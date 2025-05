Les échanges entre les peuples contribuent à approfondir les relations Vietnam - Népal

La diplomatie entre les peuples constitue un atout majeur et un fondement essentiel des relations entre le Vietnam et le Népal, a déclaré Nguyên Thanh Hai, ambassadeur du Vietnam en Inde, également accrédité au Népal et au Bhoutan.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a souligné que, ces dernières années, la promotion active des échanges entre les citoyens, en complément des canaux gouvernementaux officiels, a véritablement renforcé les liens entre les deux pays. Il a notamment salué le rôle de l’Association d’amitié Vietnam - Népal, créée en septembre 2014, qui s’est montrée très dynamique dans ce domaine.

Au cours des cinq décennies depuis l’établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et le Népal ont cultivé et développé une amitié traditionnelle, notamment dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Les relations politiques et diplomatiques n’ont cessé de se resserrer, comme en témoigne la visite officielle au Vietnam du Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli et sa participation à la Journée du Vesak des Nations unies en 2019. Nguyên Thanh Hai a ajouté que les visites réciproques de délégations gouvernementales et d’associations d’amitié avaient largement contribué à approfondir les relations bilatérales.

Le Vietnam et le Népal se sont constamment soutenus et bien coordonnés dans les forums régionaux et internationaux.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une progression notable, atteignant près de 100 millions de dollars par an en 2023 et 2024.

La nomination d’un consul honoraire du Vietnam au Népal depuis octobre 2016 a également favorisé une coopération diversifiée dans des domaines. Par ailleurs, la coopération touristique est en plein essor, avec un nombre croissant de Vietnamiens se rendant au Népal pour visiter les sites spirituels bouddhistes.

Nguyên Thanh Hai a également présenté les orientations de la coopération future, soulignant l’attachement du Vietnam à l’approfondissement de son amitié traditionnelle avec le Népal, dans un esprit de coopération concrète et efficace, contribuant au développement socio-économique des deux pays.

Il a insisté sur la nécessité pour les deux parties de tirer parti de leurs atouts respectifs, de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, et de renforcer la coopération dans les forums internationaux.

Les deux nations devraient également s’efforcer de finaliser leurs cadres juridiques de coopération, notamment par la signature rapide de l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) et de mémorandums d’entente dans les secteurs économique, du travail et du tourisme. Il a également souligné l’importance d’accélérer le commerce et l’investissement bilatéraux pour exploiter pleinement le potentiel économique commun.

Le diplomate vietnamien a suggéré l’établissement d’une liaison aérienne directe entre les deux pays, afin de répondre à l’intérêt croissant pour le tourisme spirituel, considérant cette liaison comme un levier essentiel pour stimuler les échanges.

Enfin, il a plaidé pour un renforcement des liens entre les peuples, notamment par un rôle accru de l’Association d’amitié Vietnam - Népal et du Conseil népalais pour la paix et la solidarité.

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (15 mai 1975 - 2025), les deux pays coordonnent l’organisation d’un vaste éventail d’activités destinées à approfondir la compréhension mutuelle entre leurs peuples et à renforcer la coopération entre leurs ministères, secteurs et organisations.

VNA/CVN