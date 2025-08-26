50 ans de relations Vietnam - Népal : une visite de haut niveau marquée d’empreintes

Dans le cadre de sa visite officielle au Népal les 24 et 25 août, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, a eu des entretiens avec le président népalais Ram Chandra Poudel et le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli.

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné que cette visite était l’occasion pour les deux pays de revoir le parcours historique de leurs relations bilatérales et de définir de nouvelles orientations de coopération pour les années à venir. Elle a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle avec le Népal, remerciant ce pays pour son soutien constant à la lutte pour l’indépendance, la réunification nationale ainsi que dans l’œuvre de développement actuelle du Vietnam.

La vice-présidente vietnamienne a félicité le Népal pour ses réalisations notables en matière de développement économique et social, d’amélioration du niveau de vie de sa population et de participation active aux mécanismes multilatéraux, notamment à travers son engagement au sein des forces de maintien de la paix des Nations unies. Elle s’est dite confiante que le Népal atteindra son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2030.

De leur côté, le président Ram Chandra Poudel et le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli ont adressé leurs félicitations au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale. Ils ont exprimé leur admiration pour l’histoire de lutte pour la libération nationale ainsi que pour le processus de Renouveau, qualifié de "miracle", que le Vietnam mène depuis près de 40 ans.

Les dirigeants népalais ont souligné que le Vietnam représentait un modèle de réussite en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, et ont fait part de leur volonté de s’inspirer du modèle d’économie de marché à orientation socialiste vietnamien.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, touristique et les échanges entre les deux peuples. Les dirigeants népalais ont rappelé que le Vietnam et le Népal partageaient de nombreuses valeurs culturelles et religieuses, notamment autour du bouddhisme. Chaque année, de nombreux pèlerins vietnamiens se rendent ainsi à Lumbini, haut lieu du bouddhisme. Sur cette base, ils ont proposé d’étudier rapidement l’ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Mme Xuân a, pour sa part, insisté sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et d’accélérer la signature de nouveaux accords dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la culture, du sport et du tourisme. Elle a également proposé d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs stratégiques comme la défense et la sécurité, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition énergétique et la croissance verte afin de mieux répondre aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, notamment aux Nations unies, au Mouvement des non-alignés, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et du G77. Elles ont convenu de renforcer leur coordination dans la lutte contre le changement climatique et dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Dans l’après-midi du 24 août, la vice-présidente a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Népal, estimée à environ 250 personnes. Elle les a informés des réalisations du pays et des perspectives de coopération bilatérale, les encourageant à servir de passerelle dans le renforcement des liens entre les deux nations.

Le même jour à Katmandou, Mme Xuân a assisté à une cérémonie célébrant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Népal, organisée conjointement par l’Association d’amitié Vietnam - Népal et le Conseil de la paix et de la solidarité du Népal.

VNA/CVN