l’efficacité dans l’utilisation des matières premières, des carburants et de l’énergie ; le prolongement du cycle de vie du produit ; la réduction des émissions et des déchets dans l’environnement ; le non-impact négatif sur l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de ces critères, les décrets guidant la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 ont concrètement stipulé les critères de l’économie circulaire ; la responsabilité ; l’itinéraire ; le mécanisme d’incitation à la mise en œuvre de l’économie circulaire. En outre, l’économie circulaire a été intégrée dans les stratégies, les programmes, les projets, les plans de planification et de développement des secteurs, des domaines et des localités.

​Lors du 3e Forum sur la promotion de l’économie circulaire du Vietnam en 2024, les experts ont identifié la technologie et le capital comme des obstacles majeurs. Dang Huy Dông, directeur de l’Institut d’études de planification et de développement, a souligné que l’innovation technologique et la réduction des émissions de carbone sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Les technologies doivent être évaluées équitablement et choisies pour leur efficacité économique et environnementale.

Partageant ce point de vue, Vuong Thi Minh Hiêu, directrice adjointe du Département de gestion des zones économiques du ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré que les solutions technologiques devaient être reconnues et traitées de manière égale.

​L’accès au capital reste une difficulté pour les entreprises, notamment les PME. Bien que des programmes de financement vert existent, les procédures d’accès aux fonds demeurent complexes.

Photos : VNA/CVN

Lê Thanh Tùng, membre du conseil d’administration de Vietinbank, a identifié trois facteurs clés pour un accès efficace aux capitaux : la sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire, la coopération en matière de gestion, de technologie et de ressources humaines, et l’engagement sociétal combiné à une gestion efficace.

Photo : VNA/CVN

Passer du plan à l’action

Infographie : VNA/CVN

Le Vietnam considère la mise en œuvre de l’économie circulaire comme une responsabilité collective impliquant tous les niveaux de l’administration, les ministères, les entreprises et la société civile. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement pilote l’élaboration d’un plan d’action national pour l’économie circulaire, soumis au Premier ministre pour approbation.

​Lors du Forum de 2024, le vice-ministre Trân Quy Kiên a déclaré que la mise en œuvre de ce plan d’action stimulera l’innovation, améliorera la productivité et favorisera un mode de vie durable tout en créant des emplois verts.

Modèle d’économie verte, d’économie circulaire du Groupe TH dans le district de Nghia Dàn, province de Nghê An. Photos : VNA/CVN

Le Professeur associé-Docteur Nguyên Dinh Tho a précisé que le plan d’action se concentre sur neuf secteurs prioritaires, notamment le transport, l’agriculture, la construction, la gestion des déchets, l’industrie et la chimie.

Cinq groupes de solutions et de tâches principales sont prévus, avec des objectifs de suivi jusqu’en 2035. Le plan définit 38 actions assignées aux ministères et aux administrations locales, avec des délais de mise en œuvre clairs. La réussite de cette transition repose sur les efforts des entreprises, la sensibilisation du public et l’implication active des autorités et organisations concernées.

En tant qu’unité soutenant l’élaboration du plan d’action national sur l’économie circulaire, Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam, a estimé que l’engagement du Vietnam en faveur de l’économie circulaire ne vise pas seulement à répondre aux défis de la protection de l’environnement, mais également à aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de climat et de développement durable.

Ramla Khalidi a déclaré que pour passer à une économie circulaire, le Vietnam doit mettre en œuvre quatre priorités principales. Il s’agit de d’intégrer l’éco-conception et la conception circulaire dans les politiques et inclure des objectifs mesurables dans la feuille de route de l’économie circulaire, favorisant l’innovation et la compétitivité ; donner la priorité aux secteurs clés tels que l’agriculture, l’électronique, les plastiques, le textile-habillement et les matériaux de construction pour aider le pays à respecter les normes internationales et ouvrir des opportunités de croissance durable ; assurer des institutions efficaces et des structures de gouvernance solides pour réduire les obstacles et favoriser l’innovation. La transition vers une économie circulaire doit être un effort de toute la société, mettant les personnes et la justice sociale au centre, a-t-elle conclu.

​L’économie circulaire offre une opportunité majeure pour le Vietnam. Cependant, pour concrétiser cette vision, le pays doit passer de toute urgence du plan à l’action.

Photo : VNA/CVN

