Festival printanier dans une région sacrée

Selon la légende, Ly Thi Thiên Huong, jeune femme d’une beauté remarquable, se serait jetée dans un ravin par fidélité. Après sa mort, elle aurait fait plusieurs apparitions en rêve, sauvant ainsi des gens. Émus par son cœur dévoué et sa bonté, les habitants de Tây Ninh l’ont honorée en la désignant comme la “Sainte Mère Linh Son” et ont choisi cette période pour célébrer ce festival en son honneur.

Cette année, le Festival printanier du mont Bà Den met en vedette des artistes de renom, qui offrent des performances musicales allant des chants folkloriques aux remix à la mode. Les visiteurs peuvent aussi profiter de démonstrations d’arts martiaux, de danse folklorique et de spectacles vivants sur la place principale et au sommet du mont Bà Den. Celui-ci, embelli par un tapis de plus de 115.000 tulipes multicolores, constitue un décor pittoresque pour les photos.

En outre, les participants ont la chance de profiter de la fête Di Lac (Maîtreya, Bouddha du Futur) au sommet, d’y admirer la statue de bodhisattva “Tây Bô Dà Son” et de découvrir une exposition d’envergure dédiée au bouddhisme.

En combinant croyance et art, le Festival printanier du mont Bà Den 2025 est non seulement une fête spirituelle, mais également un événement culturel et touristique populaire, attirant des millions de visiteurs et marquant le début d’une nouvelle année de paix et de chance.

Texte et photos : Phuong Nga - VNA/CVN