Vinh Long, nouvel élan touristique

Vinh Long dans le Delta du Mékong ambitionne de faire du tourisme un secteur moteur de son développement. Grâce à sa position entre grands centres urbains, la province mise sur ses paysages fluviaux, son patrimoine culturel et son ouverture maritime pour diversifier son offre.

>> Vinh Long : renforcement de la coopération pour un développement touristique vert et durable

>> Vinh Long : le marché printanier de Long Châu animé à l'approche du Têt

>> Saigontourist et Vinh Long s’unissent pour un tourisme durable

>> Durian du Delta du Mékong : contrôles débloqués, exportations boostées, agriculteurs confiants

Dans un contexte de développement durable et d’intégration régionale, Vinh Long dispose aujourd’hui de nouveaux atouts pour renforcer son attractivité touristique. Avec son potentiel économique et culturel, la province ne se limite plus à l’image traditionnelle du tourisme de vergers et de canaux du delta du Mékong.

Entre fleuves et mer

Après la fusion administrative en 2025, Vinh Long présente une nouvelle configuration territoriale, avec une superficie de plus de 6.296 km² et une population dépassant 4,2 millions d’habitants. Sa situation géographique, caractérisée par ''trois côtés bordés de fleuves et un côté ouvert sur la mer », lui confère une place stratégique dans le delta du Mékong.

La province constitue également un important carrefour fluvial reliant les bras du Mékong, notamment les fleuves Tiên et Hâu, ainsi que les cours d’eau de Cô Chiên et Mang Thit. Avec plus de 130 kilomètres de littoral et les embouchures de Dinh An et Cung Hâu, Vinh Long dispose aussi d’un potentiel pour développer le tourisme maritime et côtier.

La présence de la zone économique de Dinh An, des ports de Trà Vinh ou encore des projets d’énergies renouvelables à Duyên Hai et Bình Dai ouvre de nouvelles perspectives. Ces infrastructures industrielles et énergétiques peuvent également devenir des ressources pour un tourisme industriel ou lié aux parcs éoliens.

Selon l’architecte et urbaniste Trân Ngoc Chinh, ancien vice-ministre de la Construction et président de l’Association vietnamienne pour la planification urbaine, Vinh Long occupe une position importante dans la stratégie de développement du Delta du Mékong. Située entre Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho, la province bénéficie d’un avantage favorable pour attirer les visiteurs venus des grandes villes, à condition de renforcer les infrastructures de transport et les connexions régionales.

Patrimoines vivants

Cette localité est aussi une terre associée à plusieurs figures historiques vietnamiennes, parmi lesquelles l’ancien président du Conseil des ministres Pham Hùng, l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt ou encore le Professeur Trân Dai Nghia. Les sites commémoratifs dédiés à ces personnalités constituent aujourd’hui des lieux de mémoire et des étapes importantes pour le tourisme historique.

Photo : VNA/CVN

La coexistence ancienne des communautés comme kinh, khmère et chinoise a façonné un espace culturel particulièrement diversifié. La province compte actuellement trois trésors nationaux, seize patrimoines culturels immatériels reconnus au niveau national et plus de deux cents sites classés.

Photo : VNA/CVN

Les pagodes khmères de l’ancienne province de Trà Vinh, avec leur architecture ancienne, figurent parmi les lieux les plus remarquables du territoire. À cela s’ajoutent des métiers artisanaux transmis depuis plusieurs générations, comme la fabrication des briques et céramiques de Mang Thit, le tissage de nattes de Cà Hom ou encore la production de galettes de riz de Cù lao Mây.

Ces savoir-faire constituent aujourd’hui des ressources importantes pour le développement d’un tourisme culturel et artisanal. Les visiteurs recherchent de plus en plus des expériences liées à la vie locale, aux traditions et aux échanges avec les habitants.

Photo : VNA/CVN

L’esprit du mouvement Đồng Khởi, considéré comme un héritage historique et symbolique du Sud vietnamien, demeure également une composante importante de l’identité de Vinh Long. La combinaison entre richesse écologique et diversité culturelle constitue ainsi l’un des fondements de la stratégie touristique de la province.

Croissance touristique

Ces dernières années, notamment après la fusion provinciale, le tourisme de Vinh Long a connu une reprise marquée. Selon Nguyên Thi Ngoc Dung, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, l’ensemble de la zone Vinh Long - Trà Vinh - Bên Tre a accueilli plus de 26 millions de visiteurs entre 2020 et 2025, pour des recettes dépassant 22.000 milliards de dôngs.

Photos : VNA/CVN

La région de Trà Vinh a enregistré le plus grand nombre de visiteurs avec plus de dix millions de personnes, tandis que Bên Tre a généré les revenus touristiques les plus élevés.

En 2025, Vinh Long a accueilli environ 9,35 millions de visiteurs, soit une hausse de 13,4% par rapport à l’année précédente. La fréquentation internationale a fortement progressé avec plus de 1,27 million de visiteurs étrangers, en augmentation de 71,6%. Les recettes touristiques ont atteint près de 8.000 milliards de dôngs.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, la province a reçu près de 2,2 millions de visiteurs, soit une progression de 14,55% sur un an. Les revenus touristiques ont dépassé 2.000 milliards de dôngs.

Pour les autorités locales, cette croissance s’explique par une diversification progressive des produits touristiques et par une coopération renforcée avec les agences de voyage et les provinces voisines.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs destinations locales ont développé des modèles de tourisme communautaire inspirés de la culture régionale, à travers les marchés ruraux d’An Bình ou de Dai An, les festivals gastronomiques, les circuits artisanaux, les visites de vergers ou les excursions dans les îles fluviales.

Parallèlement, les établissements d’hébergement, hôtels, homestays et complexes touristiques ont amélioré leurs services. Des structures comme Diamond Stars, Viêt Úc, Forever Green Resort, Bên Tre Riverside Resort, Sài Gòn Vinh Long, Út Trinh, Cocohome ou encore MoCay Farm participent désormais à la création de nouveaux circuits reliant tourisme écologique, patrimoine historique, villages artisanaux et espaces côtiers.

Défis et ambitions

Photo : VNA/CVN

Malgré ces résultats encourageants, les autorités locales estiment que le tourisme de Vinh Long reste encore en deçà de son potentiel. Plusieurs difficultés persistent, notamment en matière de gestion, d’infrastructures et de structuration des produits.

Dans le contexte actuel de transition numérique et de développement vert, la province souhaite adopter une approche plus cohérente du tourisme, en privilégiant les chaînes de valeur régionales plutôt qu’un développement fragmenté.

Au-delà de l’exploitation des ressources naturelles, Vinh Long cherche à professionnaliser ses produits touristiques, améliorer la qualité des services et renforcer l’environnement d’investissement afin de construire une image plus identifiable à l’échelle nationale.

Selon Duong Hoàng Sum, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, l’objectif fixé pour 2030 est de faire du tourisme un secteur économique important, représentant entre 6 et 7% du PIB provincial.

La province développe actuellement une stratégie résumée par la formule ''un itinéraire, trois destinations'', fondée sur les complémentarités entre Vinh Long, Trà Vinh et Bên Tre.

Dans la zone de Trà Vinh, les autorités souhaitent promouvoir un modèle de ville touristique verte, valorisant la culture khmère, les villages artisanaux et les espaces côtiers liés aux forêts de mangroves et aux installations éoliennes.

Photo : Tân Dat - Nguyên Dua/CVN

Dans la zone de Vinh Long, plusieurs projets sont en cours, parmi lesquels la réhabilitation des anciens fours à briques et céramiques de Mang Thit, le développement du site écologique de Côn Giông ou encore la création d’un musée agricole consacré au Delta du Mékong.

À Bên Tre, les projets se concentrent sur le tourisme lié à la culture du cocotier, le développement des infrastructures fluviales et portuaires ainsi que les circuits interprovinciaux et internationaux.

Les autorités provinciales prévoient également de nouvelles politiques de soutien à l’investissement touristique pour la période 2025-2030, avec une attention particulière portée au tourisme communautaire, au tourisme agricole et au tourisme vert.

Avec l’appui des habitants et des entreprises locales, Vinh Long cherche progressivement à construire une offre touristique plus structurée et durable, capable de renforcer sa place sur la carte touristique vietnamienne.

Diêu Thuy/CVN