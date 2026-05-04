Coopération culturelle Vietnam - Japon : anime, festivals et tourisme en partage

Des séries d’anime qui ont marqué l’enfance, comme Doraemon, Naruto ou Dragon Ball, aux festivals attirant des foules immenses, en passant par l’essor de plus en plus dynamique du tourisme bilatéral, la coopération culturelle entre le Vietnam et le Japon se manifeste aujourd’hui de manière vivante dans la vie quotidienne.

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Photo : CTV/CVN

Au-delà des cadres diplomatiques, ces liens culturels et humains se construisent chaque jour à travers les expériences, notamment celles des jeunes générations.

L’une des expressions les plus visibles de cette coopération est la large diffusion de la culture populaire japonaise au Vietnam. Des noms comme Doraemon, Naruto ou Dragon Ball ne sont pas seulement des souvenirs d’enfance : ils continuent d’influencer les goûts culturels des jeunes d’aujourd’hui.

L’anime et la culture manga ne sont plus de simples produits « importés » ; ils font désormais partie intégrante de la vie culturelle. La communauté de fans ne cesse de s’élargir, entraînant le développement d’activités telles que le cosplay (déguisement), la création de contenu ou encore le fan art. D’abord modestes, ces initiatives ont progressivement investi des espaces plus vastes pour devenir des éléments phares des festivals culturels japonais au Vietnam.

Un exemple marquant est le 11e Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville, qui s’est tenu les 7 et 8 mars 2026 au parc 23 Septembre. Placé sous le thème "Se donner la main pour l’avenir : enfants - planète - futur", cet événement, le plus grand jamais organisé, a réuni plus de 300 stands d’entreprises des deux pays et attiré un large public.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des échanges culturels, le festival a offert une riche dimension de divertissement, notamment pour les jeunes : première édition de l’événement COS-MIC ASIA, festival Yosakoi, la création d'áo dài et de kimonos ainsi que des sports urbains telles que le BMX, le breaking ou le Double Dutch. La scène musicale, avec la participation d’artistes vietnamiens et du groupe japonais Psychic Fever From Exile Tribe, a contribué à créer une ambiance particulièrement dynamique.

À Hanoï, le Festival de Kanagawa, organisé les 15 et 16 novembre 2025, a également suscité un grand engouement en recréant un espace japonais au cœur de la capitale. Avec plus de 35 stands, des activités comme la danse Yosakoi, l’essayage de yukata, une allée de cerisiers en fleurs ou encore une scène dédiée à l’anime et au manga ont transformé cet événement en rendez-vous incontournable pour les jeunes passionnés de culture japonaise.

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"Au fil des années, le festival n’a cessé de gagner en envergure, en contenu et en qualité d’organisation ; il diversifie les expériences, multiplie les activités interactives pour les jeunes, renforce les liens entre les entreprises et promeut le tourisme. Il s’affirme progressivement comme une marque forte, un pont culturel et économique entre deux localités et deux nations", a déclaré Nguyên Manh Quyên, vice-président du Comité populaire de Hanoï.

Ces événements montrent que la culture japonaise n’est plus une simple "invitée", mais qu’elle s’inscrit pleinement dans le quotidien urbain du Vietnam.

Parallèlement aux activités culturelles, le tourisme s’impose comme l’un des liens les plus efficaces entre le Vietnam et le Japon. Les chiffres récents témoignent d’une reprise et d’une croissance positives des flux touristiques dans les deux sens.

En 2025, le Vietnam a accueilli environ 814.000 visiteurs japonais, soit une hausse de 14,4% par rapport à l’année précédente. À l’inverse, 678.500 Vietnamiens se sont rendus au Japon, soit une augmentation de 9,2%. Bien que les niveaux d’avant la pandémie ne soient pas encore totalement retrouvés, cette dynamique confirme l’attractivité durable des deux marchés.

Selon les responsables du secteur, après des décennies de développement, les relations Vietnam - Japon ont été élevées au rang de partenariat stratégique global, dans lequel le tourisme joue un rôle pionnier en tant que passerelle culturelle, émotionnelle et humaine.

Il est facile d’expliquer cette attractivité : pour les Vietnamiens, le Japon est une destination de rêve avec ses cerisiers en fleurs, ses érables rouges, ses paysages enneigés et une culture devenue familière grâce aux films et aux médias. À l’inverse, les visiteurs japonais trouvent au Vietnam un patrimoine riche, une gastronomie séduisante et un rythme de vie dynamique.

Au-delà des échanges touristiques, les deux pays renforcent leur coopération en faveur d’un développement durable du secteur, allant de la formation des ressources humaines à la conception de produits, ainsi qu’à l’application des technologies. Cette orientation ouvre des perspectives à long terme, faisant du tourisme non seulement une expérience, mais aussi un levier de coopération approfondie.

S’appuyant sur ces échanges culturels et touristiques, la coopération Vietnam - Japon s’étend désormais à l’industrie du divertissement, considérée comme un "gisement d’or" du soft power.

Un jalon important a été la participation, pour la première fois, du Vietnam avec un stand cinématographique au 38ᵉ Festival international du film de Tokyo, dans le cadre du marché du film et de la télévision. Cet événement a non seulement permis de promouvoir le cinéma vietnamien, mais aussi d’ouvrir des opportunités de collaboration avec des producteurs et des investisseurs internationaux.

Des activités telles que le séminaire "Le Vietnam à l’écran : une voix régionale, une portée mondiale" ou encore le programme "Vietnam Night" ont attiré des centaines d’invités, témoignant de l’intérêt croissant des professionnels japonais et internationaux pour le marché vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, le cinéma n’est pas seulement un art, mais aussi un outil de promotion nationale, favorisant le tourisme et l’investissement. La participation à des événements internationaux comme le Festival de Tokyo permet au cinéma vietnamien d’affirmer progressivement sa position et d’ouvrir la voie à des coproductions avec le Japon.

Dans un contexte d’essor des contenus numériques - du cinéma à l’anime en passant par les jeux vidéo - le potentiel de coopération entre les deux pays reste immense, notamment grâce à un marché vietnamien jeune et dynamique.

Dans l’ensemble, la coopération culturelle Vietnam - Japon ne se limite pas au niveau institutionnel : elle se diffuse largement dans la vie quotidienne. D’un festival animé à un anime préféré, en passant par un voyage mémorable, chaque expérience contribue à tisser un lien solide entre les deux nations.

Depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en 2023, ces connexions culturelles et de divertissement prennent encore plus d’importance. Elles renforcent la compréhension mutuelle et créent une base durable pour une coopération à long terme dans de nombreux domaines.

De l’anime aux festivals, des voyages aux projets cinématographiques internationaux, l’histoire de la coopération culturelle Vietnam - Japon se raconte à travers des expériences simples mais profondément marquantes.

Et peut-être que ce sont précisément ces liens du quotidien - un film, un festival, un voyage - qui constituent la base la plus solide permettant aux deux cultures de continuer à évoluer ensemble à l’avenir.

Thu Huong/CVN