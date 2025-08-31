Renforcement des relations d’amitié et de coopération Vietnam - Népal

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu, le 31 août après-midi, une entrevue avec son homologue népalais Khadga Prasad Sharma Oli, en marge de sa participation au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 à Tianjin et de sa visite de travail en Chine.

>> Le Vietnam et le Népal développent leurs relations d’amitié traditionnelles

>> 50 ans de relations Vietnam - Népal : une visite de haut niveau marquée d’empreintes

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant népalais a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh et le peuple héroïque du Vietnam, rappelant qu’il avait, dès sa jeunesse, pris part à des manifestations en soutien au Vietnam contre la guerre d’agression impérialiste. Il s’est dit impressionné par le développement rapide et spectaculaire du Vietnam depuis la réunification du pays en 1975, et a fait part du souhait de son pays d’apprendre des expériences vietnamiennes en matière d’édification et de développement national.

Pour sa part, le Premier ministre vietnamien a remercié le Népal et personnellement le Premier ministre K.P. Sharma Oli pour leur soutien constant au Vietnam, tant durant la lutte pour l’indépendance et la réunification que dans l’œuvre actuelle d’édification nationale.

Il a souligné le caractère singulier du Népal, abritant le sommet de l’Everest, point culminant du monde, et berceau du Bouddha Shakyamuni. Les échanges populaires, notamment à travers le bouddhisme, constituent ainsi un lien naturel et ancestral entre les deux peuples depuis des millénaires.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, affirmant la disponibilité du Vietnam à accueillir des fonctionnaires népalais en formation. Il a également invité Katmandou à créer des conditions favorables aux grands groupes vietnamiens, tels que Viettel, souhaitant investir et développer leurs activités au Népal.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage les relations traditionnelle d’amitié et de coopération, cultivée depuis un demi-siècle, en multipliant les visites de haut niveau, en signant de nouveaux accords dans les domaines du commerce et de l’investissement, et en intensifiant la coopération culturelle, touristique, environnementale et climatique. Ils ont également affirmé leur volonté d’appuyer mutuellement leurs positions dans les forums régionaux et internationaux.

À cette occasion, le Premier ministre K.P. Sharma Oli a invité son homologue vietnamien à effectuer prochainement une visite officielle au Népal. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté l’invitation, tout en conviant le dirigeant népalais à se rendre au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN