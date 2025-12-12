Le président Luong Cuong reçoit les ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance

Le 12 décembre, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a reçu les ambassadeurs d’Égypte, d’Inde, du Chili et de Singapour, ainsi que les ambassadeurs accrédités à titre non résident de la Lettonie, de l’Albanie, du Népal, de l’Ouzbékistan, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Somalie, du Tchad et du Paraguay, venus présenter leurs lettres de créance.

>> Le président Luong Cuong reçoit les nouveaux ambassadeurs

>> Le président Luong Cuong reçoit quatre nouveaux ambassadeurs

Photo : VNA/CVN

Recevant l’ambassadeur d’Égypte, Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan, le président a affirmé que le Vietnam attache de l’importance au rôle, à la position et aux contributions de l’Égypte à la paix et à la stabilité régionales, proposant aux deux parties de coordonner efficacement la mise en œuvre du cadre de partenariat global, en faisant du commerce et de l’investissement des piliers de la coopération.

L'ambassadeur égyptien a exprimé son souhait que le Vietnam partage avec l'Égypte son expérience en matière de développement dans plusieurs domaines tels que la technologie, l'information et la communication, tout en renforçant la coopération dans le secteur agricole.

Félicitant l’ambassadeur d’Inde, Tshering W. Sherpa, pour sa prise de fonctions, le président a souligné que le Vietnam accorde toujours une haute priorité aux relations d’amitié traditionnelles avec l’Inde et a proposé de créer des avancées dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, et de promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Reconnaissant que le Vietnam est un partenaire important dans la stratégie indo-pacifique de son pays, l'ambassadeur indien a émis le souhait de promouvoir davantage la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays au cours de son mandat, ainsi que les relations commerciales et d'investissement entre l'Inde et l'ASEAN.

Accueillant l’ambassadrice du Chili, Nasly Isabel Bernal Prado, le président a affirmé que le Chili est l'un des partenaires importants du Vietnam dans la région, appelant à renforcer les échanges de délégations et la coordination dans les forums internationaux et multilatéraux.

L'ambassadrice a affirmé que, durant son mandat, elle s'efforcerait de promouvoir la coopération économique et commerciale ainsi que les échanges entre les peuples, afin d'approfondir le partenariat global entre les deux pays.

Recevant l’ambassadeur de Singapour, Rajpal Singh, le président a affirmé que Singapour est un ami proche et un partenaire économique clé du Vietnam, saluant les relations économiques, commerciales et d’investissement comme un point fort, notamment à travers le réseau des zones industrielles Vietnam - Singapour (VSIP).

Photo : VNA/CVN

Le président a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour pour la période 2025-2030, de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et verte, de la défense et de la sécurité, et de contribuer conjointement à la construction d’une Communauté de l’ASEAN solide.

L’ambassadeur singapourien a exprimé son souhait d’accélérer la mise en place d’un mécanisme de dialogue stratégique entre les deux partis au pouvoir et de s’efforcer de le mettre en œuvre en 2026.

S’adressant aux ambassadeurs accrédités à titre non résident, le président a souligné que le Vietnam poursuit de manière constante une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, se positionnant comme un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, tout en se déclarant prêt à servir de passerelle entre les pays et l’ASEAN.

Il a invité les ambassadeurs à jouer pleinement leur rôle de passerelle, à promouvoir les échanges de délégations, à renforcer les liens entre les entreprises et à élargir la coopération bilatérale et multilatérale, contribuant ainsi de manière concrète à l’amitié et aux intérêts communs de chaque pays.

VNA/CVN