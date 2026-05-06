L’agriculture 4.0 : quand le terroir vietnamien conquiert la sphère numérique

Autrefois cantonnées aux méthodes de vente traditionnelles, de nombreuses coopératives agricoles franchissent aujourd'hui le pas du commerce électronique. Ce processus de transition a donné naissance à une nouvelle génération de "paysans-commerçants", contribuant à rehausser la valeur des produits vietnamiens à l'ère du numérique.

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La consommation de produits agricoles sur les plateformes numériques connaît une croissance fulgurante au Vietnam. Ce dynamisme est porté par une transformation digitale profonde, où les coopératives et les foyers de producteurs adoptent massivement l'e-commerce pour élargir leurs horizons commerciaux. Des plateformes telles que Shopee, TikTok, Zalo ou Facebook sont devenues des outils indispensables pour le livestreaming et la vente directe, générant des augmentations de revenus substantielles.

Le choix de remplacer, partiellement ou totalement, les canaux de vente traditionnels par des boutiques virtuelles est aujourd'hui activement encouragé par le Département de l'économie coopérative et du développement rural (relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement). L'objectif est double : accroître la valeur économique et maximiser la "couverture" des produits du terroir national.

Autrefois limité à une consommation locale, l'amidon de curcuma longa de Vân Di, situé dans la commune de Truong Phu (province de Quang Tri, au Centre), a fait une entrée remarquée sur les places de marché électroniques. Par rapport aux méthodes de vente directe, l'efficacité économique a bondi de manière spectaculaire, se traduisant par un chiffre d'affaires en hausse et une extension géographique sans précédent de sa clientèle.

Mai Thi Vân, directrice de la coopérative agricole de Vân Di, témoigne de ce tournant stratégique. "La décision de mettre notre amidon de curcuma longa sur les plateformes de commerce électronique a apporté des bénéfices concrets à notre structure. Les commandes augmentent régulièrement, avec des pics de croissance atteignant 20% lors des périodes de haute saison. Nos ventes se concentrent désormais fortement sur les grands centres urbains comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang", fait part la responsable. Pour stabiliser sa position tout en conquérant de nouveaux segments, la coopérative mise sur la standardisation et la numérisation intégrale, de l'emballage jusqu'à la gestion des données produits.

Photo : CTV/CVN

Le cas du curcuma longa de Quang Tri n'est pas isolé. Dans la province montagneuse de Son La (Nord), les prunes séchées de Môc Châu, produit phare de la coopérative de services et de développement agricole 19-5, illustrent parfaitement cette adaptation au business digital. Grâce à un investissement rigoureux dans l'image de marque, la traçabilité, l'optimisation des processus de production et de la logistique, la coopérative traite chaque jour des dizaines, voire des centaines de commandes provenant des quatre coins du pays. Afin de fidéliser la clientèle, une attention particulière est portée aux délais de livraison pour garantir la fraîcheur et la qualité des produits.

Mai Van Trong, membre de cette coopérative, souligne l'impact social de cette transition. "Auparavant, nos produits étaient essentiellement vendus par les canaux traditionnels et dépendaient fortement des commerçants intermédiaires, ce qui rendait nos débouchés précaires. En rejoignant des plateformes comme Shopee, Lazada ou Tiki, nous accédons directement aux consommateurs de tout le pays. Cela nous permet non seulement d'augmenter nos revenus, mais aussi de valoriser considérablement l'image de notre marque", explique M. Trong.

Photo : CTV/CVN

L’audace de s’exposer sur les marchés virtuels, combinée à l'exploitation des avancées scientifiques et techniques, est devenue la "clé" ouvrant les portes d'un marché vaste et prometteur pour les agriculteurs. Dans la commune de Truong Phu, l'ambition est manifeste : outre le curcuma longa, on dénombre désormais neuf produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit), dont quatre ont obtenu 4 étoiles et cinq ont décroché 3 étoiles.

Lê Van Son, président du comité populaire de Truong Phu, explique la vision de la collectivité qui considère l'intégration des produits OCOP sur les plateformes d'e-commerce "comme une solution cruciale" pour élargir le marché et accroître la valeur ajoutée de son agriculture. "Parallèlement, la commune renforce les connexions avec les entreprises et les distributeurs pour bâtir des chaînes de consommation stables et durables pour nos spécialités locales", renchérit M. Son.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la réussite sur le web exige une professionnalisation accrue. Mai Duc Thinh, responsable de la coopérative 19-5, met l’accent sur une organisation efficace dans l’espace numérique. À préciser que "pour exploiter efficacement ce canal de vente moderne, nous avons créé une équipe compétente, chargée de la mise en ligne des produits à la gestion du service client, sans oublier le traitement des commandes et la coordination de la livraison. Aujourd'hui, la standardisation de nos emballages et de nos étiquettes est devenue très professionnelle pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs".

Cette rigueur porte ses fruits et attire l'attention des autorités provinciales. Nguyên Thành Công, vice-président du comité populaire de la province de Son La, apporte un éclairage encourageant : "Les prunes séchées de la coopérative remplissent toutes les conditions pour être soumises à l'évaluation nationale en vue d'un classement OCOP 5 étoiles. C’est une fierté pour la coopérative, mais aussi une confirmation de notre orientation vers une agriculture de chaîne de valeur liée à la transformation numérique. À l'avenir, nous continuerons de standardiser la production et de promouvoir l'e-commerce pour renforcer la compétitivité de nos produits".

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de l'économie coopérative et du développement rural, cette transition n'est plus une simple option mais une nécessité absolue. Les coopératives doivent impérativement muter leur mentalité, passant d'une logique de production pure à une véritable économie de marché. Cela implique un investissement continu dans le design, la traçabilité et les normes de qualité. Du côté de l'État, le soutien passera par le renforcement des compétences numériques, l'amélioration des réseaux logistiques et la création de programmes de promotion commerciale spécifiquement adaptés au monde virtuel.

Hông Anh/CVN