Train touristique Hanoï - Thai Nguyên : phase expérimentale en cours

Grâce à un partenariat entre le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Nguyên (Nord), le Service provincial des transports et la Société des chemins de fer du Vietnam, un nouveau service ferroviaire touristique reliant Hanoï à Thai Nguyên a été lancé le 28 décembre.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Ngoc, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Thai Nguyên, a précisé que le train traversait de nombreuses gares avec quatre arrêts à celles de Phô Yên, Luu Xa, Thai Nguyên et Quan Triêu.

Thai Nguyên bénéficie d'un réseau de transport dense et diversifié, la reliant efficacement à de nombreuses localités du Nord du Vietnam, notamment Hanoï. La province exploite pleinement ses atouts en matière de voies terrestres, aériennes, navigables et ferroviaires, assurant ainsi une mobilité fluide et un développement économique dynamique, a-t-il ajouté.

La ligne ferroviaire Hanoï - Thai Nguyên a constitué un élément clé dans le développement économique, social, sécuritaire et la défense nationale du Vietnam. Aujourd'hui, cette ligne conserve toujours sa valeur. Dans le contexte de promotion et d’attraction des investissements dans la province, les dirigeants provinciaux réservent toujours de nombreuses ressources à développer le tourisme durable et en faire un secteur économique de premier plan.

Selon Nguyên Van Ngoc, la mise en service du train touristique Hanoï - Thai Nguyên contribuera à mieux répondre aux besoins de la population, à renforcer la connectivité pour un meilleur développent socio-économique de Thai Nguyên et surtout créera de nouveaux produits et services au service du développement de son tourisme

VNA/CVN